Warnemünde

Es ist der 23. Juli 1923. Über der schnee- und eisbedeckten norwegischen Inselgruppe Spitzbergen strahlt die Sonne von einem azurblauen Himmel. Am Steuer der D 260 „ Eisvogel“ sitzt der erfahrene Warnemünder Pilot Arthur Neumann. Er lenkt die Junkers-Maschine Richtung Norden. Neben ihm der Schweizer Pilot, Reiseschriftsteller und Fotograf Walter Mittelholzer. Die Männer in der Kabine schauen sich jedoch besorgt an: Der Motor läuft nicht mehr rund. Der Höhenmesser des Flugzeugs zeigt 2200 Meter. Etwa 83 Grad nördlicher Breite sind erreicht. Bis hierher ist noch nie zuvor ein Mensch geflogen. Bis zum Pol sind es noch etwa vier bis fünf Flugstunden. Sollen sie es wagen, als Erste auch den Nordpol zu überfliegen? Aber der stotternde Motor und mangelnder Treibstoff lassen dieses Vorhaben mehr als abenteuerlich erscheinen. „Wer würde uns hier oder weiter nördlich finden können? Schweren Herzens entschließen wir uns: Abdrehen vom Nordkurs! Noch ein letzter Blick in Richtung Norden, dann entschlossen Kurs West und nach einer sanften Linkskurve Richtung Südwest und Süden“, so beschreibt Arthur Neumann später die schwere Entscheidung. Nach mehr als sechs Stunden Flug landete er die Maschine im Gronfjorden, heute Barentsburg in Russland. Im Bewusstsein, als erster Pilot so weit in Richtung Nordpol geflogen zu sein, lässt sich Neumann gratulieren.

Schon als junger Mann von der Fliegerei begeistert

Arthur Neumann Quelle: ETH-Bibliothek Zürich

Anzeige

Der am 17. Januar 1890 in Hamburg geborene Arthur Neumann zeigte sich bereits als junger Mann von der Fliegerei begeistert. Im Ersten Weltkriegs wurde er Pilot. Nach dem Ende des Krieges begann er 1919 in Warnemünde als Flieger bei der Deutschen Luft-Reederei. Bis zu seinem Lebensende wird er, mit Unterbrechungen, Warnemünde die Treue halten. Ab 1923 flog Neumann für die Junkers Luftverkehr AG. Dessen Eigentümer, der Dessauer Flugzeugbauer Hugo Junkers (1859–1935), folgte zu Beginn des Jahres 1923 der Bitte des norwegischen Polarforschers Roald Amundsen, ihn bei einem geplanten Flug über den Nordpol zu unterstützen. Amundsen plante mit einer Larsen JL-6, einem Nachbau der Junkers F 13, diesen spektakulären Flug anzutreten. Mit dieser Maschine wollte er, der schon den Südpol erreicht hatte, als erster Mensch nonstop von Alaska über den Nordpol nach Spitzbergen gelangen. Um das zu schaffen, beabsichtigte der Polarforscher, die Reichweite der Maschine durch den Einbau zusätzlicher Tanks erhöhen. Die Junkers-Spezialisten bezweifelten jedoch, dass dies gelingen könne.

Einmotoriger Tiefdecker war ideales Polarflugzeug

1919 hatte Hugo Junkers die F 13 entwickelt. Sie war das erste Ganzmetall-Verkehrs- und -Frachtflugzeug in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. In der geschlossenen Kabine dieses einmotorigen Tiefdeckers fanden immerhin vier Passagiere Platz. Junkers, ein äußerst rühriger und geschäftstüchtiger Unternehmer, sah in Amundsens geplantem Polüberflug eine große Chance. Bot er doch die Gelegenheit, weltweit und aufsehenerregend für sein Flugzeug zu werben. Doch aus dem Flug über den Pol wurde nichts, denn offensichtliche Risiken ließen Amundsen von seinem Vorhaben Abstand nehmen. So war unter anderem Amundsens Flieger Oskar Omdal am 11. Mai 1923 mit der Larsen JL-6 zu einem ersten kurzen Testflug gestartet, jedoch brach bei der Landung der linke Ski. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch bereits zwei F 13 nach Spitzbergen unterwegs, um Depots mit Brennstoff, Lebensmitteln und Ausrüstungsgegenständen anzulegen, falls der Norweger notlanden müsse. Aber schon die erste Maschine musste vor Dänemark notwassern. Beim zweiten Flugzeug sicherten sich die Dessauer Flugzeugbauer allerdings besser ab. Diese Maschine ließen sie per Schiff ins norwegische Tromsø transportieren. Dort erreichte die Junkers-Leute dann die Nachricht vom gescheiterten Testflug Omdals und von Amundsens Entschluss, nicht mit Junkers-Maschinen über den Nordpol nach Spitzbergen zu fliegen.

Flug brachte fotografische Schätze ein

Quelle: Junkers

Hugo Junkers behielt nach der Absage jedoch einen kühlen Kopf. Die Expedition wurde nicht abgebrochen, sondern erhielt eine andere Aufgabe: Arthur Neumann und Walter Mittelholzer sollten per Flugzeug Spitzbergen erkunden und es mit Luftbildaufnahmen dokumentieren. So kam es bei diesen Expeditionen am 23. Juli 1923 auch zu jenem denkwürdigen Flug, bei dem Neumann fast den 83. Breitengrad erreichte. Der fotografische Ertrag dieser Flüge war gewaltig, Hunderte Fotos und sogar ein 16-minütiger 35-mm-Film entstanden und sind bis heute erhalten geblieben.

Ab 1926 als Pilot für die Lufthansa tätig

Arthur Neumann war ab 1926 in Island als Pilot für die Lufthansa tätig. Ob er dabei jedoch noch einmal so weit in Richtung Pol flog, ist nicht bekannt und eher unwahrscheinlich. 1929 bildete er sowjetische Piloten im Blindflug aus. Offensichtlich geschah das im Auftrag von Junkers, der in den 1930er-Jahren mit der UdSSR im Flugzeugbau kooperierte. Tief beeindruckt zeigte sich Neumann von einer späteren Begegnung mit dem russischen Polarflieger Michael Wodopjanow. Diesem gelang das, wovon der Junkers-Pilot wohl geträumt hatte: Er landete 1937 als erster Flieger am Nordpol. Von Arthur Neumann existieren keine Aufzeichnungen über seine Arktisflüge und sein weiteres Berufsleben als Flieger. Wären da nicht das Buch „Im Flugzeug dem Nordpol entgegen“ und einzigartige Fotos, würde sich die Nachwelt wohl kaum noch an den historischen Flug des Arthur Neumann in Richtung Pol erinnern. Neumann starb am 4. März 1974 in Warnemünde.

Lesen Sie auch

Von Werner Geske