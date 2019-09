Rostock/Palma de Mallorca

Am 30. November bekommt die AIDA-Familie Zuwachs: Model und Moderatorin Franziska Knuppe wird das 14. Flottenmitglied in Palma de Mallorca auf den Namen AIDAmira taufen. Schon einmal stand die gebürtige Rostockerin für ein Kussmundschiff Patin: Vor zehn Jahren gab sie auf Mallorca AIDAluna ihren Namen.

AIDA Cruises freut sich sehr, dass Franziska Knuppe nun auch AIDAmira und ihrer Crew Glück mit auf den Weg geben wird. An ihrer Seite wird Kapitän Manuel Pannzek (43 Jahre) stehen. Er ist seit 2017 als Kapitän auf den AIDA-Selection-Schiffen im Einsatz. Der gebürtige Hannoveraner wird auf AIDAmira das Kommando auf der Brücke übernehmen.

Erlöse für den guten Zweck

Die Taufe ist mit einer Veranstaltung für den guten Zweck verbunden. Die Erlöse kommen AIDA Cruise & Help zugute. Unter diesem karitativen Dach sammelt AIDA seit 2018 als Partner der Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help Spenden für den Bau von Schulen in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Bildergalerie: Das ist die AIDA-Flotte

Zur Galerie Ab dem 30. November ist die AIDAmira das 14. Schiff der Flotte der Rostocker Reederei. Hier noch einmal alle Schiffe im Überblick.

Kurs aufs südliche Afrika

In ihrer Premierensaison nimmt AIDAmira Kurs auf das südliche Afrika. Start- und Zielhafen der 14-tägigen Route ist Kapstadt. Weitere Häfen sind Durban, East London und Lüderitz am Rande der Namib-Wüste. Highlights der Reisen sind die mehrtägigen Stopps in Kapstadt und in der Walfischbucht in Namibia. Von Mai bis September 2020 fährt das Schiff dann ab Korfu auf zwei Strecken durch das östliche Mittelmeer. So stehen auf der einen Route Athen, Santorin, Kreta und Brindisi in Apulien auf dem Routenplan und auf der anderen Malta, Sizilien, Crotone in Kalabrien, Olympia und Kefalonia. Beide Routen lassen sich kombinieren und sind als 14-tägige Reise buchbar.

Mehr zum Thema:

Aida Cruises will Schiffe mit Batterien ausrüsten

Aida baut zweites Schiff mit Flüssiggas-Antrieb

Premiere: „Aidanova“ erhält als erstes Kreuzfahrtschiff „Blauen Engel“

Von OZ