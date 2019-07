Rostock

Wer in Rostock Möbel kaufen will, steht vor der Qual der Wahl: 45 Möbelhäuser gibt es laut Handelsverband in der Hansestadt. Zusammen kommen die Einrichtungsgeschäfte auf 100 000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und in Schutow soll ein weiteres riesiges Möbelhaus dazu kommen: Die Krieger-Gruppe plant direkt gegenüber von Ikea an der B105 einen Möbel-Kraft-Markt und eine weitere Sconto-Filiale.

Die Konkurrenz ist davon wenig begeistert und befürchtet einen Verdrängungswettbewerb. Insbesondere für kleinere Betriebe könne es schwer werden, heißt es von der Industrie- und Handelskammer.

Adressen und Öffnungszeiten der Möbelgeschäfte in Rostock

Kunden stehen vor der Herausforderung, für sich das richtige Möbelhaus zu finden. Wir haben eine Auswahl der Einrichtungshäuser in Rostock mit Adresse und Öffnungszeiten zusammengestellt (kein Anspruch auf Vollständigkeit).

Sconto Möbelmarkt in Bentwisch

Adresse: Hanse Center Bentwisch, Hansestraße 28, 18182 Bentwisch bei Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 20 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 20 Uhr

SB-Möbel Boss in Schmarl

Adresse: Handwerkstraße 1a, 18069 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 Uhr bis 19 Uhr, Samstag: 9 Uhr bis 18 Uhr

City-Möbel GmbH in Schmarl

Adresse: Industriestraße 10, 18069 Rostock-Schmarl

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 19 Uhr, Samstag: 9 Uhr bis 14 Uhr (Mai bis August); 10 bis 16 Uhr (September bis April)

Höffner Möbelhaus in Bentwisch

Adresse: Hanse Center Bentwisch, Hansestraße 28, 18182 Bentwisch bei Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 Uhr bis 19 Uhr

Möbel Harrmann in Alt-Dierkow

Adresse: Hinrichsdorfer Straße 5, 18146 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 16 Uhr

Die Möbel Wikinger GmbH in Rostock-Schutow

Adresse: An der Griebensöllen 7, 18069 Rostock-Schutow

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 Uhr bis 19 Uhr

Ikea Einrichtungshaus in Rostock-Schutow

Adresse: Messestraße 25, 18069 Rostock-Schutow

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 Uhr bis 20 Uhr

Poco Einrichtungsmarkt in Rostock-Schutow

Adresse: Hornissenweg 1, 18069 Rostock-Schutow

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 Uhr bis 20 Uhr

Yellow Möbel an der A19 Rostock Nord

Adresse: Hinrichsdorfer Straße/ Brückenweg, 18146 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 Uhr bis 19 Uhr

rs-Möbel an der A19 Rostock Nord

Adresse: Hinrichsdorfer Straße/ Brückenweg, 18146 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 Uhr bis 19 Uhr

Designstudio K in der nördlichen Altstadt

Adresse: Beginenberg 1, 18055 Rostock

Johann Falck in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Adresse: Wismarsche Straße 5, 18057 Rostock

Kontor Wohnen&Mode GmbH in der östlichen Altstadt

Adresse: Mühlenstraße 12, 18055 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 19 Uhr, Samstag: 10:30 Uhr bis 16 Uhr

Feldmann-Wohnen in Groß-Klein

Adresse: Blockmacherring 41, 18109 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 Uhr bis 18 Uhr

Wohnen Exclusiv in Warnemünde

Adresse: Georginenstraße 1, 18119 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Roller GmbH & Co. KG in Lambrechtshagen

Adresse: Ostsee Park, Ostsee-Park-Straße 3, 18069 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 10 Uhr bis 20 Uhr

Möbel abritus in Lichtenhagen

Adresse: Bützower Straße 12, 18109 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 17 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 14 Uhr

Cabinet in der nördlichen Altstadt

Adresse: Lange Straße 12, 18055 Rostock

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 13 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 13 Uhr

Freitag Möbel in Broderstorf

Adresse: Mecklenburger Straße 17, 18184 Broderstorf-Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 13 Uhr

Möbel Greif in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Adresse: Wismarsche Straße 58, 18057 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Wohnzauber in der Mühlenstraße

Adresse: Mühlenstraße, 18119 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 13:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 16 Uhr

SieMatic Küchenstudio an der A19 Rostock Nord

Adresse: Brückenweg 25, 18147 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 19 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 16 Uhr

Küchenstudio Hartmann&Möller in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Adresse: Holbeinplatz 11, 18057 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 14 Uhr

Ostseeküchen-Rostock Jens Schneider in Biestow

Adresse: Sildemower Weg 42, 18059 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 Uhr bis 17 Uhr

Morgenroth Küchen im Hansaviertel

Adresse: Dethardingstraße 17, 18057 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Küchen Atelier Rostock in Reutershagen

Adresse: Hamburger Straße 129A, 18069 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Das Küchenhaus Liebenberg GmbH & Co. KG in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Adresse: Deutsche-Med-Platz 1-2, 18057 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 13 Uhr

Küchen am Turm Büssow&Storbeck GbR in der nördlichen Altstadt

Adresse: Burgwall 5, 18055 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr

Küchen am Hopfenmarkt aH-Küchen GmbH in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Adresse: Rungestraße 17, 18055 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 14 Uhr

Lieblingsküchen – aH-Küchen GmbH am Stadthafen

Adresse: Warnowufer 60A, 18057 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 14 Uhr

ratiomat Einbauküchen GmbH am Stadthafen

Adresse: Warnowufer 61, 18057 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 Uhr bis 18 Uhr

Küchen As Joachim Noffz in Lambrechtshagen

Adresse: Ostsee-Park-Straße 1E, 18069 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 Uhr bis 18:30 Uhr, Samstag: 9 Uhr bis 14 Uhr

KüchenTreff Rostock in Broderstorf

Adresse: Mecklenburger Straße 22, 18184 Broderstorf

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 16 Uhr

Hoco Küchen-Studio GmbH in Brinckmansdorf

Adresse: Timmermannsstrat 4, 18055 Rostock

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10 Uhr bis 18:30 Uhr, Samstag: 10 Uhr bis 13 Uhr

Sie haben ein Möbelhaus und sind nicht in der Liste? Dann schreiben Sie uns an online@ostsee-zeitung.de

Kira Müller