Müllentsorgung in Warnemünde: Eine solare Zukunft?

Rostock

Bis zum Sommer letzten Jahres hat die Stadt in Kooperation mit der Stadtentsorgung Rostock GmbH Solarpapierkörbe in Warnemünde getestet. Anwohner erinnern sich noch gut an die Körbe, denn im Gegensatz zu den herkömmlichen offenen Varianten, waren sie modern und haben die Möwen ferngehalten. Die Stadt plant nun die Errichtung von 30 neuen hochwertigen Abfallbehältern, die am Alten Strom entstehen sollen. Doch auch an anderen Stellen werden Alternativen gebraucht.

„Ich erinnere mich noch gut an die Papierbehälter“, sagt Diana Weihrauch (Name von Red. geändert). Die Angestellte eines Warnemünder Textiliengeschäftes hatte die modernen Müllentsorgungsbehälter immer direkt vor ihrer Ladeneingangstür. „Vor allem Männer waren fasziniert von den Behältern. Wie vor einem Computer haben die sich darum versammelt“, sagt die Verkäuferin und lacht.

Solarmüllentsorgung und ihre Vorteile

Von Dezember 2018 bis bis Juli 2019 wurden die modernen Behälter in Rostock und auch an vier Orten in Warnemünde getestet – in der Kirchstraße, am Bahnhof, am Leuchtturm und in der Mühlenstraße. Die mit Sonnenlicht betriebenen Behälter waren unabhängig von Stromversorgung und haben den gesammelten Abfall um mehr als das Fünffache des ursprünglichen Volumens verdichtet. Damit konnte die Stadtentsorgung die Entleerungsintervalle verlängern, Kosten sparen und die Routen zur Entsorgung effizienter planen.

„Im Gegensatz zu den Unterflur-Entsorgungslösungen im Stadtgebiet, haben sich die Solarbehälter als praktikabel erwiesen“, sagt Steffen Böhme von der Rostocker Stadtentsorgungs GmbH. Der Grund: Die Unterflurlösungen sind unflexibel. „Dafür müssen sie einen Hohlraum im Boden schaffen, in dem sich der Müll sammelt. Wenn man nun später feststellt, dass der Ort des Behälters wenig frequentiert wird, ist es nur schwer möglich, den Standort zu wechseln.“

Stadtentsorgung überzeugt: Solarmüllbehälter sind praktikabel

Darüber hinaus käme es mit den Unterflursammelsystemen häufig zu Problemen, denn diese müssen abgesaugt werden. Dies sei zum einen sehr laut und darüber hinaus käme es dadurch häufig zu verstopften Saugschläuchen. „Auch die Entnahmeschächte sind oft durch weggerworfene Regenschirme blockiert“, sagt Böhme. Dies sei auch der Grund, warum im Stadtgebiet die Unterflur-Lösungen nach und nach zurückgebaut werden.

Die Lösung? Solarbetriebene Papierkörbe. Denn diese können herkömmlich entsorgt werden. „Durch einen Sensor, der permanent den Befüllungsgrad misst, können wir diese zudem bedarfsgerecht entleeren“, sagt Böhme. Er beobachtet, dass das Solarsystem weltweit auf dem Vormarsch sei. „Ich habe diese Form schon in vielen Ländern gesehen. Und auch in Hamburg hat sich das System durchgesetzt.“

Das Econtop-Modell Mr.Fill ist schlicht und unaufgeregt. Durch Klappe und Presse bekommen Möwen keine Chance. Quelle: Moritz Naumann

Fehlende Müllbehälter in der Mühlenstraße

In der Testphase prangten QR-Codes an den Behältern. Durch das Scannen dieser Codes sind Passanten auf eine Seite gelangt, auf der sie ihre Erfahrungen über einen Fragebogen mitteilen konnten. „Der geringe Rücklauf lässt eine zuverlässige statistische Auswertung nicht zu. Grundsätzlich wurde aber in den geführten Gesprächen mit Vertretern der Ortsbeiräte der Test mit neuen Abfallbehältern begrüßt.“

Einer der Behälter stand in der Warnemünder Mühlenstraße. An gleicher Stelle befindet sich heute lediglich ein oranger Entsorgungskorb an der Haltestelle der Bäderbahn. Sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Straßenseite fehlt es allerdings an weiteren Entsorgungsalternativen. „Das war in den Neunzigern noch ganz anders. Da gab es etwa 15 Müllbehälter in der Straße. Heute sehe ich nur noch drei“, sagt Jens Richter. Er hatte über 30 Jahre einen gastronomischen Betrieb in Warnemündes Bummelmeile. „Heute weiß der Tourist nicht mehr wohin mit seinem Müll. Der landet dann auf der Straße.“

Für Möwen keine Chance

Christa Heine ist Anwohnerin in der Mühlenstraße. Sie empfindet ebenso, dass es vor ihrer Tür zu wenig Entsorgungsmmöglichkeiten gibt. Zudem erinnert sie sich noch sehr gut an das solare Müllsystem. „Das Gute war, dass durch die Klappe Möwen keine Chance hatten, an den Müll zu gelangen.“ Bei den wenigen offenen Behältern, die heute in der Straße stehen, käme es immer wieder dazu, dass die Möwen sich etwas Essbares aus dem Müll ziehen.

„Ja, die Möwen sind eine echte Plage“, bestätigt auch Ortsbeiratsvorsitzender Werner Fischer. Dies sei auch der Grund, warum er die geschlossene Solarvariante favorisiert. Tatsächlich geplant sind die Behälter aber nicht für die Mühlenstraße – wo Alternativen gebraucht werden. „In Warnemünde ist der Austausch des vorhandenen Papierkorbsystems für den Bereich Am Strom 60 –125 durch 30 neue hochwertige Abfallkörbe geplant“, sagt Bausenator Holger Matthäus.

Ideale Körbe

Die Standorte werden demnach mit der Tourismuszentrale abgestimmt und dem Ortsberiat in der März-Sitzung vorgestellt. Darüber hinaus sei auch nicht klar, ob es dann wirklich zu einer solaren Lösung kommt. Dies werde laut Bausenator im Verlauf einer Ausschreibung zu entscheiden sein, die in diesem Jahr auf den Weg gebracht wird. Aber auch Matthäus ist von der modernen solaren Lösung überzeugt: „Ich persönlich finde diese Körbe ideal.“

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann