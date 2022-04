Mode Dinner in Warnemünde: Das sind die Fashiontrends der Saison

Rostock

Die graue Jahreszeit ist vorbei, der Frühling darf kommen. Seine Vorboten sind elegant, ein klein wenig ausgefallen und vor allem bunt – so zumindest in der Fashionwelt. Zum mittlerweile achten Mal findet am 29. April das traditionelle Mode Dinner in der Sky-Bar des Hotel Neptun statt.

Hoch oben über den Dächern des Ostseebads Warnemünde werden insgesamt acht Designer und Boutiquen stylische Kleidungsstücke, Sonnenbrillen und Accessoires präsentieren, die den Gästen die Trends der bevorstehenden Saison näherbringen sollen. „Wir wollen Lebenslust und Freude in einer problembehafteten Zeit verbreiten“, betont Barbara Weyrich, Geschäftsführerin der kw Agentur für Kommunikation und Werbung.

Regionale Händler und Designer stärken

Sie ist für die Organisation des Events zuständig. Dass es in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt ausfallen musste, hat nicht nur sie, sondern auch die Teilnehmenden schwer getroffen. Umso glücklicher aber sind sie, dass es jetzt wieder losgehen kann. „Wir freuen uns alle sehr darüber. Vor allem, weil das eine gute Gelegenheit ist, die hiesigen Anbieter zu zeigen“, hebt sie hervor. „Wir haben starke Vertreter in der Region und genau das wollen wir in die Welt hinaustragen.“

Freuen sich auf das diesjährige Mode Dinner in Warnemünde: Tina Jahnke, Matthias Ludwig, Olesja Peters-Becker. Quelle: Susanne Gidzinski

Mit von der Partie sind in diesem Frühjahr: Heymann Moden, Mode Weilandt, Luise Mode und Grafik, die Maßschneiderei Andreas Kiefer, Unikate Lifestyle und Fashion, L8 Stores, Touché Rostock und Optik Sagawe. Sie alle werden ihre aktuellen Styles vorstellen. Präsentiert werden die Outfits von professionellen Models der Agentur „Muse Fashion Concepts“. „Da werden so manche Hingucker dabei sein“, verrät Weyrich.

Von klassisch bis sportlich-elegant

Sie weiß: In dieser Saison sind knallige Farben angesagt – allen voran sämtliche Variationen von Blautönen. Und noch ein Klassiker hat es wieder in die Herzen modebewusster Damen geschafft: der Blazer. „Den werden wir jetzt wieder wesentlich öfter auf den Straßen sehen“, ist sie sich sicher.

Auf sportlich-elegante Outfits setzt Matthias Ludwig, Inhaber des L8 Store in Warnemünde. Beim diesjährigen Mode Dinner will er mit seiner eigenen Marke „Lammfell Ludwig“ punkten. „Die besteht aus feinstem Ziegenvelours, produziert in Kanada“, schwärmt er. „Die Stücke sind leicht zu tragen und zeichnen sich durch eine angenehme Qualität aus.“ Zwei, maximal drei komplette Looks wird der Modeexperte präsentieren. „Weniger ist in diesem Fall mehr. Wir wollen schließlich neugierig auf uns machen und die Menschen dazu animieren, bei uns im Geschäft zu stöbern“, sagt er.

Welche Styles er auf den Laufsteg schickt, weiß er schon ganz genau. Das sei ihm von Anfang an klar gewesen. Wie genau diese aussehen werden, verrät Ludwig noch nicht. Nur so viel: „Es werden exklusive Kleidungsstücke für ein exklusives Event sein.“

Schauen und schlemmen

Der Inhaber des L8 Store selbst kann am Event nicht teilnehmen, wie er verrät. Doch aus seinen Erfahrungen der letzten Jahre weiß er: „Die Gäste dürfen sich auf eine unglaubliche Show freuen.“ Denn nicht nur dass sich der gesamte Veranstaltungsraum in einen Laufsteg verwandelt – begleitet wird das Event von dem musikalischen Duo Iago Ramos und Matthias Kaye. Durch den Abend führt die Moderatorin Katharina Busch-Bring.

Aber nicht nur Augen und Ohren sollen verwöhnt werden. Ein Drei-Gänge-Menü und Cocktails werden auch für das leibliche Wohl der Besucher sorgen. „Es wird rundum ein tolles Fest“, meint Organisatorin Barbara Weyrich.

Von Susanne Gidzinski