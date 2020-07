Müll in Hohe Düne: Neue Papierkörbe quillen bereits über

Hohe Düne

Es war ein Aufreger für die Anwohner von Hohe Düne: Über Wochen sammelte sich der Müll auf dem Weg zwischen dem Fähranleger und der Ostmole. Denn Ende 2019 verschwanden dort alle Müllbehälter und Bänke. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Weg von der Yachthafenresidenz bewirtschaftet. Doch diese hat die Nutzungsrechte abgetreten. Und obwohl die Stadt zur Freude von Ortsbeirat und Anwohnern reagierte, quillen die neuen Behälter bereits über.

Seit Juli stehen auf dem Weg zur Ostmole fünf neue Abfallbehälter. „Unser Ortsbeirat und die Stadt haben gute Arbeit geleistet“, sagt Angelika Grewe. Die Anwohnerin von Hohe Düne geht den Weg bis zur Ostmole beinahe täglich, nutzt die Bänke immer mal wieder für eine Pause.

Beschämende Zustände

„Zwischenzeitlich war es wirklich beschämend. Als die Müllbehälter noch nicht da waren, war rund um die Bänke alles voller Abfall, der sich durch den Wind entlang des Weges verteilt hat.“ Heute ist es sauber – zumindest auf dem vorderen Stück des Weges.

Denn umso weiter man vom Fähranleger Richtung Ostmole geht, desto voller werden auch die Müllbehälter. „Ob das an den Bootseignern liegt, die am Yachthafen einen Platz haben?“, fragt Ortsbeiratsvorsitzender Henry Klützke bei einer Begehung am Mittwoch. „Das glaube ich nicht“, antwortet Angelika Grewe. „Das sieht mir eher nach Urlaubern oder Jugendtouristen aus, die an dieser Stelle gefeiert haben“.

Wunsch nach schnellerem Entleerungsrhythmus

Bis 31. Oktober wird der Weg jeden Freitag von einem Abfallsauger der Stadtreinigung gesäubert. „Sollte eine einmal wöchentliche Papierkorbentleerung nicht ausreichend sein, kann der Entleerungsrhythmus umgehend erhöht werden“, heißt es in einem Schreiben vom Amt für Umweltschutz.

Und ja, dieser Entleerungsrhythmus scheint nicht auszureichen, sagt Henry Klützke. „Am Freitag wurde hier letztmalig gereinigt. Und innerhalb von vier Tagen sind die Kapazitäten schon längst überschritten.“

Ein Appell an die Nutzer

Dennoch lobt der Ortsbeiratsvorsitzende die vorbildliche Zusammenarbeit mit der Stadt. „Es ist wirklich toll, dass sich hier etwas getan hat. Schließlich hat man von diesem Weg einen unglaublich schönen Blick nach Warnemünde und auf den Sonnenuntergang, den viele Urlauber und Anwohner nutzen.“

Daher richtet Klützke seinen Appell vor allem an all jene, die den Weg gerne nutzen: „Man sollte die Leute auch mal ansprechen, wenn man sieht, dass sie ihren Müll dort einfach liegen lassen.“

