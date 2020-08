Mostereien in Mecklenburg: Hier wird aus Ihrem Obst leckerer Saft gemacht

Damshagen/Satow

Äpfel, Birnen und anderes Obst reifen in den kommenden Tagen und Wochen. Neben einem direkten Verzehr kann es in den Mostereien auch zu leckerem Saft verarbeitet werden. Die Saison steht dort unmittelbar bevor, die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Wie es konkret vor Ort abläuft, worauf die Kunden bei der Abgabe ihres Obstes achten müssen, haben wir anhand einiger Beispiele aus Mecklenburg-Vorpommern für Sie zusammengestellt.

Der Saft ist nur so gut wie das Obst

„Ab dem 7. September geht es bei uns los. Dann nehmen wir montags, donnerstags und samstags von 13 bis 18 Uhr zunächst Äpfel und Birnen an, ab Oktober auch Quitte“, erklärt Andrea Möckel. Sie und ihr Mann Thomas Wendik betreiben seit 1998 die Lohnmosterei Möckel in Lübseerhagen nahe Schönberg.

Wie in den Vorjahren haben Kunden hier die Möglichkeit, entweder sofort nach der Anlieferung gleich einige Flaschen an Säften mitzunehmen – oder sie kommen ein zweites Mal, um den direkt aus ihrem Obst verarbeiteten Saft zu bekommen. Möckel Most macht das ab einer Menge von 200 Kilogramm. „An Saft wären das 13 Kisten mit jeweils zwölf Flaschen à 0,7 Liter zu je 50 Cent plus Pfand“, so Möckel.

Andrea Möckel und Thomas Wendik von der Lohnmosterei Lübseerhagen mit einigen der mit dem leckeren Apfelsaft gefüllten Flaschen. Quelle: Dirk Hoffmann

Zaubern können sie dabei allerdings nicht. „So wie die Qualität vom Obst ist, so wird auch der Saft“, meint sie mit einem Lächeln im Gesicht. Bedeutet: Nur wer beispielsweise gute Äpfel liefert, bekommt auch guten Saft. Das gilt ebenso für Birnen, die für die Verarbeitung fest sein sollten. Und wer gemischte Säfte haben möchte, bekommt die bei Möckel Most natürlich auch. Sie sind etwas teurer, kosten in der Zusammensetzung Apfel und Birne 60 Cent oder bei Apfel und Kirsche 1,20 Euro pro Flasche.

Hinweisen möchten Möckel und Wendik noch auf zwei Dinge: Die Kunden sind angehalten, beim Entladen mitzuhelfen. Außerdem müssen sie sich an die nach wie vor geltenden Abstandsregeln halten. Stehen zu viele Fahrzeuge auf einmal auf dem Hof, dann sollten die Kunden bis zur Abfertigung im Auto bleiben, rät Andrea Möckel.

Mobile Mosterei startet am 7. September

So wie in Lübseerhagen sind auch in der Lohnmosterei Satow die Vorbereitungen für die neue Saison längst getroffen worden. „Wir starten am 31. August in Satow sowie den Annahmestellen in Rostock (Handwerkstraße 5) und Ribnitz-Damgarten (Gewerbegebiet Plummendorf)“, erklärt Juniorchef Benjamin Peters. Außerdem ist ab dem 14. September auch wieder eine Obstabgabe in der Gärtnerei Triwalk in Wismar möglich. Bis Ende November werden hier Äpfel und Birnen angenommen.

Etwas in Geduld sollten sich die Menschen nach Darstellung von Peters üben, ehe sie das erste Obst pflücken. „Nicht zu früh pflücken, lieber noch etwas warten“, so Peters. Denn nur der Saft aus reifen Früchten schmeckt auch entsprechend gut, andernfalls ist er bitter und längst nicht so köstlich wie erhofft.

