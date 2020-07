Rostock

Vor dem Rostocker Landgericht muss sich seit Dienstag ein 22-jähriger Mann wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der in der Dominikanischen Republik geborene Christopher R. soll laut Anklage am 8. August 2019 um 2.30 Uhr zusammen mit Lyon F., dem Nachbarn des späteren Opfers Danny B., zu dessen Güstrower Wohnung gekommen sein, um B. mit einer Schere zu verletzen, ihn ins Gesicht zu schlagen und schließlich mehrfach mit einer Tattoo-Nadel in die Wange zu stechen.

Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft mit den Worten „Ich will Dir weh tun“ die Wohnung betreten haben. Er habe zusammen mit seinem Komplizen so lange an die Eingangstür getreten, bis Danny B. diese geöffnet hat. Die Anklage sieht weiter vor, dass R. dem Geschädigten 150 Euro aus dessen Portemonnaie gestohlen haben soll.

Erst nach etwa vier Stunden Martyrium soll R. die Wohnung seines Opfers wieder verlassen haben – Danny B. blieb mit Prellungen und punktförmigen Stichverletzungen im Gesicht sowie einer blutenden Schnittverletzung an der Hand zurück.

Deal scheitert zu Prozessbeginn

Der Angeklagte betrat verhüllt mit einer Jacke den Gerichtssaal. Der vorsitzende Richter Peter Goebels zeigte seine Bereitschaft zur Beschleunigung des Verfahrens und unterbreitete Staatsanwaltschaft und Verteidigung einen Verständigungsvorschlag (sogenannter „Deal“). Der Hamburger Verteidiger von Christopher R. wollte seine Bereitschaft, an einem Deal teilzunehmen, von den ersten Zeugenaussagen abhängig machen.

Dem Vorhaben machte Goebels jedoch einen Strich durch die Rechnung und regte die Verständigung gleich zu Beginn an. So kam es letzten Endes zum Gespräch, das jedoch ohne Einigung endete.

Teilgeständnis des Angeklagten

Der in der Dominikanischen Republik geborene 22-jährige Angeklagte räumte bereits ein, die ihm vorgeworfenen Körperverletzungen begangen zu haben, stritt jedoch eine Beteiligung am Raub ab. Zum Motiv äußerte sich der wortkarge Mann nicht. Dem Komplizen von R. wird in einem gesonderten Verfahren der Prozess gemacht. Am Mittwoch sollen mehrere Zeugen gehört werden.

Von Stefan Tretropp