Mönchhagen

Dort, wo sich heute noch Ackerland befindet, entsteht im Jahr 2023 der modernste Netto-Markendiscounter des Bundeslandes. Direkt an der Bundesstraße 105, vis-à-vis zur Shell-Tankstelle in Mönchhagen, kalkuliert der Konzern zwischen 2,5 und 2,6 Millionen Euro für den Neubau ein. Auch für die Discounter-Kette eine „große Hausnummer“, wie Patrick Muranko sagt, der als Gebietsleiter für die Expansion Ost zuständig ist. „Wir binden uns durch Verträge langfristig an den Standort und schaffen neue Arbeitsplätze für 10 bis 15 Mitarbeiter.“

Supermarkt, Café und Fleischer

Auf 799 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Discounter dann etwa 5000 Artikel an. In dem neuen Einkaufstempel siedelt sich auch der Lila-Bäcker an, der hier ein Café betreiben wird. Abgerundet wird das Konzept mit dem Einzug der Torney Landfleischerei. Für die Menschen, die in Mönchhagen leben, bricht dann eine neue Zeit an – seit Anfang der 1990er-Jahre und mit der Schließung des Konsums gab es außer einer kleinen Bäckerei-Verkaufsstelle nämlich keine Einkaufsmöglichkeiten mehr in dem 1200-Seelen-Dorf. Auch die Möglichkeit, sich in einem Café zu treffen, gab es hier bislang nicht.

Freude nicht nur beim Investor, der darauf spekuliert, auch Kunden aus Rövershagen und Gelbensande gewinnen zu können, sondern auch bei Bürgermeister Karl-Friedrich Peters (Freie Wähler). „Die Bürger haben sich schon sehr lange nach einer Versorgungsmöglichkeit im Ort gesehnt. Mal schnell mit dem Rad zum Supermarkt fahren – das hat gefehlt.“ Die Nachfrage nach Bauland in Mönchhagen sei groß, das Dorf an der Bundesstraße in unmittelbarer Nähe zur Hansestadt als Wohnort beliebt. Bislang müssen die Einwohner zum Einkaufen ins benachbarte Bentwisch oder nach Rövershagen fahren.

Exklusiver Baukörper soll Hingucker werden

Gegen zwei Mitbewerber setzte sich der Markendiscounter, der zum Edeka-Konzern gehört, durch. Er kaufte knapp 5500 Quadratmeter Land, das bislang landwirtschaftlich genutzt wurde. Der Bauantrag ist bereits eingereicht, die Grundstückserschließung läuft. Es soll der Vorzeigemarkt werden, ein Leuchtturmprojekt. Eine langgezogene Glasfassade mit einem Schrägeingang und einem gläsernen Türmchen im Eingangsbereich soll schon dem Autofahrer auf der B 105 Lust aufs Einkaufen machen. „Durch die Glasfront wird der Markt vor allem im Dunkeln ein Hingucker“, ist sich der Gebietsleiter sicher. Im Inneren soll eine offene Decke für eine Markthallen-Optik sorgen. Groß und luftig soll der Supermarkt wirken – obwohl er sich mit einer Größe von eher überschaubaren 799 Quadratmeter an den kleinen Ort Mönchhagen angepasst hat.

Netto baut auch eine Straße, die zum neuen Markt führt. Aus Richtung Rostock kommend wird sie am Kreuzungspunkt der Shell-Tankstelle links von der B 105 abführen. Der Markt werde aber auch für eine fußläufige Anbindung zum Dorfzentrum sorgen. Vor dem Markt entstehen mindestens 75 Parkplätze.

Patrick Muranko von Netto-Markendiscount: Im Hintergrund die Fläche, auf der der Markt vis-à-vis zur Shell-Tankstelle gebaut wird. Quelle: Carolin Alm

Betreiber für namhafte Gastronomie gesucht

Doch der Netto-Markt soll auch Nachbarn bekommen. Ulf Degenhardt war der Eigentümer des Grundstücks, bevor er einen Teil an den Konzern verkaufte. 26 000 Quadratmeter sind nun übrig, um weitere Mönchhagen-Träume wahr werden zu lassen. „Wir möchten, dass sich hier namhafte Gastronomie ansiedelt“, sagt er. Konkret schwebe ihm ein Fastfood-Restaurant wie McDonalds oder Burgerking vor, das direkt an der Bundesstraße potenzielle Kunden anlocken könnte. Auch ein Steakhouse oder andere hochwertige Gastronomie könne er sich gut vorstellen. Interessierte Betreiber können gern zu dem Besitzer des Autohauses Degenhardt in Mönchhagen Kontakt aufnehmen.

Ulf Degenhardt selbst plane auf dem Areal, das als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, übrigens auch eine Attraktion, über die er aber noch nicht viel verraten möchte. Nur so viel: Es soll ein touristisches Ausflugsziel für die ganze Familie werden. Für die Väter ist auch schon etwas geplant, wie Bürgermeister Peters verrät: „Die ‚Männerhobby-Brennerei‘ verlegt ihren Firmensitz von Klein Kussewitz neben die Shell-Tankstelle nach Mönchhagen.“

Von Carolin Alm