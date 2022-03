Mit leuchtenden Bällen: Erstes Golfturnier bei Nacht in Warnemünde

Warnemünde

Wenn es anfängt zu dämmern, ist normalerweise Schluss. Denn wer den Ball nicht mehr sieht, kann ihn auch nicht schlagen, schon gar nicht ins Loch. Doch diesmal soll es erst so richtig losgehen, wenn es schon dunkel wird: Zum ersten Warnemünder Nachtgolfen lädt der Club im Ostseebad am Freitag ein – ein Event, das es in dieser Form in Rostock und ganz Mecklenburg-Vorpommern noch nicht gegeben hat, sagt Club-Manager Andreas Wilmer.

„Für die Veranstaltung haben wir mehr als 1200 leuchtende Bälle aus Asien importiert“, so Wilmer. Die gebe es auf dem hiesigen Markt nicht zu kaufen. „Wenn man sie schlägt, leuchten sie etwa sechs bis acht Minuten, dann gehen sie aus.“

Gespielt werden soll am Freitagabend ab 19 Uhr auf dem Kurzplatz. Sechs Loch, viermal Par 3, zweimal Par 4. Die Spielbahnen werden mit Fackeln beleuchtet, das Grün und die Flagge mit Knicklichtern markiert.

In Warnemünde findet am Freitagabend das erste Nachtgolfen statt. Anmeldungen werden noch entgegengenommen. Quelle: Golfanlage Warnemünde GmbH

Angemeldet haben sich laut Wilmer bereits 40 Mitglieder des Warnemünder Clubs, der insgesamt rund 1800 gemeldete Spieler hat. Freie Plätze für das Nachtgolfen gibt es auch noch. Das sollten allerdings keine kompletten Anfänger sein, denn um den Sport zu erlernen, ist die Dunkelheit nicht geeignet, so der Club-Manager. Allerdings können Schaulustige sich das Spektakel vom Clubhaus aus ansehen.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eigentlich sollte die Veranstaltung erst im April stattfinden, doch wegen der Zeitumstellung wäre es dann erst ziemlich spät dunkel. Deshalb haben die Warnemünder Golfer das Event vorverlegt. Mit dem wollen sie auch ein Stück weit weg vom elitären Image, wollen zeigen, dass nicht nur reiche Unternehmer den Ball schlagen, so Wilmer.

Bis Freitagnachmittag um 15 Uhr werden Anmeldungen noch entgegengenommen, unter Telefon: 0381/7786830 oder auf der Internetseite des Clubs im Ostseebad.

Von Katrin Zimmer