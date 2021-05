Monatelang kostenlose Erdbeeren: „Karls“ sucht Testesser für Studie

Rostock

Wachsen rund um Rövershagen bei Rostock bald nicht nur süße, sondern sogar lebensverlängernde Früchte? Forscher der Uni-Medizin in Rostock wollen in einer groß angelegten Verzehrstudie nachweisen, dass Erdbeeren der Schlüssel zu einem langen und gesunden Leben sein könnten – quasi ein natürlicher Jungbrunnen. Denn die roten Früchtchen enthalten Stoffe, die das Altern ausbremsen könnten.

Sponsor der Studie ist Unternehmer Robert Dahl, Chef von „Karls Erlebnisdörfer“ und einer der größten Erdbeerbauern in Deutschland. Er denkt bereits über neue Erdbeerzüchtungen nach, die besonders hohe Anteile der Jungbrunnensubstanzen enthalten sollen.

Erdbeeren satt für die Probanden

Für die Studie sucht die Uni-Klinik aktuell 180 Probanden, mindestens 45 Jahre alt und mit gesundem Appetit. Denn die Teilnehmer sollen nun monatelang im großen Stil und kostenlos Erdbeeren essen – bis zu 2,5 Kilo pro Woche. Die Rostocker Wissenschaftler um den Bio-Informatiker Prof. Dr. Georg Füllen und Labor-Mediziner Prof. Dr. Michael Walter untersuchen dann, wie genau die Inhaltsstoffe der Beeren im menschlichen Körper wirken.

Im Fokus der Forscher stehen vor allem die Polyphenole in den Erdbeeren. „Das sind Geschmacks- und Farbstoffe in Obst und Gemüse. Dass sie einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben, ist seit Jahrzehnten bekannt“, sagt Wissenschaftler Füllen. Einige Polyphenole sollen vor Krebs schützen, andere vor Herzinfarkten – und ein bestimmtes, das Fisetin, sogar das Altern verlangsam. „Und in Erdbeeren soll besonders viel Fisetin enthalten sein“, so Füllen.

Wirkung bei Mäusen schon bewiesen

In den USA haben Forscher bereits nachgewiesen, dass Fisetin das Leben verlängern kann – allerdings bei Mäusen. In den Rostocker Studien geht es nun um Menschen: „Wir wollen untersuchen, ob bei den Probanden zum Beispiel die Fett- und Entzündungswerte sinken“, sagt Prof. Walter. Mehrmals müssen die Probanden deshalb zum Blutabnehmen in die Klinik.

Denn die Jungbrunnenstoffe in den Erdbeeren dürften vor allem auf zellulärer Ebene wirken: „Ein Problem des Alterns ist es, dass es auch immer mehr Zellen im Körper gibt, die nicht gesund sind.“ Das löse Entzündungen aus, verschlechtere den allgemeinen Gesundheitszustand. Fisetin könnte genau da helfen – indem es Prozesse aktiviert, die kranke Zellen absterben lassen. „Dann wären Erdbeeren vielleicht nicht der Schlüssel zum ewigen Leben, aber zu einem längeren und gesünderen“, so Füllen.

Lebensmittel statt Medikamente

Die Rostocker Wissenschaftler hoffen darauf, dass ihre Studie einen Weg zu einer neuen Medizin weisen kann: „Ziel muss es sein, den Menschen einen Baukasten für ein gesünderes Leben an die Hand zu geben – idealerweise bestückt mit Lebensmitteln statt mit Medikamenten“, sagt Füllen.

Auch der Wissenschaftliche Vorstand der Uni-Klinik, Prof. Dr. Emil Reisinger, hält diesen Ansatz für vielversprechend. Ihn überrascht nicht, dass ausgerechnet Erdbeeren so positive Effekte haben sollen: „Aus Sicht der Natur macht es Sinn, dass die gesündesten Lebensmittel auch jene sind, die uns am besten schmecken.“

Unternehmer Dahl plant neue Züchtungen

Sollten sich die Ansätze bestätigen, wäre das phänomenal, sagt Erdbeerunternehmer Robert Dahl. Er produziert rund um Rostock jedes Jahr rund 8000 Tonnen Erdbeeren. Das Unternehmen aus MV ist damit für rund fünf Prozent der gesamten deutschen Erdbeerproduktion verantwortlich.

„Bisher ist das Hauptkriterium bei unseren Erdbeersorten das Aroma, der Geschmack.“ Sollte sich Fisetin aber wirklich als Jungbrunnen erweisen, will Dahl neu Sorten züchten. Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich bis zum 10. Mai unter www.karls.de/studie bewerben.

Von Andreas Meyer