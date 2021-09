Rostock

Was ist da am Rostocker Jugendamt los? Politiker, Pädagogen, Bildungsträger, Eltern berichten von einem System aus Angst, Misstrauen, Machtmissbrauch und Mobbing. Es gibt anonyme Briefe und Anzeigen mit massiven Vorwürfen, auch dem obersten Dienstherrn, Senator Steffen Bockhahn (Die Linke), gegenüber. Es gibt schwarze Listen, die der OZ vorliegen, auf denen die Zusammenarbeit mit Trägern und pädagogischen Fachkräften in der Jugendhilfe untersagt wird.

Einweisung in die Psychiatrie oder Sorgerechtsentzug

Einer alleinerziehenden Mutter wurde mit einer Frist von Stunden angedroht, dass sie ihr verhaltensauffälliges Kind – sogenannter „Systemsprenger“ – in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung einzuweisen hat, sonst würde man ihr das Sorgerecht entziehen. Dabei hatte das Mädchen sehr gut auf therapeutische Ansätze des Rostocker Kinder- und Jugendhilfeträgers Gebeg (Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Gesundheit) angesprochen und Vertrauen zu den Mitarbeitern dort gefasst. Die Mutter hat sich von der Bürgerschaftsabgeordneten Sybille Bachmann (Rostocker Bund) helfen lassen, um ihre Tochter zu schützen.

Die Rostocker Bürgerschaftsabgeordnete Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sagt: „Im Rostocker Jugendamt herrscht ein System aus Angst und Amtsmissbrauch.“ Quelle: Danny Gohlke

Ende August wurde bekannt, dass nach einer anonymen Anzeige aus dem Amt die Staatsanwaltschaft gegen die Gebeg ermittelt. Es geht um Abrechnungsbetrug. Dazu gab es eine Hausdurchsuchung. Außerdem hatte die Stadt dem Träger das Mietverhältnis fristlos gekündigt. Die Zusammenarbeit sollte beendet werden, weil der Bildungsträger mit seinem Ansatz dem Jugendamt zu unbequem ist, sagt Bachmann. In einem Schreiben aus dem Amt wird die Gebeg sogar als „Sekte“ bezeichnet. Deren Geschäftsführer Henry Lehmann weist alle Vorwürfe zurück. Die Gebeg arbeite mit einem systemischen, komplexen Ansatz, der diese Jugendlichen davor bewahren könnte, vollständig durchs Netz zu fallen.

In Wahrheit schuldet die Stadt dem Träger Honorare in Höhe von 230 000 Euro. Anstatt zu zahlen oder zu verhandeln, schmeißt man sie raus und zeigt sie an. Pikant an der Anzeige einer Jugendamtsmitarbeiterin, die ihre Antipathie gegenüber Bockhahn öffentlich mehrfach formuliert hat: Die Frau wirft ihrem obersten Dienstherrn damit Korruption vor. Sie behauptet, Bockhahn sei mit Lehmann über den Kanusport befreundet und würde ihn daher schützen. Die Mitarbeiterin hat für ihre private Anzeige übrigens Informationen verwendet, die sie auf dem Dienstweg erhalten hat – ein Dienstvergehen.

Rostocks Senator für Soziales, Jugend, Schule und Sport, Steffen Bockhahn (Die Linke), sagt: „Ohne die Gebeg hätten wir ein Problem. Die gehen auch dahin, wo es wehtut.“ Quelle: Ove Arscholl

Bockhahn ist über diese Vorgehensweise entsetzt. Er sagt, dass er Lehmann zwar vom Paddeltag auf der Warnow 2017 kenne, aber auf Aufträge keinerlei Einfluss genommen habe. Die Zusammenarbeit mit der Gebeg gehe eher auf ein Engagement von Sybille Bachmann zurück, die sich seit 2015 für Kinder einsetzt, die durchs System fallen. Bachmann wie auch Bockhahn betonen, dass sie die Ansätze der Gebeg für gut halten, um diesen Kindern zu helfen, bei denen alle anderen Angebote versagt hätten. Bachmann sagt: „Früher sind diese Kinder auf der Straße gelandet. Mit der Arbeit der Gebeg können wir denen helfen. Aber die sind halt unbequem und daher unerwünscht.“ Sie hatte dem Amt einen runden Tisch vorgeschlagen, um die Ansätze zu erläutern. „Da sind die völlig ausgetickt, weil sie das als Einmischung gewertet haben.“

