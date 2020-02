Rostock

Royalblauer Pullover. Klick. Beige Chino. Klick. Weiße Sneaker mit blauen Schnürsenkeln. Klick. Dazu noch eine Bomberjacke im Camouflage-Style. All das legt Modestylistin Christin Kusch in den virtuellen Warenkorb. Das Outfit hat die 38-Jährige für einen ihrer Kunden ausgewählt und auf ihn abgestimmt.

Falls ihre Klienten ihr Foto in die Datenbank hochladen, ist das der Jackpot: „Das ist natürlich perfekt, so kann ich gleich sehen, welcher Typ Mensch mein Kunde ist. Ich habe dann gleich ganz viele Ideen im Kopf, welche Kleidung für sie oder ihn passend ist“, erklärt die gebürtige Rüganerin, die vor zwei Jahren von Berlin nach Rostock zurückkehrte – der Liebe wegen: „Mein Freund stand schon zu Schulzeiten in meinem Tagebuch“, erzählt sie schmunzelnd und fügt hinzu, dass sie am liebsten Outfits für die männlichen Kunden zusammenstellt.

Wie funktioniert ihr Online-Beratungskonzept genau?

Unterwegs mit Modestylistin Christin Kusch. Quelle: Frank Söllner

Menschen, die keine Zeit zum Shoppen haben, sich vielleicht im Modedschungel verirren könnten oder einfach nicht wissen, welche Sachen miteinander kombinierbar sind, können sich auf Kuschs Seite www.mode-stylistin.de registrieren. Man füllt einen Online-Fragebogen aus und gibt Daten, wie Alter, Konfektionsgröße, Lieblingsfarben- und Marken an. Welche Schnitte oder Farben man gar nicht mag, sollte man auch notieren.

Anhand der Informationen analysieren die Expertin und ihr 13-köpfiges Team den Kunden und suchen die entsprechende Kleidung für den gewünschten Anlass heraus. Anschließend verschicken sie alles in der Fashion-Box. Die kommt dann, mit Schleife dekoriert, direkt zu Hause beim Kunden an. Monatlich packt ein Stylist rund 400 Boxen. Diese beinhalten mindestens zwei Oberteile, zwei Hosen und ein paar Schuhe.

Rund 70 Prozent sind weibliche Kunden

Das Rostocker Start-Up verhilft Frauen und Männern zum perfekten Look – und berät virtuell zu jedem Anlass. Ob Hochzeit, Date, Vorstellungsgespräch – Christin hat das Auge für den individuellen Style. „Es geht nicht um meinen eigenen Geschmack, sondern darum, den Stil des Kunden zu unterstützen und diesem treu zu bleiben. Das ist die Kunst“, erklärt die 38-Jährige, die mit namhaften Onlinestores zusammenarbeitet und sich aus deren Sortiment aus über 1000 Marken bedient. Zur Inspiration fährt sie gern in die Hauptstadt, besucht Modemessen, schnökert auf Instagram und in Modemagazinen.

Immer mehr Leute shoppen Online

Das Online-Shoppen wächst stetig. Das merkt auch Kusch. Die Gründe liegen auf der Hand: „In den kleineren Städten oder auf den Dörfern hat man nicht die große Auswahl. Das können nur Onlineshops bieten. Ein weiterer Faktor: Die fehlende Zeit, um in Ruhe einzukaufen. Zudem ist es bequemer. Bisher ist der Service kostenlos. Man muss also nur die Klamotten bezahlen.“

So könnte eine Box von den Modestylisten aus Rostock aussehen. Quelle: Frank Söllner

Es besteht auch kein Zwang für die Kunden, die Sachen zu kaufen. „Wir unterbreiten lediglich ein Angebot. Es ist normal, dass etwa drei Boxen täglich zurückkommen und neue Sachen rausgesucht werden müssen“, erzählt Kusch, die schon während des Studiums im Rostocker Einzelhandel und später als Stylistin bei Outfittery arbeitete. Dort gab sie auch Schulungen zu aktuellen Trends.

Traumjob: Modedesignerin

Unterwegs mit Modestylistin Christin Kusch. Quelle: Frank Söllner

Vor rund sieben Jahren machte sie ihre Leidenschaft zum Beruf. Schon als Kind war sie modeaffin. In der Grundschule nahm sie an einem Wettbewerb teil und designte Outfits für Barbies. „Eigentlich war ich kein großer Barbie-Fan. Doch das Besondere war, dass der Gewinner sein entworfenes Barbie-Kleid auch in seiner Größe erhielt. Nur leider gewann ich nicht“, erzählt Kusch schmunzelnd.

Sie wollte danach eigentlich immer Modedesign studieren. „Mein Vater sagte nach dem Abitur: Entweder bist du die Beste oder studierst etwas, womit du Geld verdienst.“ Also studierte sie BWL. Ihre Diplomarbeit widmete sie allerdings wieder ihrem Lieblingsthema Mode. Sie schrieb über Modedesigner, die ihre Stücke nach Japan verkaufen wollten.

Nächste Idee: Fashion-Party in Rostock

Nach einem kurzen Intermezzo bei einer Hamburger Reederei traute sie sich schließlich vor fünf Jahren in Düsseldorf ein eigenes Onlinebusiness zu starten. Mittlerweile beschäftigt sie 13 Stylisten. Zum Ende des Jahres möchte sie ihr Geschäft vergrößern und auf 20 Mitarbeiter wachsen.

Christin Kusch gehen die Ideen nicht aus: Im Februar organisiert sie die erste Fashion Party in Rostock. Das Konzept hat sie bereits in Berlin getestet. Und so funktioniert es: Die Damen füllen einen Fragebogen aus. Nach der Auswertung durch die Stylisten stellen die zwei Outfits zusammen. Die Mädels ziehen die Klamotten im Beisein der Stylisten an. „Man könnte es auch als eine Art Tupper-Party für Kleidungsstücke bezeichnen“, sagt die hübsche Frau, die ihr Rostocker Büro in der Grubenstraße hat. Es handelt sich um hochwertige Klamotten. Pro Person werden 20 hochwertige Artikel bestellt. Die Frauen bezahlen nur die Sachen, die sie tatsächlich kaufen möchten. Hinzu kommt eine Beratungspauschale von 50 Euro.

Christin Kusch ist nicht allein im Team

Ihr Mitarbeiterin Christiane Keßler kennt sie noch aus ihrer Zeit, als beide bei einem Rostocker Modelabel arbeiteten. Sie packt lieber für die Damen die Boxen. „Da hat man einfach eine größere Auswahl an Artikeln zur Verfügung“, erzählt die 60-Jährige. „Es ist schon verführerisch. Was ich für den Kunden raussuche, bestelle ich mir manchmal auch.“ Neben Christiane Keßler gehört auch die ausgebildete Modedesignerin Laura Thomas zum Team. „Mode ist einfach meine große Leidenschaft“, schwärmt die 25-Jährige.

Von Luisa Schröder