Die Mobile Mosterei aus Satow geht ab dem 7. September wieder auf Tour und steuert dann auch mehrere Standorte in MV regelmäßig an. Quelle: Mosterei Satow

Das sollten vor allem alle beherzigen, die das Angebot der mobilen Mosterei nutzen. Ab einer Menge von 50 Kilogramm können sie hier ihr eigenes Obst verarbeiten lassen. Möglich ist das ab dem 7. September, wenn der Juniorchef wieder regelmäßig die verschiedenen Standorte mit ihr anfährt. Feste Anlaufpunkte sind an jedem Montag der Gartenbaufachmarkt Grönfingers in Rostock, dienstags die Gärtnerei Triwalk bei Wismar und mittwochs im Wechsel der Margaretenhof in Schwerin und Famila in Barth. Die Abstände der Mitarbeiter und Kunden zueinander können hier problemlos eingehalten werden, wie Benjamin Peters erzählt.

Saison in Damshagen beginnt am 31. August

Auch beim Tropfenkontor in Damshagen ist bei der Obstabgabe genügend Abstand vorhanden. Und drinnen, so der Chef Martin Nehls, wird natürlich auf die Mund-Nasen-Maske geachtet. Zuversichtlich sieht er dem Start in die neue Saison entgegen. Sie beginnt in Damshagen am 31. August. Von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 14 Uhr wird hier das Obst angenommen. Ab einer Menge von 50 Kilogramm können die Kunden den Saft aus ihrem eigenen Obst bekommen. Zahlen müssen sie dafür 90 Cent pro Liter, zuzüglich Flaschenpfand.

Dabei läuft es so ab, dass nach der Verarbeitung der Saft in die mitgebrachten Flaschen aus der letzten Saison gefüllt wird. „Die Flaschen sollten deshalb sauber sein. Andernfalls haben wir auch neue hier“, so Nehls. Eine Anmeldung für die Obstabgabe ist nicht notwendig. Wichtig ist nur, dass das Obst noch eine derartige Festigkeit hat, dass es sich zu Saft verarbeiten lässt.

Geschäftsführer Martin Nehls (l.) und Brennereimeister Johann Volk vom Tropfenkontor Damshagen. Quelle: Dirk Hoffmann

Ist es weicher, sind daraus auch Brände in der Lohnbrennerei möglich. Außerdem weist Nehls darauf hin, dass Tropfenkontor für die eigene Verarbeitung Pflaumen, Schlehen, Mispeln, Quitten und Eberesche, auch als Vogelbeere bekannt, ankauft.

Im Internet den Abgabetermin buchen

Etwas anders wird es auf dem Pfarrhof in Börgerende-Rethwisch bei Rostock gehandhabt. „Wir starten immer, wenn sich die ersten Leute melden“, so Geschäftsführer Stephan Dietrich. In der vergangenen Woche hatte es bereits einen Testlauf gegeben, bei dem einen halben Tag lang Obst angenommen und verarbeitet wurde.

Der zweite Annahme- und Verarbeitungstag ist der 24. August. Die Kunden müssen sich dazu anmelden. Entweder telefonisch unter 03 82 03 / 77 64 31 oder im Internet auf der Seite mosterei-pfarrhof.de. Dort finden sie in der Übersicht auch die anderen Tage aufgelistet, wann eine Abgabe ihres Obstes möglich ist. Hier können sie auch gleich ihre Buchung eingeben.

Diese Kommunikation ist von beiderseitigem Vorteil. Im Pfarrhof hat man vorab Kenntnis über die an den jeweiligen Tagen zu verarbeitenden Mengen. Und der Kunde muss in der Regel auch nicht lange warten und kann den Saft aus seinem mitgebrachten Obst gleich mitnehmen. Möglich ist das ab einer Menge von 30 Kilogramm. Für einen Liter heiß abgefüllten Saft zahlt der Kunde 85 Cent, kalt abgefüllt sind es 50 Cent.

Wer sich übrigens nicht sicher ist, wie reif das Obst für die Abgabe sein muss, für den hat Dietrich folgenden Tipp: „Einfach das Obst aufschneiden und schauen, ob der Kern darin braun ist.“ Ist das der Fall, dann ist der Reifeprozess genügend weit fortgeschritten.

Von Dirk Hoffmann