Modellprojekt in Rostock: Bäume werden umgesetzt – statt gefällt

Bislang ist es bei Bauarbeiten üblich, Bäume, die im Weg stehen, einfach zu fällen. Zur Not kann man ja nach Ende der Arbeiten neue pflanzen oder an anderer Stelle Ausgleichspflanzungen vornehmen. Dass dabei oft ökologisch und ästhetisch wertvolle Bäume weichen müssen, schmerzt viele Anwohner.

Die Hansestadt Rostock will jetzt einen anderen Weg gehen: In einem Pilotprojekt sollen Bäume verpflanzt werden, statt sie zu fällen. In anderen Städten in Mecklenburg sieht man das teils skeptisch, es gibt aber auch Zustimmung.

Bestand muss geschützt werden

„Unsere Aufgabe ist es nicht nur, neue Bäume zu pflanzen, sondern auch, den Bestand zu schützen“, betont Ute Fischer-Gäde, Leiterin des Rostocker Amts für Stadtgrün. Und die technischen Möglichkeiten würden es inzwischen erlauben, Bäume bis zu einer bestimmten Größe zu versetzen.

Dazu wird der Wurzelballen des Baumes zunächst zwei Wochen vor der eigentlichen Verpflanzung mit großen Platten, die in den Boden geschoben werden, von seiner Umwelt isoliert. „So kann der Baum sich vorbereiten und seinen Stoffwechsel umstellen“, erklärt Fischer-Gäde.

Bäume sind sensibel – „Pflanzschock“ droht

Denn Bäume sind sensibel: Sie haben sich so an die Boden- und Wetterbedingungen an ihrem Standort gewöhnt, dass ihnen ein sogenannter Pflanzschock droht. „Nicht umsonst sagt man: Alte Bäume verpflanzt man nicht“, erklärt die Amtsleiterin. Bei jungen bis zu einem Alter von 15 Jahren sei es aber durchaus noch möglich.

Den Anfang macht eine Schwedische Mehlbeere, die 2013 in der Fritz-Reuter-Straße gepflanzt wurde. In der Straße werden Rohre und Kabel neu verlegt. Der Baum soll Anfang April mit Hilfe einer riesigen Baggerschaufel versetzt werden. „Wir wollen uns anschauen, wie sich die Wurzeln unter der Straße entwickelt haben“, so Fischer-Gäde. Als Faustregel gelte bei Bäumen, dass ihr Wurzelwerk den gleichen Umfang hat wie die Krone.

Die ausgegrabenen Bäume sollen dann im „Rote-Burg“-Park in der Südstadt wieder eingesetzt werden. Ist dieser voll, könnten sie später auch wieder als Straßenbäume dienen, etwa an der Hundsburgallee im Stadtteil Schmarl.

4000 bis 6000 Euro pro Baum

Die Kosten der Aktion beziffert Fischer-Gäde auf 4000 bis 6000 Euro pro Baum. Falls das Pilotprojekt erfolgreich ist, könnten alle 80 Bäume in der Fritz-Reuter-Straße folgen. Das würde dann fast eine halbe Million Euro kosten. Vertretbar, findet Fischer-Gäde: „Eine Neupflanzung kostet schon 1500 Euro. Und ein älterer Baum hat einen höheren Wert, sowohl ästhetisch als auch durch seine Bedeutung für das Stadtklima. Bäume prägen das Stadtbild, produzieren Sauerstoff und filtern Feinstaub.“

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz ist ganz begeistert von dem Projekt und würde es am liebsten gleich übernehmen: „Das werde ich für unsere Stadt auch vorschlagen.“

Praxis der Ausgleichspflanzungen „nicht optimal“

Die bisherige Praxis der Ausgleichspflanzungen hält er nicht für optimal: „Die neuen Bäume brauchen lange, bis sie richtig angewachsen sind.“ Da sei es sinnvoller, die alten zu erhalten. „Ich bin Rostock dankbar für die Idee und werde sie gleich in meinen nächsten Bürgermeisterbericht aufnehmen.“

In Wismar ist man da zurückhaltender. Auf die Frage, was man im Rathaus von der Rostocker Projekt hält, heißt es: „Das kann so pauschal nicht beurteilt werden. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Es kommt dabei auf den einzelnen Baum an, den entwickelten Wurzelraum und viele weitere Faktoren“, sagt Stadtsprecher Marco Trunk. Auch in Wismar würden in manchen Fällen junge Bäume umgesetzt, aber: „Bei älteren Bäumen führen wir das nicht durch.“

Was sagen Bürger zu Umpflanzungen?

