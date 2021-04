Rostock

Die jüdische Gemeinde in Rostock schrumpft: Während 2005 noch ein Rekord von mehr als 700 Mitgliedern verzeichnet wurde, ging die Zahl in den vergangenen zehn Jahren drastisch runter. Aktuell liegt sie gerade einmal knapp über 500. Eine traurige Entwicklung, findet der Vorsitzende Juri Rosov.

Als Grund für den Rückgang nennt er zwei wesentliche Punkte. Zum einen seien in den vergangenen Jahren mehrere der älteren Mitglieder verstorben und zum anderen würden gerade die jüngeren Generationen immer öfter wegziehen. Sie gehen in andere Städte, um zu studieren oder weil sie dort Arbeit finden. „Das ist nicht leicht für uns mit anzusehen. Aber so ist das Leben nun einmal“, so Rosov weiter.

Keine offenen Gottesdienste

Statt dem Vergangenen nachzutrauern, richtet er seine Aufmerksamkeit lieber auf die aktiven Mitglieder. „Gerade in Zeiten der Pandemie ist das wichtiger denn je“, betont er. Einsamkeit, Hilflosigkeit und in manchen Fällen auch Resignation würden derzeit viele Menschen plagen.

Damit sie sich nicht alleingelassen fühlen, setzten die Vorstandsmitglieder auf gelegentliche Hausbesuche. Auch der Griff zum Hörer gehört mittlerweile zur täglichen Arbeit. „Ich glaube, ich habe noch nie so viel telefoniert wie in den vergangenen zwölf Monaten“, sagt der Vorsitzende. Dies sei insbesondere deshalb wichtig, weil der persönliche Kontakt aktuell stark eingeschränkt sei.

Denn auch wenn die derzeitigen Regelungen es zulassen würden, habe man sich schweren Herzens dazu entschieden, vorübergehend keine offenen Gottesdienste abzuhalten. „Im Vorstand haben wir uns darauf verständigt, dass wir das Risiko nicht eingehen möchten.“ Schließlich seien es vor allem die älteren Mitglieder der Gemeinde, die zu diesem Anlass vorbeikommen würden. Gleichzeitig gelten sie aber als Risikogruppe und müssten geschützt werden. Beten in der Synagoge sei dennoch weiterhin möglich – allerdings nur einzeln, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Antisemitismus immer ein Thema

Für einen ganz besonderen Anlass habe man in den vergangenen Tagen allerdings eine Ausnahme gemacht – die Beschneidung eines kleinen Jungen. „Im kleinen Kreis haben wir damit ein neues Mitglied in unsere Gemeinschaft eingeführt“, erklärt Rosov. Ein Brauch, der stets am achten Lebenstag eines Jungen stattfindet und die Bindung zu Gott symbolisiert. „Es war ein schöner Anlass, den wir gerne zelebriert haben.“

Neben Corona beschäftigt die Gemeinde ein weiteres Thema – nämlich die noch immer regelmäßig stattfindenden Anfeindungen gegenüber den jüdischen Mitbürgern. „Ich bin schon seit vielen Jahren in der Hansestadt zu Hause und fühle mich hier wie viele andere Gemeindemitglieder sicher“. Betont Rosov. Dennoch – das sagt er mit ernster Miene – dürfe nicht verleugnet werden, dass Antisemitismus auch in Rostock existiert. „Wir müssen wachsam bleiben und dürfen die Augen davor nicht verschließen.“

Land investiert in Sicherheitsmaßnahmen

Daher freut es den Vorsitzenden umso mehr, dass die Landesregierung Mittel in die Hand nimmt, um die Sicherheit der Gemeindemitglieder weiter zu stärken. Noch in diesem Jahr – voraussichtlich im Sommer – sollen entsprechende Bauarbeiten an dem Gotteshaus der Gemeinde in der Steintor-Vorstadt beginnen. Türen, Fenster und das Tor zum Grundstück sollen verstärkt und ein elektronisches System nachgerüstet werden.

Ein Vorhaben, dem der Vorsitzende zwiegespalten gegenübersteht. „Ich bin ein Gegner von geschlossenen Gesellschaften und schätze unser offenes Gotteshaus“, sagt er. Dennoch habe die Sicherheit der Mitglieder oberste Priorität. „Wie in allen Bereichen geben wir uns größte Mühe, die goldene Mitte zu finden. Die Hauptsache ist aber, dass sich die Menschen hier wohl und geborgen fühlen.“

Von Susanne Gidzinski