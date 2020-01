Müll sammeln statt ausschlafen: Silvester-Reste vom Warnemünder Strand entfernt

Warnemünde

Holzstäbe, Papier, Anzünder, Zigarettenstummel – 40 Kilogramm Müll haben Freiwillige am Neujahrstag vom Warnemünder Strand eingesammelt. Und das in nur einer Stunde. Die Aktion findet jährlich am Tag nach Silvester statt und wird von der Jugendherberge organisiert. „Die Generation Greta ist unsere Zielgruppe – aber wir wollen bei allen Generationen für Nachhaltigkeit werben“, sagt Kai-Michael Stybel vom Deutschen Jugendherbergswerk MV.

Neben Gästen, die Silvester in der Jugendherberge verbrachten, haben sich auch Nachbarn angeschlossen. Dr. Eckart Festerling ist regelmäßig Neujahr dabei. „Als Meeresbiologe habe ich eine besondere Verbindung zur Küste. Und der Müll ist so ätzend“, sagt der Warnemünder. Genau wie die anderen Helfer hielt er sich an das Verbot, die Dünen zu betreten. „Aber in diesem Ausnahmefall würde ich es aufheben – weil Silvester viele in den Dünen stehen und dort auch jede Menge Müll liegt“, sagt er. Das Wegsammeln sei für ihn in diesem Fall wichtiger als das Nichtbetreten.

Rund 60 Freiwillige sammeln mit

Liedermacherin Bea ist gerade wieder in die Heimat zurückgekehrt. „Im Vergleich zu dem, was ich auf den Reisen in alle Welt an Müll gesehen habe, wurde hier schon viel geschafft, ist es deutlich weniger“, teilt sie ihre Beobachtungen mit. Da jedes Engagement für die Umwelt zählt, griff sie Neujahr auch mit zu Greifer, Handschuhen und Eimer.

Sammelten bei der Aktion der Jugendherberge mit: Liedermacherin Bea, Patrick Geyer und Dr. Eckhard Festerling. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Zwischen vielen Spaziergängern sammelten die rund 60 Freiwilligen alles auf, was vom Jahreswechsel liegen geblieben war. Auf einer rund 2000 Quadratmeter groß abgesteckten Extrafläche wurde der Müll separat gesammelt. Der soll anschließend im Leibniz-Institut für Ostseeforschung untersucht werden.

Ziel der Aktion, an der sich auch Partner, wie der Meeresmüllstammtisch, der Bund für Umwelt und Naturschutzbund und viele mehr beteiligen, ist es, tatsächlich nachzuweisen, wie viel Unrat durch die private Knallerei entsteht. „Wir wollen die andere Seite von Silvester zeigen“, sagt Sabine Krüger vom Regionalen Netzwerk für Nachhaltigkeitsstrategien. Bis zum 10. Januar können alle, die Überreste von Silvestermüll entdecken, noch Fotos davon machen und diese an die Adresse rostocker_meeresmuell@posteo.de schicken. Aus den Bildern soll eine Ausstellung entstehen.

Traktorschaufeln voller Unrat

Während in Rostock die Stadtentsorgung fleißig unterwegs war, sammelten in Graal-Müritz die Männer vom Betriebshof ab 7 Uhr morgens die Überreste des Mülls auf. „Mit dem ersten Tageslicht ging es dann an den Strand, wo auch einige Traktorschaufeln voll Unrat zusammenkamen“, sagt Bürgermeisterin Benita Chelvier ( CDU), die Neujahr mit vor Ort war. „Das meiste sollte nun weg sein. Wenn jetzt noch jemand Müll findet, wären wir sehr dankbar über die Entsorgung“, sagt Chelvier.

Rund 40 Kilogramm Müll kamen in einer Stunde Sammlung in Warnemünde zusammen. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Am Freitag, 3. Januar, gibt es noch weitere Müllsammelaktionen: Gestartet wird jeweils 10 Uhr am IOW in Warnemünde und am Fähranleger Gehlsdorf.

Von Claudia Labude-Gericke