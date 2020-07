Mitgestalten: Buga-Container zur Bürgerbeteiligung stehen jetzt in Gehlsdorf

Rostock

Zwei blaue Container, engagierte Anwohner und viel Gesprächsstoff. Das Team des Buga-Containers steht seit Dienstagvormittag in Gehlsdorf am Fährberg und informiert über die zukünftige Gestaltung des Areals. Hintergrund sind die Stadtgestaltung zur Bundesgartenschau 2025 und der geplante Bau der Fußgängerbrücke zwischen der Stadtmitte und Gehlsdorf. Da noch nicht feststeht, wie das Ufergebiet in Zukunft aussehen soll, sammeln die Mitarbeiter des Buga-Containers aktuell Ideen und Anregungen der Anwohner. „Das ist eine Chance für Rostocker, um sich an der zukünftigen Stadtentwicklung zu beteiligen“, erklärt Organisatorin Teresa Trabert.

Bis zum Sonntag, 12. Juli, können sich Rostocker täglich von 10 bis 18 Uhr mit dem Team des Buga-Containers austauschen. Am Mittwoch, dem 8. Juli, findet zudem von 15 bis 16.30 Uhr ein Expertendialog mit Beteiligten der Stadtplanung statt. Außerdem organisieren die Veranstalter, die Agentur „Fint – Gemeinsam Wandel gestalten“, vom 9. bis zum 13. Juli ein Sommercamp. In offenen Gesprächsrunden und gemeinsamem Brainstorming sollen Bürger und das Info-Team einige Fragestellungen bearbeiten. Darunter: „Wie schaffen wir es, den Fährberg in Zeiten des Klimanotstandes zu einem zukunftsfähigen Ort der Begegnung und Erholung für alle zu entwickeln?“

Bau der Warnow-Brücke ist große Chance

Da der Planungswettbewerb für den Bereich um den Fährberg noch nicht begonnen hat, sieht Renate Behrmann vom Amt für Stadtgrün viele Möglichkeiten. Sie hält vor allem den Bau der Warnow-Brücke für eine große Chance. „Durch die Brücke rückt die Stadt zusammen und dieses Areal ist die Schnittstelle zwischen urbanem Raum und Grün.“ Sie hofft in den nächsten Tagen auf rege Beteiligung der Anwohner.

Eckard Müller informierte sich bereits beim Container. Der Toitenwinkler begrüßt die Möglichkeit, sich zu beteiligen. „Das ist eine ganz gute Sache hier“, sagte der 71-Jährige. „Es wird Zeit, dass hier etwas gemacht wird. Das ganze Areal sieht schon sehr heruntergewirtschaftet aus“, kritisierte er. Einer seiner Wünsche: das Gehlsdorfer Ufer zu befestigen und Mittel gegen die häufigen Überschwemmungen zu finden. Thomas Norden aus Dierkow zweifelt am Sinn einer Fußgängerbrücke über die Warnow. „Eine Autobrücke, um den ganzen Verkehr effizienter umzuleiten, fände ich besser“, so der 66-Jährige.

Auch online ist eine Beteiligung möglich. Rostocker, die es nicht schafften oder schaffen, den Buga-Container zu besuchen, können ihre Ideen und Anregungen auch auf stadtgestalten.org in einigen Umfragebögen mitteilen.

Von Anh Tran