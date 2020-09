Kostenlos bis 19:40 Uhr Tonnenweise Müll am Stadthafen: So will Rostock seine Bürger sensibilisieren

Zwischen 80 und 100 Kilogramm Müll werden an manchen Tagen am Rostocker Stadthafen zurückgelassen. Die Entsorgung dessen kostet die Hansestadt jährlich knapp 100 000 Euro. Ein Projekt soll nun Abhilfe schaffen und vor allem sensibilisieren.