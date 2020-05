Mit herzkrankem Hund durch den Sommer: Rostockerin verrät ihre Tipps

Rostock

Der Sommer steht in den Startlöchern, das spüre ich selbst hier oben im Norden von Rostock. Wehmütig lasse ich nun bei meinen morgendlichen Gassirunden den Mantel in der Garderobe hängen und auch die Hunde beginnen draußen während des Laufens zu hecheln. Noch droht keine Gefahr – doch sobald die Sonne rauskommt, geht es Chewbacca an den Kragen.

Der Trendsetter mit rassetypischen Erkrankungen

Als stolzer Chihuahua-Rüde nimmt Chewbacca zwar nicht jedes Verhaltensklischee mit, aber die rassetypischen Erkrankungen lässt er sich nicht entgehen. Neben den Augen, die uns immer wieder Probleme bereiten, ist es auch sein Herz, das nicht ganz so gesund ist, wie wir uns das wünschen. Wie viele kleine Hunderassen leidet auch Chewbacca unter einer Herzklappeninsuffizienz.

Zwar schlägt sein Herz kräftig und gleichmäßig. Eine Herzklappe schließt sich jedoch nicht vollständig, sodass ein Teil des Blutes nicht dahinfließt, wo es hin soll. Dank unserer tollen Tierarztpraxis in Rostock Groß Klein ist er jedoch medikamentös bestens eingestellt und springt bei milderen Temperaturen wie ein junges Reh.

Schattige Plätze und gedrosseltes Tempo

In den Sommermonaten müssen wir der Sonne immer einen Schritt voraus sein. Das heißt im Klartext: So früh wie möglich mit dem Hund rausgehen, ehe es zu warm wird. Ich muss zugeben, ein Fan des Sommers bin ich nicht. Die kühlen Rostocker Temperaturen, der Wind und die Regentage gefallen mir sehr gut. Aber auch Mecklenburg-Vorpommern kann dem Klimawandel nicht entfliehen.

Da Chewbacca durch seine Herzerkrankung aber Entwässerungstabletten bekommen muss, drückt ungefähr alle 4 bis 5 Stunden seine Blase. Ist es erst einmal so richtig warm, werden wir zu Schattenjägern und laufen fast gar nicht in der prallen Sonne.

Finn und Chewbacca heißen die Chihuahuas von Hundebloggerin Denise Avellan aus Rostock. Für ihren OZ-Hundeblog schreibt sie regelmäßig über das Leben mit ihren Lieblingen. Quelle: privat

Wobei „laufen“ wohl übertrieben ist. Je wärmer es wird, desto langsamer wird der Hund. Manchmal ist es ein bisschen, unangenehm von Omis mit Rollatoren oder Weinbergschnecken überholt zu werden. Aber was tut man nicht alles für den Hund.

Der Hund muss bewässert werden!

Laut meiner äußerst unzuverlässigen Handyapp wird es bereits Ende Juni so warm sein, dass Chewbacca draußen nicht viel mehr tun will, als zu liegen und Gras zu fressen. Aber einen entscheidenden Trumpf kann ich doch noch aus meinem kurzärmligen T-Shirt ziehen. Wenn es eine Sache gibt, die ihn im Sommer rettet, ist es das Wasser.

Bei keiner Gassirunde darf Wasser fehlen. Glücklicherweise trinkt Chewbacca ganz von allein sehr viel (vor allem wegen seiner Tabletten). Sobald wir draußen eine Pause machen, stelle ich ihm den To-Go-Napf vor die Füße und lasse ihn trinken.

Sobald wir an einem Bach oder Fluss sind, geht Chewbacca ganz von allein bis zum Bauch hinein und kühlt sich dadurch ab. Manchmal mache ich ihn auch zuhause in der Badewanne an den Beinen nass, bevor wir rausgehen. Wichtig ist, dass sein Fell schnell wieder trocknet. Ist das Fell komplett durchnässt, wird es mit der Zeit zu kühl für ihn. Um einer Verkühlung oder Blasenentzündung zu umgehen, mache ich ihn deshalb nie am gesamten Körper nass.

Von Denise Avellan