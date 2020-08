Warnemünde

Es ist ein Mix aus Stand-up-Paddling, Surfen und Jetski, den die Rostocker Carlo Schart und Erik Gurzan nach Warnemünde importiert haben: Seit Juli bieten die beiden neben dem Teepott Touren auf sogenannten Jetboards an – Bretter, die ursprünglich aus den USA stammen, ähnlich aussehen wie SUP-Boards und mit einem elektrischen Motor ausgestattet sind. Bis zu 50 Kilometer pro Stunde erreichen die schnittigen Gefährte – und das ganz ohne Wellen. „Damit sind wir die erste Jetboard-Schule in ganz Deutschland“, sagt Gurzan nicht ohne Stolz.

Jetantrieb und 14 PS

Und tatsächlich mutet es nicht nur äußerst cool, sondern zugleich auch ein wenig futuristisch an, wie die Jungs auf den Boards mit Jetantrieb und 14 PS an der Skyline von Warnemünde vorbeiflitzen. Im hinteren Bereich des Bretts befindet sich ein Akku. Mit einer Bluetooth-Fernbedienung lässt sich die Geschwindigkeit bestimmen. Verbunden ist man mit einer magnetischen Leash – einer Leine – die abfällt, sobald man vom Brett fällt, so dass der Antrieb ausgeht.

Das will ich natürlich testen und wate nach einer kurzen Einweisung von Erik Gurzan neben ihm durchs Wasser. Wir aktivieren die Boards und starten zunächst im Liegen. Ich drücke die Fernbedienung und sofort nimmt das rote Brett Fahrt auf und schiebt die Nase aus dem Wasser. Schon beim Knien ist es ein cooles Gefühl, auf dem Jetboard über die Ostsee zu flitzen. Das Hinstellen erweist sich allerdings als nicht so einfach, weil die Fernbedienung äußerst sensibel ist. Ich stelle ein Bein auf, will aufs Brett springen und meine Hand drückt automatisch ein wenig kräftiger zu – schon beschleunigt das Bord und ich falle hintenüber.

Auch für Anfänger geeignet

Auf einem Jetboard könne man schnell einen Erfolg erleben, daher sei es auch für Anfänger gut geeignet, hatte mir Carlo Schart noch mit auf den Weg gegeben. „In der Regel stehen die Leute nach zehn Minuten“, so Schart. Ich gehöre leider nicht dazu, weil mir irgendwann einfach die Kraft ausgeht. Trotzdem ist es ein tolles und einmaliges Erlebnis – auch im Knien. „Egal ob etwas gemächlicher mit mehr Tempo, hier kriegt jeder seinen Kick“, so Schart. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen.

Infos und Preise Geeignet für: Jugendliche ab 14 Jahren ( Jetboards) Preise:20 Minuten Einführung + 40 Minuten Fahrt (inklusive Lehrer, Schutzweste und Helm) 85 Euro pro Person, 20 Minuten Fahrt 50 Euro; Neo 10 Euro; weitere Angebote wie SUP-Verleih und künftig auch E-SUP-Verleih Zeiten: 1. Mai bis 31. Oktober, täglich 11 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags 11 bis 21 Uhr Infos unter: www.jetboard-rostock.de, telefonisch unter 49 162-9452123, Warnowufer 31, 18057 Rostock, Strandaufgang 1+2

Von Stefanie Büssing