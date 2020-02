Mittagspause in Rostocks Innenstadt: In diesen 10 Kantinen können Sie schlemmen

Rostock

Endlich Mittagspause! Aber wo geht man nun essen? Möglichkeiten gibt es in der Rostocker Innenstadt etliche, doch im Restaurant essen ist nicht nur teuer, sondern dauert auch oft zu lange. Auch die Currywurst wird irgendwann langweilig. Kantinen und Mensen bieten dazu eine gute Alternative. Die OZ hat sich zehn zentral gelegene „Futterstellen“ in Rostock angesehen und verrät, wo Arbeitstüchtige, Studenten und alle, die auf der Suche nach einem schnellen Mittagessen sind, schlemmen können.

Frühstück, Snacks und Mittagstisch im Glatten Aal

Seit 2010 verköstigt Uwe Hesse seine Gäste in der Kantine Glatter Aal (Glatter Aal 9). Montag bis Freitag von 7 bis 14.30 Uhr hält er allerhand Leckereien bereit. Los geht es mit einem reichhaltigen Frühstücksangebot: halbe Brötchen mit verschiedenen Belägen wie Wurst, Käse, Salaten, Schnitzel oder Boulette sowie diverse Ei-Variationen. Ein halbes Brötchen gibt’s für 1,60 Euro. „Wir backen sie täglich selbst und bereiten auch die Salate und Bouletten eigenständig zu“, erzählt der 55-Jährige.

Zum Mittagstisch bietet Hesse drei täglich wechselnde Gerichte an, die bereits im Vorfeld feststehen. Dazu gibt es zwei bis drei weitere Gerichte, die spontan zubereitet werden. „Von Hausmannskost bis edlem Filet ist alles mal dabei – eine bunte Mischung, die sich preislich meist zwischen 4,60 Euro und 5,80 Euro bewegt“, meint der Betreiber. Wichtig sei, dass sie immer frisch kochen. Zudem gibt’s mittags Salate und Desserts. Mehr unter: www.kantine-glatter-aal.de

Kantine „Glatter Aal“ Quelle: Martin Börner

Mecklenburgische Küche im Kröpikeller

Mitten in der Fußgängerzone betreibt Enrico Niemann seit 2013 seine sogenannte Kantineria Kröpikeller ( Kröpeliner Straße 75). Von 11 bis 15 Uhr wird dort unter der Woche überwiegend mecklenburgische Kost angeboten. Auch hier gibt es täglich drei feste Gerichte (5,50 Euro bis 6,90 Euro) sowie eine Salatstrecke und Süßspeisen nach „Omis Art“ wie Grießbrei mit Früchten oder Schokopudding mit Vanillesoße. „Abgesehen davon, dass wir frisch kochen, versuchen wir auf unsere Gäste einzugehen“, erzählt Niemann. So ist zum Beispiel jedes Essen für die Gäste bereits über einen Bildschirm sichtbar. Außerdem gibt es eine Wunschbox am Eingang, in die Rezeptvorschläge eingeworfen werden können. Mehr unter: www.kroepikeller-kantineria.de

Kröpikeller Kantineria Quelle: Martin Börner

Frühstück und abwechslungsreiches Mittagessen bei Lunchtime

Ebenfalls in der Stadtmitte befindet sich die Kantine Lunchtime (Wallstraße 2). Betrieben wird sie vom Catering­service Esko, der den Großteil des Essens in der Zentrale in der Herweghstraße zubereitet. Montag und Freitag stehen jeweils drei Gerichte zur Auswahl, Dienstag bis Donnerstag vier (4,40 Euro bis 6,90 Euro). Von gutbürgerlichem Essen über Pasta, Burger, Ausläufe bis hin zu Currys oder mexikanischem Essen wird nahezu alles mal angeboten. Auch Salate und Nachspeisen stehen zu Auswahl. „Manchmal lassen sich die Angestellten in der Kantine noch etwas einfallen, was sie zusätzlich kochen“, berichtet eine Mitarbeiterin des Esko-Caterings. Außerdem werden einige Komponenten der Essen, wie zum Beispiel Rotkohl und Klöße, erst vor Ort zubereitet. Das Besondere: Zu jedem Mittagessen gibt es ein Wasser, einen Tee oder einen Kaffee kostenfrei dazu.

