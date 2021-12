Broderstorf

Fehlende Informationen, zu wenig Transparenz und Kompetenzgerangel im Amt Carbäk. Deshalb hat der Amtsausschuss die Vorsitzende Monika Elgeti, ebenfalls Bürgermeisterin von Broderstorf, nun abberufen.

Vorige Woche, am 2. Dezember, kam es zu der Wahl. Von insgesamt neun Ausschussmitgliedern haben sieben für die Beendigung ihres Amts gestimmt. Der Grund: fehlendes Vertrauen.

Poppendorfs Bürgermeister Jörg Wallis Quelle: Doris Deutsch

„Für die Entscheidung gab es viele verschiedene Gründe. Der Hauptgrund war ein vorangeschrittener Vertrauensverlust“, sagt Poppendorfs Bürgermeister Jörg Wallis (56). So habe Monika Elgeti Dinge entschieden, die zuvor im Amtsausschuss anders diskutiert und bereits entschieden worden sind. Überraschend sollte die Entscheidung für sie nicht gekommen sein: „Es gab im Vorfeld mit ihr Gespräche darüber.“

Monika Elgeti möchte zu der Abwahl ihres Amtes nichts sagen: „Ich möchte mich nicht dazu äußern“, sagt sie kurz und knapp auf OZ-Anfrage.

Da Monika Elgeti, als Vorsteherin des Amts Carbäk, das Vertrauen aller neun Ausschussmitglieder – der Gemeinde Poppendorf, Thulendorf, Roggentin und Broderstorf – genoss, sei ihr Verhalten noch enttäuschender. „Es ist jetzt wichtig, wieder Ruhe ins Amt zu bringen und eine vertrauensvolle Atmosphäre mit Spaß an der Arbeit herzustellen“, sagt Poppendorfs Gemeindechef. Er betont, dass das Amt trotz der Abberufung von Monika Elgeti weiterhin handlungsfähig ist.

Lesen Sie auch

Große Neuerungen in Broderstorf: Wohnblock und Fitness-Spielplatz entstehen

MVs größter Kopfkohlanbau: Das zeichnet den Familienbetrieb Elgeti in Broderstorf aus

Landkreis Rostock: Solaranlagen auf Einfamilienhäusern immer gefragter

Henrik Holtz, Bürgermeister von Roggentin, und Stellvertreter von Monika Elgeti im Amt Carbäk, war von der fehlenden Transparenz und dem scheinbaren Kompetenzgerangel besonders betroffen. „Informationen an mich wurden immer dünner und selbst mehrere Aussprachen mit ihr brachten keine Verbesserung“, sagt er. Auf E-Mails an sie habe Henrik Holtznicht einmal mehr eine Antwort bekommen.

Doch die sind für alle Ausschussmitglieder, insbesondere für ihn, als Unterzeichner wichtig. „Wenn ich meine Unterschrift gebe, dann möchte ich auch wissen, wie diese Entscheidungen zustande gekommen sind“, sagt Henrik Holtz. Doch das sei nicht passiert. Immer wieder wären von ihr Entscheidungen gefallen, die zuvor anders besprochen worden seien.

Henrik Holtz, Bürgermeister von Roggentin Quelle: Ove Arscholl

„Ich habe für die Mitarbeiter immer ein Ohr gehabt und in den letzten Monaten viele Tränen trocknen müssen. Auf dieses Amt an sich, lasse ich nichts kommen und auf die einzelnen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter erst recht nichts“, sagt er entschlossen. Weil er sein Amt als Stellvertreter so nicht mehr ausführen wollte, war sein Plan im Oktober dieses Jahres zurückzutreten. „Ich bin Beamter und muss das dann auch leben. Doch das habe ich hier nicht mehr erkennen können – dass ich meine Leistung so erbringen kann, wie ich es von mir auch erwarte“, sagt Henrik Holtz.

Durch die Abberufung von Monika Elgeti muss er nun bis Mitte Januar das Amt des Vorstehers übernehmen. Ein Nachfolger wird gesucht. „Die Besetzung muss passen. Wir müssen darauf Vertrauen, dass das Amt im Sinne der Kommunalverfassung geführt wird“, sagt er.

So habe Monika Elgeti außerdem aktiv in seinem Zuständigkeitsbereich agiert. „Aber die Gemeinde Roggentin führe ich als Bürgermeister“, sagt Henrik Holtz. Nun werde er erst einmal die menschliche Enttäuschung verarbeiten, aber bis Mitte Januar noch viel Kraft in die Aufgaben des amtierenden Amtsvorstehers stecken.

„Wir wollen als Amt eine Einheit darstellen, wenn wir mit dem Landkreis und der Hansestadt agieren“, sagt Henrik Holtz. Dabei seien Transparenz und Gleichberechtigung von zentraler Bedeutung.

Von Stefanie Adomeit