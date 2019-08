Bad Doberan

Die Kinder stehen vor der Grundschule. Die Mädchen und Jungen warten auf den Bus. Aber nicht der Schulbus naht, es ist die mobile Bibliothek. Am Steuer sitzt Ramona Schütt. Auf ihren Routen durch die Dörfer zwischen Rostock, Bad Doberan und Güstrow ist sie Busfahrerin, Bibliothekarin und Medienberaterin in einer Person.

„Nach den Ferien werde ich von den Kindern oft herzlicher als sonst begrüßt“, sagt sie. „‚Schön, dass Sie wieder da sind, endlich kann ich neue Bücher ausleihen‘, heißt es dann oft.“

Diplom-Bibliothekarin setzt sich hinters Lenkrad

Ramona Schütt liebt ihre Arbeit. Es ist ja immer noch dieselbe, die sie seit Jahrzehnten ausübt: Bibliothekarin. Mit dem Titel Diplom-Bibliothekarin kann sie sich nach fünfeinhalb Jahren Fernstudium in Leipzig schmücken. Von 1977 bis 2006 lernte und arbeitete sie in der Stadt- und Kreisbibliothek Bad Doberan.

2006 änderte sich ihr Arbeitsort: Ramona Schütt setzte sich hinters Lenkrad und war fortan eine fahrende Bibliothekarin. „Ja, mir macht diese Arbeit sehr viel Spaß“, sagt sie. Denn: Jede Tour sei anders. An den Stationen könne sie ganz flexibel auf die Wünsche der Leser reagieren. Die würden sie schon erwarten, egal ob es kleine Kinder sind oder Senioren. Die Fahrbibliothek der Regionalbus Rostock GmbH (Rebus) ist bekannt in der Region. Seit 1992 zieht der lange blaue Bibliobus verlässlich seine Runden.

Ramona Schütt, Bibliothekarin und Fahrerin des Rebus-Bücherbusses, sitzt am Steuer der mobilen Fahrbibliothek des Kreises Rostock-Land. Quelle: Bernhard Schmidtbauer

Bücherbus wird zum Klöntreff

Ramona Schütts Hauptkundschaft sind Vorschulkinder und Grundschüler. „Wenn wir an den Kitas und Schulen halten, ist es immer gerammelt voll im Bus“, berichtet die Bibliothekarin. Sie weiß bereits heute, dass sie viele der Mädchen und Jungen aus den Kitas in den Grundschulen wiedertreffen wird.

Sie fahre vor allem in die Orte, in denen „etwas los ist“, in denen viele Leser kommen, sagt sie. Beispielsweise in Hohenfelde, dort habe sich der Stopp des Busses zu einem richtigen Treff entwickelt. „Die Leute kommen, um miteinander zu klönen“, erzählt die Bibliothekarin.

Kinder vergessen die Zeit beim Lesen

Ihr großes Ziel ist: „Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche das Buch vergessen“, sagt Ramona Schütt. Da scheint sie auf dem richtigen Weg zu sein. Es gebe richtige Stamm-Leser unter den Kleinen. „Einige setzen sich im Bus in eine Ecke und vergessen beim Lesen die Zeit“, sagt die Bücher-Fahrerin. Andere möchten am liebsten ihren ganzen Rucksack mit Büchern, DVDs oder CDs vollpacken.

In den Regalen ihres Busses stehen Kinderbücher für jeden Geschmack; Bilderbücher für die Kleinen und Geschichten für Schüler bis zur 5. Klasse. Darunter sind Klassiker wie „Alfons Zitterbacke“ und „ Pippi Langstrumpf“, aber auch Bücher sowie Comics, die auf aktuellen Trickfilm-Serien für Kinder beruhen, etwa „Paw Patrol“ über sechs heldenhafte Hunde oder „Gregs Tagebuch“. Sie informiere sich, was Kinder lesen wollen, und das biete sie dann auch an.

Und nicht nur das: Ramona Schütt bereitet die Vorschulkinder in vielen Kitas an Projekttagen auf die Schule vor. „Schrift und Zeichen“ heißt eins dieser Projekte. Großen Anklang findet auch die Busschule, besonders bei den Eltern. Dabei werden die künftigen Schüler aufs Fahren mit dem Rebus-Schulbus vorbereitet.

Viele Leser warten im Kreis Rostock-Land auf den blauen Bücherbus, der in der Regel einmal monatlich die verschiedenen Standorte ansteuert. Quelle: rebus

Älteste Leserin ist über 90 Jahre jung

„Alle sind uns dankbar in den Dörfern, dass wir kommen“, betont Ramona Schütt. Von den Senioren ganz zu schweigen. Rüstige Leser würden sie sogar zu Literatur-Veranstaltungen einladen, beispielsweise in Senioreneinrichtungen in Kühlungsborn und Bad Doberan oder nach Thulendorf.

Die älteste Leserin wohne in Reddelich, sie ist bereits über 90 Jahre alt. Seit es den Bücherbus gebe, kommt sie und leiht sich Bücher aus, berichtet die Bibliothekarin. „Sie hat alle Haltezeiten im Kopf und weiß auch ganz genau, welche Bücher sie schon gelesen hat – und wie lange das her ist.“ Und das bei etwa 4000 Romanen im Bestand. Da gibt es alles, was Mann und Frau gern lesen wollen: von Judith Kern bis Henning Mankell und Ken Follett, von Heinz Konsalik bis Joy Fielding und Iny Lorentz. Sie selbst mag viele Bücher, nur ein Beispiel sei die Reihe über „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley. Die Bände seien auch unter den Lesern sehr begehrt.

Neue Stationen auf der Büchertour

Auch Fachliteratur geht bei ihnen gut, vor allem zu den Themen Reisen, Hobbys und Biografien. „Die von Michelle Obama ist ein Renner, die ist immer ausgeliehen“, meint die Bibliothekarin. Auch Reiselustige seien bei ihr an der richtigen Adresse: Für ihre Kundschaft habe sie schon die unmöglichsten Ziele herausgesucht.

Auf Lesestoff und Bücher-Tipps können sich nun auch die Einwohner von Bernitt und Lüssow in der Region Güstrow/ Bützow freuen. Premiere für den Bücherbus in Lüssow ist der 26. August, für Bernitt der 2. September. „Ich hoffe, dass wir dort in den Kitas und Grundschulen eine Menge neuer Leser finden werden“, erklärt Ramona Schütt. Für alle bisherigen Leser ist der Bücherbus von Rebus ab dem 19. August wieder regelmäßig im Landkreis Rostock unterwegs.

Von Bernhard Schmidtbauer