Es sei auch schwer zu sagen, ob die Bürger die Ausgaben für Umpflanzungen gutheißen würden. Es gebe aber auch in Wismar Engagement für den Erhalt von Bäumen, die gefällt werden sollen. „Beispielsweise bei den Baumfällungen auf dem ehemaligen Hevag-Gelände, die aufgrund der Dekontamination des Bodens notwendig waren“, so der Sprecher.

Mitte Januar waren nahe dem ehemaligen Gaswerk alle Bäume gefällt worden, was auf scharfe Kritik der Grünen stieß. Auf dem Gelände sollen Wohnungen, Einkaufsmärkte und Parkplätze entstehen. Der Bebauungsplan ist allerdings noch nicht von der Wismarer Bürgerschaft beschlossen. Nach Angaben der Stadtverwaltung hätten die Bäume aber unabhängig von der geplanten Bebauung gefällt werden müssen, da das Areal mit Zyaniden belastet sei und saniert werden müsse.

Wird Ulme gefällt? Besorgte Anwohner in Wismar

In Wismar gebe es auch besorgte Anwohner an der Claus-Jesup-Straße, die befürchteten, dass die dort stehende Ulme gefällt wird. „Hier tun wir alles dafür, um diesen Baum zu erhalten, zum Beispiel wird der Straßenverlauf zum Erhalt des Baumes eingeengt“, versichert Trunk.

Lars Prahler, Bürgermeister von Grevesmühlen, lehnt die Rostocker Idee für seine Stadt ab: „Kosten und Nutzen stehen in der Regel nicht in vertretbarem Rahmen. Grundsätzlich gilt, Fällungen zu vermeiden. Wenn dies nicht möglich ist, gibt es klare gesetzliche Regeln für den Ersatz, die ausreichend sind.“

Bäume werden aus Sicherheitsgründen gefällt

Prahler denkt auch nicht, dass die Bürger das unterstützen würden: „Ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung würde intensiv nachfragen, ob der Mehraufwand wirklich aus Steuermitteln finanziert werden sollte.“ Aktuell wurde ein Pappelbestand im Bereich des geplanten Schulcampus gefällt. „In der Regel werden aber Bäume nur aus Sicherheitsgründen gefällt und dies stets in Absprache mit den Naturschutzbehörden“, betont Prahler.

Am Grevesmühlener Ploggenseering ist ein 15-Millionen-Euro-Neubau der Regionalen Schule geplant. Seit einigen Wochen beräumt der städtische Bauhof das Gelände, um Baufreiheit zu schaffen. Dabei wurden auch Bäume und Sträucher entfernt.

Immer wieder Konflikte um Fällungen

Immer wieder kommt es in Mecklenburg zu Konflikten, wenn Bäume in Städten oder an Alleen gefällt werden sollen. In Kröpelin mussten im Dezember zahlreiche Anwohner in der Wismarschen Straße mitansehen, wie eine große alte Linde im Zuge von Bauarbeiten verschwand – obwohl zuvor versichert worden war, dass sie stehen bleiben soll.

In Rostock gab es massive Proteste, als Bäume in den Wallanlagen weichen sollten. In Warnemünde tobt seit Jahren ein Streit um den Erhalt der einzigartigen Kopflinden und anderer Bäume.

In dem Ostseebad gab es zuletzt große Aufregung, weil ein Befall eines Baumes mit dem Asiatischen Laubbaumkäfer befürchtet wurde – dann hätten zahlreiche Bäume in der Umgebung abgeholzt werden müssen. Nach jüngsten Erkenntnissen bahnt sich jedoch eine Entwarnung an.

