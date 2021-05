Warnemünde

Sie markieren das Eingangstor zu Rostock und Warnemünde und sind als Wahrzeichen des Ostseebades eines der beliebtesten Fotomotive der Region: Die Warnemünder Molenfeuer. Doch die beiden Bauwerke haben mit der Zeit gelitten. Darum werden sie derzeit hinter Gerüsten versteckt. Was aktuell darunter passiert? Die OSTSEE-ZEITUNG hat die Arbeiten begutachtet.

„Durch die exponierte Lage direkt an der Küste unterliegen die Molenfeuer regelmäßig den Witterungseinflüssen wie Wind, salzhaltiger Luft und Spritzwasser. Aber auch Graffiti-Sprayer hinterlassen regelmäßig ihre Spuren“, sagt Hannes Nehls, Fachgebietsleiter Wasserstraßen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA). Darum sei es nach nun 15 Jahren an der Zeit, den Bauwerken einen neuen Anstrich zu verleihen.

Denkmal wird abgestrahlt

Direkt vor Ort beaufsichtigt Matthias Brehm, Meister für Hafenbewirtschaftung beim WSA, die Arbeiten. Er plant und koordiniert alle Handgriffe, vom Gerüstbau über das Abstrahlen der alten Farbe bis zum Neuanstrich. „Schauen Sie doch, wie verblichen das Rot am Molenfeuer auf der Ostmole ist“, sagt er und macht damit noch einmal deutlich, wie wichtig es ist, die Bauwerke wieder mit kräftigen Signalfarben auszustatten.

Matthias Brehm ist Meister für die Hafenbewirtschaftung und koordiniert die Arbeiten an den Warnemünder Wahrzeichen. Quelle: Moritz Naumann

Doch bevor es einen neuen Anstrich gibt, muss der alte erst mal runter. Dafür zuständig ist Lars Studt, einer der wenigen im norddeutschen Raum, die sich auf solche Arbeiten spezialisiert haben. Mit seinem Hochleistungsstrahlgerät wird er die 15 Jahre alte Farbe des Molenfeuers komplett entfernen. „Für solch ein Projekt brauche ich vier bis sechs Werktage“, sagt Studt. Wie er das anstellt? „Ganz alleine“, sagt er und lacht. „Ich mache das mit Trockeneis und Sand. Für das Molenfeuer habe ich extra australischen Granatsand besorgt. Der ist sogar reiner und umweltfreundlicher als Spielsand.“

Bis aufs blanke Metall

Für eines dieser Bauwerke benötigt er fünf bis acht Tonnen des Sandes. Die größte Herausforderung für ihn ist hier, die Paletten mit dem Strahlgut überhaupt bis an das Bauwerk heranzubekommen. Denn der Ort und seine Zuwegung sind auch für den Strahltechniker etwas Besonderes. Am Ende werde das Molenfeuer bis auf das Metall blank sein. Es handele sich um ein denkmalgeschütztes Objekt, bei dem „einiges schiefgehen kann.“ Dementsprechend braucht es die volle Konzentration des Strahltechnikers. „Aufgrund der Bestrahlung haben wir das Bauwerk auch eingezäunt, damit nichts von dem Trockeneis oder dem Sand in der Umwelt landet“, ergänzt Brehm.

Lars Studt ist der Mann fürs Grobe. Mit seinem Sandstrahler entfernt er die 15 Jahre alte Farbe von dem Molenbauwerk. Quelle: Moritz Naumann

Generell plant der Hafenmeister mit fünf Wochen für das gesamte Vorhaben. „Aber wir hoffen, dass es schneller geht.“ Dies ist jedoch vor allem von der Witterung abhängig. „Bei Wind und Regen lässt sich das nicht machen. Aktuell sind die Bedingungen nicht gut, es ist zu kalt und zu feucht. Am besten sind Sonne und 20 Grad. Dann geht es umso schneller.“ Den Anstrich verleihen dem Bauwerk dann auch Brehm und drei weitere Kollegen vom WSA selbst.

Gewappnet für Graffiti

Das wird jedoch nicht mit irgendwelchen Farben gemacht: „Zur visuellen Kennzeichnung werden sogenannte geprüfte Aufsichtfarben für feste Schifffahrtszeichen verwendet“, sagt Hannes Nehls. Ist die Farbe erst einmal verteilt, werde man noch eine besondere Legierung auftragen. „Durch diese können wir Graffiti relativ einfach wieder abspülen“, sagt Brehm. Klar ist: Das Molenfeuer auf der Westmole wird im Anschluss wieder im leuchtenden Grün und Weiß erstrahlen.

Neben den Konservierungsarbeiten würden auch stahlbauliche Instandsetzungen durchgeführt. So wurde erst vor Kurzem eine neue Tür in das Molenfeuer eingebaut. Bis die Arbeiten beendet sind, wird das Bauwerk als Tagesmarke nur eingeschränkt nutzbar sein. Wann man mit dem Molenfeuer auf der Ostmole fortfährt? „Das wissen wir noch nicht genau. Aber ich stecke da bereits in den Planungen“, verrät Brehm. Lars Studt bekundet schon mal, dass er in diesem Jahr noch Zeit für solch ein Vorhaben hat.

Von Moritz Naumann