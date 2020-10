Rostock

Eine Leiche in der Rostocker Heide, plattdeutsche Dialoge und Einblicke in die Wendezeit – all das bietet der Ostsee-Krimi „Das Böse ruht nie“ von Marion Petznick. Es ist der erste Krimi der Autorin, deren Wurzeln in Mecklenburg-Vorpommern liegen.

In dem Buch geht es um die junge Polizistin Lisa, die von Rostock nach Graal-Müritz gezogen ist und sich beruflich verändern will. Doch dann wird ihre Jugendfreundin Sarah tot in der Rostocker Heide gefunden. Der Täter hat sie so hingelegt, dass es aussieht, als würde sie nur schlafen. Auf ihr liegt eine weiße Calla. Für Lisa ist klar: Sie muss den Mörder ihrer Freundin finden.

Schnell erkennen die Ermittler, dass der Fall große Ähnlichkeiten mit einem Mord von vor 30 Jahren aufweist. Der Hauptkommissar, der nach der Wende von Lübeck nach Rostock kam, war damals selbst an diesem Fall dran, doch der Täter konnte nie gefasst werden. So beginnt eine spannende Suche nach dem Mörder, bei der Lisa selbst in Gefahr gerät.

Wendezeit spielt eine zentrale Rolle

Der Leser wird in dem Ostsee-Krimi durch die Protagonisten an die Zeit nach dem Mauerfall erinnert und mit den damaligen Geschehnissen konfrontiert. „Die Wendezeit, die so weit zurücklag, schien zurückgekehrt zu sein und trat in den Mittelpunkt“, heißt es darin. Die Autorin vergleicht in dem Buch die Ermittlungsarbeit der Polizei mit der von vor dreißig Jahren.

Das Buch ist zum größten Teil von einem allwissenden Erzähler beschrieben, lediglich einzelne Abschnitte sind aus der Sicht eines traumatisierten Mannes geschrieben, wodurch Spannung erzeugt wird. Es werden unterschiedliche Personen vorgestellt, die auf ihre Weise zur Handlung beitragen. Von den alten Männern, die auf der Seebrücke in Graal-Müritz auf Plattdeutsch klönen bis hin zu einem Ehepaar, welches den Wald erkunden will und plötzlich eine Leiche entdeckt. Der Bezug zu MV wird in diesem Buch mehr als deutlich.

Spannung trotz künstlicher Dialoge

Inhaltlich kann der Ostsee-Krimi überzeugen, wenn auch die Dialoge der Ermittler meist eher künstlich wirken und die Protagonisten nicht immer authentisch erscheinen. Auch könnte die Struktur des Buches mit den verschiedenen Perspektiven sichtbarer gemacht werden. Dennoch ist es eine lesenswerte Lektüre für alle, die gern Geschichten aus der eigenen Heimat lesen und sich von polizeilichen Ermittlungen in den Bann ziehen lassen. Auch für die nötige Spannung ist für Thriller-Fans gesorgt.

Das Buch ist Mitte September erschienen und kann überall, wo es Bücher gibt, sowohl als E-Book (8,99 Euro) als auch als Taschenbuch (11 Euro) erworben werden.

Lesung im Rahmen der Ahrenshooper Literaturtage

Für alle Interessierten findet am Sonnabend, dem 3. Oktober, die Premiere-Lesung anlässlich der 19. Ahrenshooper Literaturtage statt. Dort stellt die Autorin Marion Petznick ihren ersten Krimi vor. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Kunstkaten Ahrenshoop. Tickets gibt es unter anderem bei der Kurverwaltung Ahrenshoop oder unter www.ostseebad-ahrenshoop.de.

Passend zum Inhalt des Buches könnte das Datum am Tag der Deutschen Einheit nicht treffender gewählt sein. Da die Lesung zum dreißigjährigen Jubiläum stattfindet, wird die Autorin bei ihrer Premiere von Fabrizio Nurra, einem Gitarristen der Hochschule für Musik und Theater in Rostock begleitet.

Von Gina Henning