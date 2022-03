Rostock

Es ist eine Familientragödie, die kaum jemand in Rövershagen glauben kann. Ein 26-Jähriger soll seine Eltern und seine Schwester getötet haben. Der Tatort: ein Wohnhaus in einer beschaulichen Eigenheimsiedlung.

Es ist ruhig dort, kaum jemand ist auf der Straße. Dass die Spurensicherung im Haus arbeitet, ist nur an kleinen gelben Schildern zu sehen – das Haus wird mit 3D-Laserscannern untersucht. Am späten Nachmittag erst verlassen die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion das Haus mit den heruntergelassenen Rollos. Dass dort, in dem netten blauen Haus mit dem weißen Balkon, etwas so schreckliches passiert sein soll, hinterlässt bei vielen Nachbarn und Einwohnern nur Ratlosigkeit.

Nachbarn: Mutmaßlicher Mörder sei unauffällig gewesen

Der mutmaßliche Täter, der bereits in Untersuchungshaft sitzt, ist zwei älteren Damen, die am Donnerstagabend ihren Abendspaziergang durch die Siedlung machen, zumindest vom Sehen bekannt. „Er ist groß und schlank, ganz normal, nicht auffällig“, beschreibt ihn eine der Frauen. Seine 25-jährige Schwester sei hingegen auffällig hübsch gewesen. Sie wird als kess beschrieben, nicht schüchtern, immer gut drauf.

Dass dieses schlimme Verbrechen nur wenige Meter entfernt passiert sein muss, und dass der Sohn möglicherweise die Toten aus dem Haus gefahren und vergraben hat, lässt die Nachbarn schaudern. Seit etwa 15 Jahren habe die Familie in ihrem blauen Haus gelebt. „Sie hatten es anfangs nicht leicht, haben sich dann aber gut eingelebt“, sagt eine der Damen. Der Vorgarten sei immer gut gepflegt gewesen. Auch jetzt blühen dort schon die ersten Hyazinthen. Neben dem Hauseingang liegen ein paar Säcke mit Baustoffen. Es scheint, als hätte die Familie noch einiges mit Haus und Grundstück vorgehabt. Als die Nachbarinnen zuerst von der Tragödie hörten, dachten sie, dass sie vielleicht in einem der Blocks in Rövershagen passiert sei – nicht aber in der ruhigen Einfamilienhaussiedlung.

Mutmaßlicher Täter gab vor, Eltern seien im Urlaub

Rövershagen ist landesweit durch riesige Erdbeerfelder und den dazu gehörigen Freizeitpark bekannt. Viel gebe es laut Nachbarn über die Familie, die nun keine mehr ist, nicht zu berichten. Sie hätte sehr zurückgezogen gelebt, man habe sich mal einen guten Tag und dann noch einen guten Weg gewünscht.

Es muss wohl Anfang Februar gewesen sein, als auf einmal die Jalousien unten blieben, später waren auch die Autos fort. Der Sohn und mögliche Täter sei aber da gewesen und hätte zu anderen Nachbarn gesagt, dass der Rest der Familie im Urlaub sei. Da müssen Vater, Mutter und Schwester des mutmaßlichen Täters längst tot gewesen sein. Auf einem Feldstück nahe Kösterbeck bei Rostock habe er sie laut Staatsanwaltschaft vergraben. Irgendwann sei die Schwester des Vaters gekommen. Sie habe wohl Verdacht geschöpft und später dann die Polizei alarmiert. Die Polizei bestätigt, dass eine Vermisstenanzeige aus der Verwandtschaft Anlass für die Ermittlungen war.

Einen Blick auf den Tatort wollte auch ein Bekannter des Täters werfen. Er berichtete, er habe sich noch vor wenigen Tagen mit dem 26-Jährigen auf ein Bier getroffen. Normal sei er gewesen. Normal, nett und leicht hyperaktiv – „so wie immer“. Dass er ein schweres Verbrechen begangen haben soll, das habe man ihm überhaupt nicht angemerkt.

