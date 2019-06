Rostock/Kirch Mulsow

Das Saisonende hatten sich die Fußballer des Mulsower SV anders vorgestellt. Sie unterlagen am Sonntag am letzten Spieltag der Landesklasse III mit 1:2 (0:1) beim FC Förderkader René Schneider II und mussten ihre ­zweite Schlappe in Folge hinnehmen. „Das ist ärgerlich, denn dieser Abschluss trübt ein wenig ­unsere sonst gute Serie. Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir Dritter werden, dann hätten wir sofort eingeschlagen“, meint MSV-Coach Andi Matthews.

Seine Elf geriet am Damerower Weg in Rostock gegen Mitte des ersten Durchgangs in Rückstand. Es mangelte den Gästen an Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts mussten sie das 0:2 hinnehmen. Das Anschlusstor durch Kapitän Eddy Bormann (90.) kam zu spät. Danach hatten die Kirch Mulsower nicht mehr genug Zeit, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. „Es war zu spüren, dass es um nichts mehr ging. Auch wenn es sich doof anhört, aber die Luft war irgendwie raus“, konstatierte Andi Matthews.

Seine Truppe hat fortan Sommerpause. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beginnt allerdings bereits am 28. Juni. „Wir werden entspannt mit einer Tretboot-Rallye und lockerem Beisammensein in Neukloster starten“, erzählt Matthews. Anfang August wird dann die Spielzeit 2019/20 starten. Mitte Juli sollen die Staffeleinteilungen und Spielpläne vom Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht werden.

Klar ist: In der neuen Saison wird es mehr Absteiger aus den vier Landesklassen geben, da diese und die zwei Landesligen von jeweils 16 auf 14 Mannschaften verkleinert werden. Deshalb werden aus der Landesklasse III, in der die Kirch Mul­sower bleiben dürften, sechs Teams absteigen. „Unser primäres Ziel wird der Klassenverbleib sein. Allerdings dürften die Erwartungen an uns nach dem dritten Rang in der nun abgelaufenen Spielzeit steigen“, sagt Andi Matthews. Der ­48-Jährige will sein Team bei der Saisonabschlussfeier am kommenden Sonnabend in Kirch Mulsow auf die anstehenden Herausforderungen einschwören. Bange ist dem Experten jedenfalls nicht. Matthews: „Unsere junge Mannschaft hat sich toll entwickelt. Und sie ist erst am Anfang. Da kann noch mehr kommen, wenn die Einstellung stimmt.“

Die Mannschaft des Mul­sower SV soll im Großen und Ganzen zusammenbleiben. Abgänge wird es wohl nicht geben. Dagegen sollen drei Talente aus dem eigenen Nachwuchs aufrücken. Genaueres dürften alle Fans der Störche am 6. Juli erfahren. Dann wird der MSV beim PSV Rostock sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison bestreiten.

Mulsower SV: Lemcke – Hanke, Becker, Petereit, M. Westphal (70. Kirschner) – T. Westphal, Bormann – C. Voß (52. Flügge), Saufklever, P. Kandler – M. Voß (46. Neumann).

Tore: 1:0 Malorny (23.), 2:0 Wittstock (51.), 2:1 Bormann (90.). Schiedsrichter: Michael Eulitz (Teterow). Zuschauer: 30.

Tommy Bastian