Rostock

Der Sommer naht, die Corona-Pandemie lässt endlich locker und uns auf unbeschwerte Urlaubstage an der Ostsee hoffen. Die idealen Strandbegleiter haben wir in Rostocker Shops gefunden. Schmuck, Mode und me(e)hr: Fünf Dinge „made in Rostock“, auf die wir diesen Sommer heiß sind.

Mode für Beachboys und Strandperlen

Lässiger Schnitt, wahre Botschaft: Das "Life is better at the Beach"-Shirt vom Label DelicShirt ist der ideale Strandbegleiter für Beachboys. Der Stoff, von dem Strandperlen träumen: das Palmen-Tanktop von DelicShirt Quelle: DelicShirt

Beachboys und Strandperlen finden beim Label DelicShirt coole Klamotten für heiße Tage. Surfertypen können mit dem „Life is better at the Beach“-Shirt das Motto des Sommers buchstäblich auf dem Leib tragen. Die Baumwollteile gibt es in den Farben Schwarz, Kastanienbraun und Wald in den Größen S bis 2XL. Kostenpunkt: je 21,95 Euro. Ladys bringt das Rostocker Label auf die Palme – mit tropischen Palmen-Print-Tank-Tops. Im luftig-leichten Hemdchen werden dank Ringerstil-Trägern bleiche Schulterblätter von der Sonne geküsst und gebräunt. Das Top ist in den Farben Weiß, Rot, Blau und Graumeliert sowie Vintage-Rosa zu haben. Preis: 21,95 Euro. Diese und weitere Sommer-Vibe-Outfits bietet der Onlineshop www.delicshirt.de.

Das Label hat Daniel Arndt im Frühjahr 2021 gegründet. „Unsere Designs entstehen am Schreibtisch zu Hause, die Produkte werden dann durch einen Druckanbieter in Deutschland hergestellt. Dieser kümmert sich auch um den Versand und die Retouren.“ Auch die Kunden dürfen mit Hand anlegen: Mit einem neuen Onlinetool können sie gut hundert Produkte wie Hoodies, Caps, Taschen und Tassen nach Lust und Laune mit DelicShirt-Designs aufhübschen.

Heißer Hingucker für kühle Sommernächte

Wer für seine Heimat brennt, bekommt mit den Feuerschalen von "Stahlfieber" die passende Deko für Sommerabende. Quelle: Stahlfieber

Stephan Rambow ist Feuer und Flamme für Stahl. Aus dem Metall fertigt der Rostocker Feuerschalen, mit denen es sich heimatverliebte Nordlichter an Sommerabenden gemütlich machen können. Ob Kogge oder Dreimaster – Rambow lasert maritime Motive in Schwarzbleche und schweißt diese dann zu Körben zusammen. Bestellen kann man die in seinem Onlineshop www.stahlfieber.de. Besonders hübsch: das Modell Anker. Der kleine Feuerkorb ist 60 Zentimeter hoch und kostet 139 Euro. Egal ob darin Feuer oder LED-Lichter brennen und die Botschaft „Zuhause ist, wo der Anker fällt“ zum Leuchten bringen: Das Deko-Stück ist ein Hingucker.

Duftes Stück für Sommer-Beautys

Starke Stücke: Die Duschbutter von Biobalsam-Chefin Juliane Giesel duftet gut und pflegt selbst sensible Haut streichelzart. Quelle: privat

Wenn die Sonne uns richtig einheizt, hilft eine kalte Dusche. Sonnengestresste und trockene Haut freut sich über eine Extraportion Pflege. Wie gut, dass sich beides verbinden lässt. Die feste Duschbutter der Rostocker Manufaktur Biobalsam macht’s möglich. Sie cremt mit Inhaltsstoffen wie Bio-Kakao- und Sheabutter selbst die Haut von Sensibelchen streichelzart und verwöhnt uns obendrein mit sommerlich-fruchtigem Duft nach Mango und Pfirsich. Die Anwendung ist kinderleicht: Nach dem Duschen die Duschbutter anfeuchten, zwischen den Händen reiben und den Schaum auf der noch feuchten Haut verteilen. Abspülen ist nicht nötig und auch die Bodylotion ist überflüssig. Das 70-Gramm-Stück gibt’s für 9,95 Euro.

Neben Bio- und Naturkosmetik aus eigener Herstellung verkauft Biobalsam-Chefin Juliane Giesel auch Beauty-Produkte namhafter Marken. Zu haben sind Cremes, Seifen und Co. im Onlineshop www.bio-balsam.de und in der Biobalsam-Naturdrogerie in der Großen Wasserstraße.

Traumstoff für Meerverliebte

Mode für „Meerverliebte“: Model Tina Jahnke trägt ein Shirt des Labels Onelove, das Fashionfans von der Küste lieben dürften. Für kühle Sommertage gibt es den passenden Hoodie. Quelle: Onelove

Sie lieben es, in die Ostsee abzutauchen, der Brandung zu lauschen und die salzige Seebrise zu riechen? Dann dürfte Ihnen das „Meerverliebt“-Damen-Shirt aus der aktuellen Kollektion des Modelabels Onelove gefallen. Die aquafarbene Stöffchen zum Preis von 29 Euro wurde fair produziert und setzt mit zartem, aufgestickten Schriftzug auf nordisches Understatement. Mit dem Shirt ziehen Strandkinder sowohl bei Ausflügen ans Meer als auch beim Bummel durch die City die Blicke auf sich. Und wenn uns der Sommer die kalte Schulter zeigt, können Frostbeulen sich warm anziehen – mit dem „Meerverliebt“-Hoodie (Preis: 39 Euro). Extra-Tipp: Wer sich beim Sonnenbaden „Meerverliebt“ zeigen möchte, findet online auf www.onelove-shop.de das passende Strandtuch.

Goldstück für umweltbewusste Nixen

Schmuckstück, nicht nur für Wassermänner: Den Silberanhänger hat Anette Klook geschmiedet. Das Motiv stammt von Graffitikünstler Sebastian Volgmann. Quelle: privat

Diesen Sommer ist auffälliger Schmuck im Trend. Wem XL-Creolen und Statement-Ketten eine Nummer zu groß sind, um sie an heißen Tagen zu tragen, bekommt bei Anette Klook ein kleines Silberschätzchen: Die Goldschmiedemeisterin hat in Zusammenarbeit mit dem Rostocker Graffitikünstler einen Anhänger, der den Hals von Wassermänner und Badenixe gleichermaßen schmückt. Das Sterlingsilber-Plättchen zeigt einen Seemann mit Matrosenmütze und Ankertattoo im Profil – ein Motiv, das Volgmann bereits auf vielen Rostocker Fassaden verewigt hat. Der Kettenanhänger ist der Auftakt einer neuen Schmuckkollektion: Nach diesem Wassermann sollen nach und nach weitere Sternzeichen „humorvoll und mit Heimatbezug“ versilbert werden, kündigt Anette Klook an.Preis pro Stück: 149 Euro. Zu haben ist der Anhänger in Klooks Laden in der Wokrenter Straße oder online auf www.rostock-schmuck.de.

Von Antje Bernstein