Rostock

Ein kleiner Kerl kommt groß raus in der Modewelt: Das Sandmännchen, das täglich im Abendgruß über die Bildschirme der Nation flimmert und seinen Traumsand verteilt, soll demnächst Textilträume erfüllen – als Kapuzenpullover-Aufdruck. Das Modelabel Onelove hat sich die Rechte am Konterfei des Kinderhelden gesichert und macht ihn zum Star der neuen Kollektion. Ein weiterer Publikumsliebling wird ebenfalls auf Stoff verewigt: Pittiplatsch, der Liebe.

„Als Kind hab’ ich Pitti jeden Abend im Fernsehen gesehen und nun habe ich die Ehre und darf ihn auf Hoodies drucken. Das ist echt irre“, schwärmt Onelove-Chef David Grabarczyk, als er die neue Ware erstmals in den Händen hält. In einem Lager in Bentwisch bei Rostock stapeln sich die Pullover in etlichen Kisten auf. Demnächst sollen die Klamotten per Paket quer durch die Republik reisen. Ab 1. April, 19 Uhr, ist die Kollektion im Onlineshop von Onelove zu haben.

Mit den Teilen dürfte David Grabarczyk die Herzen all jener höherschlagen lassen, die wie er mit Pitti und Sandmännchen aufgewachsen sind und gern in Kindheitserinnerungen schwelgen. Denn für die Pullover standen die Originale Modell. Im Gegensatz zu anderen Modefirmen hat Onelove keine Trickfilm-Versionen verwendet, sondern Fotos der Original-Figuren per Siebdruckverfahren auf grau melierten Sweatstoff gebannt. Comicvorlagen, die die Lizenzgeber MDR und RBB ihm zunächst vorschlugen, haben David Grabarczyk nicht gefallen. „So sehen Pitti und Sandmännchen doch nicht aus. Wir wollten was richtig Cooles.“ Nun grinst der echte Pitti, wie ihn alle kennen und lieben, in seinen karierten Bommel-Pantoffeln von Pullovern aus der Welt entgegen. Das Sandmännchen posiert lässig an einem grünen Cabrio-Trabi.

Von Käpt’n Blaubär bis Spielmannopa

Als Kind war Pittiplatsch David Grabarczyks (34) im Abendgruß. Nun hat er den Kobold auf Hoodies seines Labels Onlove verewigt. Quelle: Martin Börner

Pitti und Sandmann sollen erst der Anfang sein. Weitere Mode mit Abendgruß-Charakteren wie Moppi, Schnatterinchen, Herr Fuchs und Frau Elster sind geplant, eine Kinderkollektion ebenfalls. Die jetzt erscheinenden Pullover sind in den Größen XS bis XXL erhältlich, für 59 Euro pro Stück.

Käpt’n Blaubär und Hein Blöd, Popeye und Olivia – mit Prints prominenter Gesichter hat das in Grimmen beheimatete Label Onelove bereits viele Fashionfans begeistert. Auch eine lokale Berühmtheit schaffte es so in viele Kleiderschränke: 2014 brachte Onelove Sweater und Stoffbeutel mit Rostocks Spielmannopa Michael Tryanowski (†2018) auf den Markt. Kundinnen und Kunden kauften damals ratzfatz den Online-Shop des Labels leer, alle Teile mit dem Akkordeonspieler sind restlos vergriffen.

Einen ähnlichen Erfolg erhofft sich Onelove-Chef David Grabarczyk mit der Sandmann-Kollektion. Das dürfte glücken. Denn jeder, der die Pitti-Pullover bisher gesehen hat, war schockverliebt, berichtet der Modemacher. Zu schade, dass er solche Augenblicke in der Regel nicht live miterleben könne, bedauert er. „Ich würd’ am liebsten mit im Paket sitzen und dabei sein, wenn der Kunde es auspackt.“

Karrierestart in Muttis Keller

Ein paar Freudenschreie wird der Label-Chef nicht verpassen, nämlich dann, wenn er in einen Pitti-Pullover schlüpft und seine Familie überrascht. Die war schließlich Inspirationsquelle für die Kollektion. Als sein 14 Monate alter Sohn Carlo mit Sandmann-Plüschfiguren spielte, sei er auf die Idee gekommen, daraus Mode zu machen, erzählt Grabarczyk. Noch mehr als auf die Reaktion seines Kindes sei er nun auf die seiner Mutter gespannt. „Sie wird ausrasten, wenn ich mit dem Hoodie bei ihr auftauche.“

Bei Mama hat seine Karriere als Unternehmer angefangen: 2012 verschickte David Grabarczyk vom Keller seiner Mutter aus die ersten Stoffbeutel. Heute arbeiten elf Leute für Onelove, das Sortiment umfasst mehr als 90 verschiedene Artikel. Kundschaft aus ganz Deutschland deckt sich im Online-Shop des Labels mit Kapuzenjacken, Shirts, Handtüchern, Käppis und Socken ein.

Bestseller sind Kleidungsstücke und Accessoires mit maritimen Motiven wie Möwe Hauk oder Skipper Lothar. Heimatverliebte Nordlichter, die es dezenter mögen, bestellen Textilien mit gestickten Schriftzügen wie „Meerverliebt.“ „Wir wollen Klamotten machen, die du auch bei Omis 80. Geburtstag tragen kannst“, erklärt David Grabarczyk. Was ihn antreibe, sei nicht Gewinnstreben. „Ich möchte mit Onelove Spuren hinterlassen und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“ Bei der Mission wird ihn nun der Kobold aus dem Märchenland tatkräftig unterstützen. „Mit Pitti bist du King.“

Von Antje Bernstein