„Ein toxisches System in der Verwaltung.“

Auch der Senator findet den Ansatz gut: „Ich teile inhaltlich zwar nicht alles, aber ohne die Gebeg hätten wir ein Problem. Die gehen dorthin, wo es wehtut. Das ist zwar ein Haufen von Freigeistern. Aber das sind keine Betrüger.“ Freundlich ausgedrückt könne man sagen: Mit etwas Nachhilfe in der Rechnungslegung hätten die Probleme ohne juristische Hilfe gelöst werden können. Jetzt müsse die Staatsanwaltschaft ermitteln. Bis dahin könnte der Träger aber tot sein.

Die Gebeg, die übrigens problemfrei mit dem Jugendamt des Landkreises zusammenarbeitet, ist aber nicht der einzige Träger, mit dem es in Rostock Zoff gibt. 2018 hat die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP) gegen Bockhahn Dienstaufsichtsbeschwerde eingeleitet.

„Im Amt herrscht das Motto: Jeder gegen jeden!“

Die Pädagogische Fakultät der Uni Rostock hat im September 2020 an den damaligen Jugendamtsleiter Robert Pfeiffer einen Brandbrief geschickt. Darin heißt es: „Mit großer Besorgnis blicken wir auf die aktuellen Entwicklungen in der Rostocker Jugendhilfelandschaft.“ Die Kritiker sprechen von einem „toxischen System in der Verwaltung“. Statt zu handeln, hat Pfeiffer im Mai gekündigt und das Weite gesucht. Da er kein Pädagoge war, durfte er das Amt übrigens auch nur leiten, weil dort Soziales und Asyl mituntergebracht sind. Dasselbe gilt für die aktuelle kommissarische Leitung. Die Stelle der Amtsleitung ist nicht neu ausgeschrieben, da darüber diskutiert wird, diese Bereiche zu trennen. Dringend notwendig scheinen strukturelle wie auch personelle Veränderungen auf jeden Fall.

Jutta Demske und Henry Lehmann von der Gesellschaft für Bildung, Erziehung und Gesundheit (Gebeg) in Rostock arbeiten mit sogenannten „Systemsprengern“ und betroffenen Familien. Dafür werden sie nun vom Jugendamt bestraft. Quelle: Cora Meyer

In einer amtsinternen Mail vom 12. November 2020 werden acht pädagogische Fachkräfte aufgezählt, mit denen eine Zusammenarbeit nicht mehr erwünscht ist und die „ab sofort nicht mehr in den laufenden Fällen zu beschäftigen sind“. Diese qualifizierten Jugendhilfefachkräfte haben in Rostock also Berufsverbot. Zugleich wird der Gebeg vorgeworfen, dass sie nicht mit „pädagogischen Fachkräften“ zusammenarbeite. Sybille Bachmann empört das: „Dieses Vorgehen ist obermies.“ Jetzt haben sich mehrere alleinerziehende Mütter zu einer Initiative zusammengetan. Die Frauen wollen einen Verein gründen, um sich gegen die Machenschaften im Amt zur Wehr zu setzen. Dort, so sagt eine Mutter, die aus Sorge um ihr Kind anonym bleiben wolle, herrsche das Motto: „Jeder gegen jeden“.

Hohe Fluktuation und übermäßig viele Überlastungsanzeigen

Bachmann kritisiert die hohe Fluktuation bei den Mitarbeitern im Amt und eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Überlastungsanzeigen. Sie sagt: „Drohbriefe, Ultimaten, Mobbing, schwarze Listen, Krankenstand, anonyme Anzeigen. Das Jugendamt ist unglaublich aggressiv aufgestellt – Eltern betroffener Kinder, Bildungsträgern wie auch uns Politikern gegenüber. Das ist ein System aus Angst und Amtsmissbrauch.“

Von Michael Meyer