Da die Kantine von 7 bis 14 Uhr geöffnet ist, gibt es natürlich auch Frühstück. Halbe belegte Brötchen in den Kategorien Classic (1,40 Euro), Premium (1,60 Euro) und First Class (1,80 Euro) stehen zur Auswahl. Zusätzlich werden Ei-Variationen angeboten. Mehr unter: www.esko-catering.de/kantinen/lunchtime.de

Kantine „Lunchtime“ Quelle: Martin Börner

Esko-Catering in der Ospa-Kantine

Ebenfalls zum Esko-Catering gehört die Ospa-Kantine (Am Vögenteich 23), die nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für Gäste montags bis freitags von 11 bis 14 Uhr die Pforten öffnet. Das Konzept entspricht eins zu eins dem der Schwesterkantine Lunchtime. Die festen Mittagsangebote sind daher dieselben, lediglich die spontan zubereiteten Gerichte können variieren. Auch hier bekommt man natürlich ein Getränk (Wasser, Kaffee, Tee) kostenfrei zum Essen dazu. Mehr unter: www.esko-catering.de/kantinen/ospa-kantine-am-voegenteich.de

Ospa-Kantine Quelle: Martin Börner

Deutsche und vietnamesische Küche in der KTV-Kantine

Freie Wahl zum Frühstück und Mittagessen in der Ulme

Auf dem Campus Ulmenstraße der Universität Rostock ist zurzeit das Zuhause der Mensa Ulme. Nicht nur Studenten, sondern auch Mitarbeiter und Gäste aller Art dürfen hier Schlemmen. Dafür gibt es ein Preissystem in drei Stufen. Gäste zahlen für eine vollwertige Mahlzeit, aber immer noch deutlich unter zehn Euro. Zur Auswahl stehen jeden Tag frisch zubereitete verschiedene Komponenten, von Gemüse über Fisch und Fleisch bis Soßen, aber auch vollständige Gerichte wie Aufläufe oder Pfannen. Bemerkenswert: Täglich gibt es mindestens ein vegetarisches oder veganes Gericht. Aufgebaut ist die Mensa wie ein Büfett – man hat freie Komponentenwahl aus denen sich der Preis am Ende zusammensetzt. Auch eine Salat- und Nachtischbar stehen zur Verfügung.

Mensa „Ulme“ Quelle: Martin Börner

Geöffnet ist die Mensa wochentags bereits ab 8.30 Uhr. Bis 10.30 Uhr kann man dort auch frühstücken. Die Auswahl aus Croissants, einer Müslibar, Eiern, Omeletts, belegten Baguettes, Shakes und anderen kalten und warmen Getränken lässt kaum Wünsche offen. Den Mittagstisch gibt es im Anschluss von 11 bis 14 Uhr. Snack- und Kuchenangebote stehen die ganze Zeit, also von 8.30 bis 15.15 Uhr zur Verfügung. Zur warmen Jahreszeit laden auch Plätze im Freien zum Verweilen ein. In der vorlesungsfreien Zeit vom 3. Februar bis 27. März sind die Öffnungszeiten auf 11 bis 14.30 Uhr verkürzt. Mehr unter: www.stw-rw.de/de/mensen-und-cafeterien/speiseplaene.html

