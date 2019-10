Das ist für den Rewe-Markt im Rostocker Friedhofsweg geplant

Rostock

Seit mehr als 20 Jahren ist der Rewe-Markt im Friedhofsweg ein beliebter Nahversorger für die Rostocker. Das Interesse der Kunden ist ungebrochen hoch. Der Handelsriese plant deshalb den Umbau und die Erweiterung des bestehenden Einkaufsmarktes. Vor gut einem Jahr hat die Rewe Group das Gebäude, in dem sich der Laden selbst sowie ein Parkhaus befinden, gekauft. Nun werden die Modernisierungspläne konkret.

Bisher waren im Erdgeschoss des Hauses, das an der Stelle der früheren Feuerwache am Vögenteich steht, noch andere Händler untergebracht. Blumen- und Buchladen sind bereits ausgezogen, auch die Schneiderei und der Schuster müssen für das Vorhaben weichen. „Nach dem Umbau ist eine reine Supermarktfläche geplant – die aktuelle Fläche soll um die dann leerstehenden Bereiche vergrößert werden“, sagt Stephanie Behrens von der Rewe-Unternehmenskommunikation. In das Parkhaus sei in diesem Jahr bereits investiert worden.

Ziel ist Wiedereröffnung 2020

Wann genau nun die Modernisierung der Einkaufsfläche startet, kann die Sprecherin aktuell noch nicht sagen. „Gerne würden wir den mehrmonatigen Umbau so durchführen, dass der modernisierte Markt Ende 2020 wieder für die Kunden öffnet“, so Behrens. Aktuell wird der entsprechende Bauantrag in den städtischen Ausschüssen besprochen. Vonseiten der Stadtverwaltung spricht nichts gegen die Markterweiterung, für die eine Investition im unteren einstelligen Millionenbereich geplant ist.

Mehr Obst, Gemüse und eine Salatbar

Mit dem Umbau und der Erweiterung auf 1980 Quadratmeter Fläche setzt das Handelsunternehmen vor allem auf mehr Platz für Frischwaren. Mit Obst und Gemüse, regionalen Produkten, Convenience-Artikeln zum sofortigen Verzehr sowie Lebensmitteln in Bio-Qualität könne Rewe den sich verändernden Einkaufsgewohnheiten der Kunden nachkommen.

Zeitgemäß und modern soll der neue Rewe im Friedhofsweg werden. Unter anderem soll die Obst- und Gemüseabteilung wachsen. Quelle: Rewe-Group

„Zudem soll es eine große Salatbar geben, an der die Kunden sich ihre Mahlzeit aus grünen sowie angemachten Salaten, Nudelvariationen und vielem mehr selbst zusammenstellen können“, kündigt Stephanie Behrens an.

Neben einer größeren Auswahl von Fleisch- und Wurstwaren und Käse in Selbstbedienung plane das Unternehmen auch das Angebot der Bedientheken auszubauen. Breitere Gänge und niedrigere Regale sollen ebenso wie eine übersichtliche und helle Gestaltung ein noch angenehmeres Einkaufsgefühl schaffen.

Ausreichend Stellplätze für Autos und Fahrräder

Die notwendigen Parkplätze für Kunden sind durch die über dem Markt befindlichen Parkdecks geregelt. Für Radfahrer werden im Außenbereich 40 Stellbügel bereitstehen. An der Front des Gebäudes soll sich durch den Umbau nicht viel ändern. Laut Bauantrag seien lediglich neue Vorhangfassadenelemente im Erdgeschoss geplant.

Zukunft des Doberaner Hofes wird untersucht

Neben dem Gebäude mit dem Rewe-Markt hat die Handelsgruppe 2018 auch den Doberaner Hof sowie das anliegende freie Grundstück gekauft. „Welche Maßnahmen sich anbieten, um den Doberaner Hof in den kommenden Jahren zu revitalisieren und langfristig weiterzuentwickeln, wird derzeit analysiert“, sagt Stephanie Behrens. Kurzfristig gebe es dafür keine konkreten Pläne. Zusätzlich laufe derzeit aber eine „Marktanalyse, um für das freie Grundstück geeignete Optionen mit Zukunftspotenzial zu finden und zu prüfen“, so die Rewe-Sprecherin. Aktuell stünde allerdings der Umbau des bestehenden Supermarktes im Vordergrund.

Mehr lesen:

Tricks des Einzelhandels: „Es geht ums Wohlfühlen“

Das haben Mecklenburgs modernste Supermärkte zu bieten

Gegen den Trend: Diese Läden behaupten sich auf dem Dorf

Mehr zur Autorin

Von Claudia Labude-Gericke