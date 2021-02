Möglicher Erstfund in MV: So gefährlich ist der Asiatische Laubholzbockkäfer

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich der Verdacht erhärtet, dass erstmals im Nordosten der eingeschleppte Schädling Asiatischer Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripennis) gefunden wurde. Das Insekt habe das Potenzial, bei massenhaftem Auftreten Parks und Wälder zu vernichten, teilt das Schweriner Umweltministerium mit. Der Käfer besiedele völlig gesunde Bäume und bringe sie rasch zum Absterben. Zu seinen Wirtspflanzen zählen alle Laubbaumarten, einschließlich Obstgehölze.

Auf einem Privatgrundstück in Warnemünde seien bei Baumpflegearbeiten verdächtige Ausbohrlöcher in einer Birke bemerkt worden, hieß es. Entsprechende Fotos wurden den Angaben zufolge an den Pflanzenschutzdienst des zuständigen Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock weitergeleitet. Die Symptome konnten keinem heimischen Insekt zugeordnet werden. Die Experten des Amtes hätten das Gesehene als verdächtig für einen Befall durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer eingestuft.

Baum wurde gefällt

Jetzt müsse vorrangig herausgefunden werden, ob die gefundenen Ausbohrlöcher von dem gefährlichen Schädling stammen, sagte Minister Till Backhaus (SPD). Daher sei der Baum am Freitag gefällt worden. Das Holz werde untersucht, beispielsweise auf Larven des Schaderregers. Zur sicheren Abklärung sollen parallel zu Laboruntersuchungen am kommenden Montag ausgebildete, erfahrene Spürhunde die Fährte aufnehmen, um den Verdacht zu bestätigen und weitere befallene Bäume zu erkennen. Dies sei eine amtlich anerkannte Methode.

„Eine behördliche Feststellung des Käfers ist mit enormen Konsequenzen verbunden“, sagte Backhaus. Um das Schadinsekt auszurotten, müssten in einem Umkreis von 100 Metern um die Fundstelle herum alle Laubbäume gefällt werden. In einer Zwei-Kilometer-Zone schließe sich ein mehrjähriges Monitoring an. Er bitte die Bevölkerung um Achtsamkeit. Wenn an einer Holzpalette oder einem Laubbaum etwa einen Zentimeter große, kreisrunde Ausbohrlöcher zu sehen sind oder bis zu drei Zentimeter breite Fraßgänge oder gar bis zu 60 Millimeter große, cremeweiße Insektenlarven, dann könnte es sich um einen eingeschleppten Laubholzbockkäfer handeln. In diesen Fällen sollte umgehend der Pflanzenschutzdienst informiert werden.

Von OZ