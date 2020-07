Mit der Ostsee-Fähre nach Dänemark: So läuft die Überfahrt in Corona-Zeiten

Rostock/Gedser

Busfahrer Uwe trinkt erst einmal noch einen ordentlichen Schluck Kaffee. Endlich ist das Wartehäuschen am Fährterminal im Rostocker Überseehafen wieder etwas voller. „Während der Corona-Zeit war’n et ja nur die Gelbjacken, die mitjefahr’n sind“, sagt er mit Berliner Dialekt und lässt spüren, dass die Bezeichnung für die Mitarbeiter der Reedereien gar nicht abwertend gemeint ist.

Seit 15. Juni dürfen nun endlich auch wieder Touristen die Fähren nach Dänemark nehmen – und Uwes Zubringerbusse für alle, die ohne Auto übersetzen wollen, sind wieder etwas mehr besetzt. Auch wenn es noch nicht an „Action“ heranreicht, wie er die normale Zeit der Hochsaison nennt, ist dem Fahrer alles lieber als stundenlange Warterei und leere Sitzreihen. So kann er auch seine Insider weitergeben: „Dit is de Hafenmöwe Brundhilde“, sagt er und nickt mit dem Kopf in Richtung Treppe, wo tatsächlich eine Möwe sitzt und seelenruhig brütet.

Abstand und Desinfektion – aber Mundschutz nur im Shop

Die moderne Gangway war während der Hochzeit der Pandemie geschlossen. Schließlich durften nur Lkw mit Waren auf die Fähre – und Passagiere mit triftigem Grund. Das seien laut Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen aber so wenige gewesen, dass diese Fußgänger ebenfalls über die große Heckklappe an Bord gehen konnten.

Zur Galerie Seit der Grenzöffnung am 15. Juni sind die Fähren zwischen Rostock und Gedser auch wieder für Touristen offen.

An Bord helfen Abstandsmarkierungen bei der Umsetzung des Hygieneschutzkonzeptes. Zudem gibt es zahlreiche Spender für Desinfektionsmittel und auch die Oberflächen wie Geländer oder Tische werden regelmäßig gereinigt.

„Mundschutz muss von den Passagieren nur im Shop getragen werden. Das ist für die Deutschen nicht ungewöhnlich, aber für unsere dänischen Gäste. Dort gibt es keine Pflicht für Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen“, sagt Ustrup Svendsen. Neben dem Shopping-Erlebnis sei natürlich auch die gastronomische Versorgung gesichert – im Food-Express gab und gibt es immer Essen und Getränke. Das große und normalerweise sehr beliebte Büfettrestaurant sei dagegen noch zu.

Personal freut sich über Zunahme der Passagierzahlen

Mindestens so glücklich wie die Passagiere, die sich auf den Urlaub freuen, ist das Personal – weil wieder mehr Menschen an Bord sind. „Von Mitte März bis Mitte Juni haben wir nur etwa zehn Prozent der üblichen Passagierzahlen befördert. Jetzt sind wir etwa wieder bei 40 Prozent“, sagt die Scandlines-Sprecherin.

An Bord der Scandlines-Fähren muss nur im Shop Mundschutz getragen werden. Quelle: Martin Börner

„Das fühlte sich schon manchmal an wie ein Geisterschiff“, bilanziert Kapitän Stefan Wehland. Obwohl er während der Überfahrten auf der Brücke sitzt, wisse er natürlich, wie viele Passagiere an Bord sind. Und etwa 60 Passagiere fielen auf den großen Fähren nun einmal kaum auf.

Auch die Stimmung innerhalb der Crew sei deutlich gelöster, seit wieder mehr Menschen mitfahren. „Schließlich sind wir auch ein Passagierschiff“, so der 43-Jährige schmunzelnd. Zusammen mit seinem 2. Offizier Patrick Falkenhagen beobachtet er die zahlreichen Monitore und Signale, die vor ihnen liegen. Zum Anlegen in Gedser und Rostock wechseln beide an seitliche, voll verglaste Ausläufer der Brücke. Unzählige Male haben beide diese Anlegemanöver, die per Handbetrieb erfolgen, schon gemeistert. „Aber Routine darf es nie werden“, sagt der Kapitän.

Junge Familie freut sich auf Familienwiedersehen

Auf dem Passagierdeck sitzen Familien und einzelne Grüppchen beisammen. Manche schlafen, einige essen, wieder andere genießen den Ausblick auf die Wellen der Ostsee.

Silvia und Philip Roessl sind voller Vorfreude auf Dänemark. Das Paar, das derzeit in Budapest lebt, plant den Umzug. Ab Oktober wollen beide in der dänischen Heimat von Philip leben. Das sei auch näher an Berlin, wo Silvias Familie lebt.

