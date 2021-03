Rostock/Schwerin

Die Diagnose Krebs ist zumeist ein Schock für die Patienten. In jedem Jahr werden rund 11 000 Frauen und Männer im Nordosten erstmals mit dieser Gewissheit konfrontiert. „Die Betreffenden befinden sich immer in einer besonderen Lebenssituation. Dies trifft jedoch besonders auf die Frühphase der Erkrankung zu, nach der Ersttherapie in Zentren und der Entlassung aus der Rehabilitation“, betont Prof. Dr. Ernst Klar, Geschäftsführer der Krebsgesellschaft MV. Deshalb sei eine ambulante psychosoziale Beratung für diese hilfesuchenden Menschen dringend erforderlich.

Aktuell stellt die Krebsgesellschaft des Landes ein erstes mobiles Krebsberatungsteam auf. Dieses wird aus einer Psychologin, einer Sozialarbeiterin und einer Assistentin als Ansprechpartner bestehen. Es soll den Betroffenen, die oft körperlich und psychisch geschwächt und auf sich allein gestellt sind, wirksam zur Seite stehen. Finanziell unterstützt werde das landesweit agierende Trio mit 130 000 Euro durch das Schweriner Gesundheitsministerium, so Prof. Klar.

„Rund ein Drittel der Krebspatienten und auch ihre Angehörigen kommen im Verlauf der Erkrankung oft emotional und organisatorisch an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und Handlungsfähigkeit“, verdeutlicht Sabine Kirton, die Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe Krebs MV. Es gebe jedoch hierzulande, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, noch kein flächendeckendes Netz psychosozialer Beratungsstellen, die nach einheitlichen Qualitätskriterien tätig sind. „Wir appellieren deshalb an die Gesundheitspolitik und die Kostenträger, sich verstärkt diesem Thema zu widmen und die notwendigen Versorgungstrukturen sowie deren Finanzierung endlich auch in unserem Bundessland sicherzustellen“, betont die Leiterin der Selbsthilfevereinigung.

Prof. Dr. Ernst Klar, Geschäftsführer der Krebsgesellschaft MV Quelle: Archiv

Onlineveranstaltung aus dem Schweriner Schloss

Die Vorstellung und Diskussion des Konzeptes einer ambulanten psychosozialen Krebsberatung stellt auch das Hauptthema am diesjährigen Krebsinformationstag MV, Sonnabend, den 20. März, dar.

Mediziner, Psychologen, Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) und Vertreter von Selbsthilfegruppen gehören zu den Referenten. Aufgrund des Lockdowns wird die Veranstaltung von 9.00 bis 12.00 Uhr online aus dem Schweriner Schloss übertragen.

Prof. Dr. Christian Junghanß, Vorsitzender der Krebsgesellschaft MV, gehört zu den Referenten auf dem Krebsinformationstag. Quelle: Cornelius Kettler

Der direkte Link zur Veranstaltung findet sich auf der Homepage der Krebsgesellschaft unter www.krebsgesellschaft-mv.de. Zusätzlich können sich Interessenten per E-Mail über info@krebsgesellschaft-mv.de oder per Telefon unter der Rufnummer 0381 / 12 83 59 92 anmelden.

Von Volker Penne