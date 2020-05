Moderner Look, ausgefeilte Technik: So sieht es in Rostocks neuem Handelshof aus

Rostock

Während draußen die Temperaturen steigen, ist es im Inneren des neuen Handelshofs umgekehrt: Minus fünf Grad zeigt das Thermometer im riesigen Tiefkühlhaus. Das Ziel ist jedoch noch lange nicht erreicht. „Wir senken die Temperatur täglich um etwa zwei bis drei Grad. Am Ende werden es minus 24 sein“, erklärt Rolf Warneke.

Der Bereichsleiter Bau und Technik der Handelshof-Gruppe läuft stolz durch den Neubau an der Timmermannsstrat im Stadtteil Brinckmansdorf. Ist doch der Rostocker Markt der modernste in ganz Deutschland und soll – wenn das Konzept erfolgreich ist – als Blaupause für kommende Neubauten dienen. Rund 22 Millionen Euro investiert das Unternehmen dafür in der Hansestadt.

Kundenwünsche in die Planung eingeflossen

„Wir haben uns bei der Planung sehr an den Wünschen und Vorlieben unserer Kunden orientiert“, erklärt der Rostocker Geschäftsleiter Holger Wulff. Direkt hinter dem Eingangsbereich folgen die Abteilungen für Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch. „Dieser Bereich, den wir Ultrafrische nennen, ist unsere Kernkompetenz“, sagt der 55-jährige Marktleiter.

Bei den ersten Rundgängen hätte er sich noch so manches Mal fast im Labyrinth der vielen Räume und Kammern verirrt. Mittlerweile kennt Wulff auch den neuen Markt und dessen Details wie seine Westentasche. „Das Obst und Gemüse wird beispielsweise in zwei verschiedenen Temperaturstufen gekühlt – so, wie es für die Ware am besten ist.“

Zur Galerie Nicht nur das Design ist modern – auch bei der Einrichtung und der Ausstattung der Abteilungen hat der Handelshof kräftig investiert.

Fischverkauf wie frisch vom Kutter

Die Fisch-Abteilung soll den Kunden von der Gestaltung her das Gefühl vermitteln, sie würden frisch vom Kutter kaufen. Die entsprechenden Räume im Hinterland sorgen dafür, dass die Qualität dieses Versprechen auch hält. „Die Kühlkette funktioniert nahtlos von der Lieferung an der Rampe über die Lagerung bis in den Verkaufsraum“, sagt Holger Wulff. Sogar die Abfallzellen sind vorschriftsmäßig gekühlt.

Im Raum für Dry Aged Beef sorgt eine Wand aus Salzsteinen für die perfekten Reifebedingungen des Fleisches. Quelle: Dietmar Lilienthal

Im neuen Markt sei die Chance genutzt worden, modernste Technik sowie weitere Raffinessen einzubauen. So dürften Fleischliebhaber über den Dry-Aged-Klimaraum staunen, in dem eine Wand aus Salzsteinen für den idealen Reifeprozess dieses trocken abgehangenen Fleisches sorgt.

Hygieneschleuse für den Frischebereich

Ein „ Porsche“ unter den neuen Einrichtungsgegenständen bleibt den Blicken der Kunden allerdings verborgen: Nur geschulte Mitarbeiter dürfen ein laserbasiertes Portioniergerät bedienen, welches das Fleisch grammgenau nach den Wünschen der Abnehmer zuschneidet. „Heutzutage, wo Zeit und Personal knapp sind, wird kaum noch eine Kiste Fleisch gekauft, sondern stattdessen eher eine bestimmte Anzahl von exakt abgewogenen Steaks oder Rouladen“, weiß Marktleiter Holger Wulff, was die vorrangig aus der Gastronomie stammenden Kunden haben wollen.

Diese Profi-Portioniermaschine funktioniert per Laser und kann grammgenau Steaks oder Rouladen für die Kunden zuschneiden. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ebendiesen Wünschen sei nun auch Rechnung getragen worden. Denn der Handelshof setzt neben den Einkäufern im Markt auch auf die Belieferung. Für die Lkw, die mit den Bestellungen durchs ganze Land fahren, wurden eigens Rampen gebaut, an denen die Ware nahtlos gekühlt in die Fahrzeuge geladen werden kann.

