Mitten in Rostock: Junge wird Roller gestohlen, während er verletzt am Boden liegt

Rostock

Wenke Hundrack kann es immer noch nicht fassen. „So etwas macht man einfach nicht“, sagt sie. Der Vorfall vom Freitagnachmittag (11. Oktober) macht sie sauer: Ihre Kinder, acht und elf Jahre alt, sind bei ihren Großeltern zu Besuch. An diesem Tag machen sie in Rostock-Evershagen einen Ausflug mit ihren Rollern. Gegen 17.20 Uhr passiert es: der ältere Junge stürzt nahe des Edeka-Marktes und verletzt sich. Einige Menschen eilen zu ihm. „Sie haben sich um Fabio gekümmert, während der Kleine zu Oma und Opa nach Hause gelaufen ist, um Hilfe zu holen“, schildert Wenke Hundrack.

Mutter macht ihrem Unmut auf Facebook Luft

Die Passanten alarmieren den Rettungsdienst. Fabio wird vor Ort erstversorgt. Doch nach der Behandlung fehlt vom Roller des Elfjährigen jede Spur. Ihrem Unmut macht Wenke Hundrack auch im sozialen Netzwerk Facebook Luft. „Bitte gebt meinem Sohn den Roller zurück. Sowas geht gar nicht, einen Unfall dazu zu nutzen, um einen Roller zu stehlen.“ Der war ein Geburtstagsgeschenk für Fabio. „Wir haben ihn extra in Hamburg besorgt“, sagt die Rostockerin, die mit ihrer Familie in Niedersachsen wohnt. Auch Sohn Fabio ist traurig: „Sowas macht man nicht. Ich bin total enttäuscht.“ Der Roller habe viel Geld gekostet, weiß der Elfjährige. „Wer ihn mitgenommen hat, hat ihn sicher weiterverkauft“, mutmaßt Fabio.

So ein Roller wurde dem Elfjährigen in Evershagen gestohlen. Quelle: privat

Davon abgesehen geht es ihm aber gut, versichert der Junge: „Es müssen noch die Fäden gezogen werden am Kinn, aber ich hab keine Schmerzen.“

Falls der Täter ein schlechtes Gewissen bekommt, könne er den Roller einfach beim Bäcker in der Passage an der Rasmussen-Straße in Evershagen abgeben. „Mein Vater ist fast täglich dort und kennt auch die Mitarbeiter“, erklärt Wenke Hundrack. Sie hat die Hoffnung noch nicht völlig aufgegeben.

Von Manuela Wilk