Für Silvia und Philip Roessl geht es mit Tochter Isabella endlich wieder zum dänischen Teil ihrer Familie. Quelle: Martin Börner

Die aktuelle Überfahrt soll aber erst einmal die Sehnsucht nach der Familie stillen. Denn die Omas und Opas aus Dänemark haben die knapp sieben Monate alte Enkeltochter Isabella erst einmal gesehen.

„Die Corona-Zeit war schon emotional sehr enttäuschend. Um so größer ist die Vorfreude, dass wir jetzt wieder fahren und die Familie sehen können“, sagt die junge Frau, die künftig öfter die Fähre nutzten will, die in nicht einmal zwei Stunden zwischen deutscher und dänischer Ostseeküste pendelt.

Warenbestellung und Dienstplanung nehmen zu

Während die Passagiere die Überfahrt genießen, überprüft Stefanie Thomas die Bestellung der Waren. Die Aussicht auf die Ostsee, den ihr kleines Büro bietet, würdigt sie deshalb keines Blickes. Schließlich ist sie als Supervisorin dafür zuständig, dass Shop und Imbiss jederzeit ausreichend bestückt sind, aber angesichts der langsam wachsenden Fahrgastzahlen auch nicht zu viel bestellt wird. Für die erfahrene Scandlines-Mitarbeiterin ist das allerdings kein Problem.

Supervisorin Stefanie Thomas mit Fred Wiese und Henriette Reinhauer am Food-Express. Quelle: Martin Börner

Mit den Passagieren kehren auch immer mehr ihrer Kollegen aus der Kurzarbeit zurück. Stefanie Thomas, die selbst seit zweieinhalb Jahren auf der Route Rostock– Gedser unterwegs ist, freut sich darüber – auch wenn es nun bei der Dienstplanung wieder mehr zu tun gibt.

Hot Dog zum Frühstück statt Büfett im Restaurant

In der Küche hat Alexander Jens gerade mit dem Mittagessen für die Crew zu tun. „Heute gibt es Zander mit Dillsoße, Dijon-Senf, gebutterten Kartoffeln und Mandelbrokkoli“, nennt der gebürtige Rostocker das Tagesgericht. Das würden sicher auch die Passagiere gern essen, aber die großen Portionen werden an Bord noch nicht wieder gekocht. „Was wirklich fast alle Kunden lieben – und das auch schon zum Frühstück – ist das dänische Hotdog“, nennt Fred Wiese den Verkaufsschlager aus dem Food-Express.

Das Ehepaar Ulf und Nicole Binder hat dagegen keine Lust auf deftige Speisen. „Wir haben ordentlich Lakritz eingekauft, auch als Mitbringsel“, sagen die Magdeburger. Beide machen gerade Urlaub in Graal-Müritz, haben sich an diesem bewölkten Tag aber bewusst gegen ein Bad in und stattdessen für eine Fahrt über die Ostsee entschieden. Und zwar direkt hin und zurück.

Doch auf Busfahrer Uwe müssen sie nach dem Aussteigen in Rostock verzichten – der hat beim Schichtwechsel an eine Kollegin übergeben. Möwe Brunhilde ist das egal, sie brütet noch genau so wie beim Einsteigen am Morgen.

Diese Regeln gelten für die Überfahrt Die Scandlines-Fähren zwischen Rostock und Gedser sind derzeit im normalen Sommerfahrplan unterwegs. Auch die Weiterfahrt nach Schweden ist wieder möglich. Für die Einreise in Dänemark braucht es die Buchungsbestätigung einer Unterkunft. Tagestourismus ist noch nicht erlaubt (Stand 24. Juli). Reisende müssen im Zubringerbus und auf der Gangway Mundschutz tragen. An Bord ist lediglich im Shop ein Mund-Nasen-Schutz nötig. Im Food-Express können Passagiere jederzeit Essen und Getränke erwerben, das Büfettrestaurant ist noch geschlossen. Abstandsmarker und Desinfektionsmittelspender sind vorhanden, zusätzlich werden die Oberflächen regelmäßig gereinigt. Außerdem wird, selbst an viel genutzten Tagen, die Zahl der zugelassenen Fahrgäste um rund 35 Prozent reduziert, um Abstand zu ermöglichen. Wer Symptome hat, wird gebeten, auf die Mitfahrt zu verzichten. Wer möchte, kann während der Überfahrt auch im Auto sitzen bleiben. Das muss beim Check-in angesprochen werden. Das ist für maximal 100 Fahrgäste in 20 Fahrzeugen erlaubt.

Von Claudia Labude-Gericke