Auch die hygienischen Bedingungen wurden noch weiter verbessert: Alle Mitarbeiter aus dem Bereich Ultrafrische müssen vor jedem Betreten der Abteilung eine eigens errichtete Schleuse passieren. „Die Schranke öffnet sich nur, wenn die Hände ordnungsgemäß desinfiziert wurden.“

Fokus auf die Profi-Kunden

Mit dem neuen Markt in Rostock wolle man sich noch stärker an die professionellen Kunden richten. „Während der Corona-Krise durfte jeder bei uns einkaufen, um die Versorgung der Menschen sicherzustellen“, so Wulff. Normalerweise wären es aber Gewerbetreibende, Selbstständige und Freiberufler sowie alle Institutionen, Behörden und Vereine, die den Hauptkundenkreis des Großmarktes ausmachen.

Im Vergleich zum Standort in Broderstorf sei die Verkaufsfläche im Rostocker Neubau verkleinert – auf etwas über 5000 Quadratmeter. Gerade der sogenannte Non-Food-Bereich für alles, was nichts mit Lebensmitteln zu tun hat, sei geschrumpft. Ein neuer Markt biete die Chance, sich noch mehr zu fokussieren, sagt Wulff. So gibt es künftig im Textilbereich beispielsweise auch nur noch Berufskleidung.

Großes Einräumen ab 2. Juni

Dafür hätte das für die Kunden zugängliche Tiefkühlhaus Dimensionen, die ihresgleichen suchen. Meterhoch stehen die Regale, die Platz für 550 Paletten bieten, bereits in der Kältekammer und warten auf ihre Befüllung. Obwohl zwischen dem jetzigen Standort im Landkreis und dem neuen in Rostock nur knapp 800 Meter Luftlinie liegen, kann der Umzug nicht mit ein paar Einkaufswagen erledigt werden. „Wir sind gerade in Gesprächen mit örtlichen Speditionen. Schließlich sind insgesamt knapp 2000 Paletten zu bewegen“, so Wulff.

Blick in den neuen Rostocker Handelshof, der Ende Juni in Brinckmansdorf öffnet. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ab 2. Juni soll das Einräumen der Ware beginnen. Kunden könnten noch bis zum 23. Juni um 14 Uhr in Broderstorf einkaufen. Einen Tag seien dann sowohl der Verkauf als auch die Lieferung ausgesetzt, bevor es am 25. Juni gleich morgens in der Timmermannsstrat losgehen soll. Durch Corona ohne große Einweihungsparty. „Die holen wir vielleicht im Oktober nach. Denn dann gibt es den Handelshof seit zehn Jahren hier in der Region“, blickt der Geschäftsleiter voraus.

Seit zehn Jahren in der Region Vor fast zehn Jahren übernahm die Handelshof-Gruppe den Markt im Broderstorfer Gewerbegebiet als Mieter von der Metro. Mit Blick auf den auslaufenden Vertrag wurde überlegt, wie es künftig weitergehen könnte. Dank der Hilfe der Wirtschaftsförderer von Rostock Business fand das Unternehmen den freien Standort in Brinckmansdorf direkt an der Autobahn. Der Spatenstich für den Neubau erfolgte im Februar 2019, das Richtfest im November vergangenen Jahres. Die Corona-Krise sorgte nur für geringe Verzögerungen. Laut Geschäftsleiter Holger Wulff werden die Kosten von etwa 22 Millionen Euro dennoch gehalten. Im neuen Markt werden modernste Heiz- und Kühltechniken genutzt, die nicht nur nachhaltiger sind, sondern auch Kosten sparen. Der Start am neuen Standort erfolgt erst einmal mit dem etablierten Mitarbeiterstamm. Sollte der Markt erfolgreich werden, seien künftig auch Neueinstellungen möglich.

Von Claudia Labude-Gericke