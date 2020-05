Mit Stein und Schuh: Betrunkener bewirft fahrende Autos in Rostock

Rostock

Wo dem jungen Mann wohl der Schuh drückte? Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich ein 31-Jähriger in Rostock verantworten. Der Betrunkene hatte am Dienstagabend mit einem Schuh und einem Stein auf vorbei fahrende Autos geworfen.

Nach Aussagen von Sarah Schüler, Pressesprecherin der Polizeiinspektion der Hansestadt, hatte sich der Zwischenfall gegen 21.55 Uhr an der Hamburger Straße, Höhe Lübecker Straße, ereignet.

Stark alkoholisiert am Straßenrand

Demnach saß der stark alkoholisierte 31-Jährige auf dem Bordstein am Fahrbahnrand, brüllte Autos an und winkte ihnen zunächst mit einem Schuh. Gefährlich wurde es, als der junge Mann Fahrzeuge, darunter einen Lkw, anhielt und nun auch einen Stein und den Treter auf Autos warf.

Bei dem angehaltenen Lastwagen versuchte der 31-Jährige laut Schüler sogar noch, die Fahrertür zu öffnen. Die herbeigerufene Polizei eilte mit drei Streifenwagen zum Geschehen und konnte den Mann von weiteren Gefährdungen abhalten.

Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr

Die Beamten nahmen gegen ihn eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro an einem der Fahrzeuge.

Von Stefan Tretropp