Was das Herz begehrt von früh bis spät in der Kantilene

Zur Hochschule für Musik und Theater ( HMT) gehört die Mensa Kantilene (Beim St.-Katharinen-Stift 8). Da sie ebenso wie die Mensa Ulme vom Studierendenwerk Rostock-Wismar betrieben wird, ist das Konzept identisch. Auch hier stehen Sitzplätze im Freien zur Verfügung. Geöffnet ist sie montags bis freitags von 8.30 bis 19 Uhr. Frühstück gibt es bis um 11 Uhr, Mittagessen von 11.30 bis 14.30 Uhr. Vom 10. Februar bis 31. März sind Öffnungszeiten verkürzt auf 11 bis 15 Uhr. Mehr unter: Mehr unter: www.stw-rw.de/de/mensen-und-cafeterien/speiseplaene.html

Mensa „Kantilene“ Quelle: Martin Börner

Vielfältiges Mittagsangebot in der St.-Georg-Mensa

Eine weitere zentral gelegene Mensa des Studierendenwerks Rostock-Wismar ist die Mensa in der St.-Georg-Straße 104, in der man im Sommer auch draußen essen kann. Hier gibt es allerdings weder das Frühstücks- noch das Snack- oder Kuchenangebot. Der Mittagstisch, den es von 11.15 Uhr bis 14 Uhr gibt, ist aber genauso aufgebaut wie in der Kantilene und der Ulme. Geöffnet ist ab 11 Uhr, geschlossen wird um 15 Uhr. Mehr unter: Mehr unter: www.stw-rw.de/de/mensen-und-cafeterien/speiseplaene.html

Mensa St.-Georg-Straße Quelle: Martin Börner

Moderner Mittagstisch im My Life

Erst seit dem 3. Februar ist die Kantine My Life in den Räumen der OZ geöffnet ( Richard-Wagner-Straße 1). Der bisherige Standort in der Steinstraße 6 ist ab sofort geschlossen. Bernd Niemann bietet seinen Gästen montags bis freitags von 11.30 bis 14 Uhr ein buntes Mittagsangebot. „Ich lege Wert auf einen modernen, schön angerichteten Mittagstisch mit frischen und regionalen Zutaten“, betont der 60-Jährige. Mittagsklassiker wie Jägerschnitzel, aber auch kulinarische Einflüsse aus aller Welt finden sich in den drei täglich variierenden Gerichten wieder. Preislich liegen sie zwischen 4,80 Euro und 5,90 Euro.

Mehr lesen: Neuer Kantinenchef: „Ich mache die OZ-Kantine zu einer Kult-Kantine“

Bernd Niemann, Betreiber der Kantine „My Life“, in Action. Quelle: Dietmar Lilienthal

Vegetarisch, ayurvedisch bei Mademoiselle Inga

Ganz klein, aber fein geht es bei Inga Wulf zu. Als Mademoiselle Inga bietet sie in ihrer Petite Cantine (Große Scharrenstraße 5) dienstags bis donnerstags von 11.30 bis 14 Uhr jeweils ein vegetarisches Mittagsgericht für 7,50 Euro an. Dafür müssen sich die Gäste mindestens einen Tag vorher bis 16 Uhr anmelden. „Wer spontan vorbeikommt, hat nur vielleicht Glück, dass noch etwas im Topf ist“, meint die 38-Jährige. Besonderen Wert legt die Köchin, die sonst Catering anbietet, darauf, nach ayurvedischen Grundlagen zu kochen. „Alle Geschmacksrichtungen sollten in einem Gericht vereint sein. Außerdem verwende ich viele pflanzliche Eiweiße“, erklärt sie. Wenn es geht, kocht sie mit einheimischen Gemüse.

Zu jedem Essen gibt es eine Salatbeilage sowie ein Dessert. „Das ist aber wirklich nur ein Schmankerl im kleinen Glas, wie selbst gemachtes Apfelmus mit einem Klecks Joghurt“, erzählt Wulf. Das Tolle an ihrem Essen: Es mache satt, halte lange an und liege trotzdem nicht schwer im Magen.

Mademoiselle Inga - La petite cantine Quelle: Martin Börner

