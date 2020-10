Warnemünde

Am 20. Oktober fand im Technologiezentrum Warnemünde der diesjährige Gründergarten statt. Die Veranstaltung ist ein Netzwerkformat für Statups und Gründungsunterstützer aus ganz MV. Insgesamt waren 50 Personen vor Ort, die sowohl von Wolf Christoph Trzeba, Referatsleiter Existenzgründungsförderung im Wirtschaftsministerium und Dr. Volkmar Weckesser, Vorstand der Firma Centogene GmbH, begrüßt wurden.

An drei Thementischen konnten sich angehende und bestehende Gründer zu den Themen Finanzen, dem „Startup-Knigge“ und Vernetzung und Kooperation austauschen. Im Rahmen des „Pitch-Gartens“ haben neun Unternehmen, die Möglichkeit gehabt, ihre Idee innerhalb von drei Minuten vorzustellen und die anwesende Jury zu überzeugen.

Erster Platz für Auswertung von Satellitenbildern

Den ersten Platz machte die Firma „deeper.technology“ aus Rostock. Sie erhält 3000 Euro für ihre Idee anhand einer künstlichen Intelligenz besonders schnell Satellitenbilder nach unterschiedlichsten Themen (etwa Hausdächer, Ölflecken auf dem Meer oder Waldschäden) auszuwerten.

Der zweite Platz mit 2000 Euro ging an die SHS-Med GmbH aus Rostock, die ein Diebetikerprodukt entwickelt haben, dass gefährliche Unterzuckerungssituationen vermeiden kann. Der dritte Platz – dotiert mit 1000 Euro – ging an das Projekt „öKohle“ in Greifswald, die aus heimischen Schilf ökologische Holzkohle herstellen. Gestiftet wurden die Preise von der Firma KP Consult.

