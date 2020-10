Warnemünde

Die kleine Insel Harøy an der Westküste Norwegens gab der neuen Ausstellung im Warnemünder Edvard-Munch-Haus ihren Namen: Denn hier und an vielen weiteren Küstenorten dieser Welt hat Holger Stark in den letzten zehn Jahren die Aufnahmen für die aktuelle Ausstellung „ Harøy und andere Orte am Meer“ gemacht. Und diese sind gezielt undeutlich, irritierend und eigenartig. „Man soll die Geschichte dahinter erahnen, aber nicht greifen können“, sagt Stark.

Bis in die Mitte der 90er-Jahre war Holger Stark noch Maler. „Ich hatte ein Atelier voller riesiger Bilder“, sagt er. Und da sich der Bestand nicht weiter vervielfachen sollte, legte er den Pinsel erst einmal beiseite. „Ich wollte erst wieder malen, wenn alle meine Werke verkauft sind.“ Dies sei nun geschehen und so darf man demnächst auch wieder mit gemalten Kunstwerken des Rostockers rechnen.

Verbindung von Malerei, Skulptur und Fotografie

Wie er sich in der Zwischenzeit künstlerisch ausgetobt hat? „Ich brauchte ein neues Werkzeug und habe zur Kamera gegriffen. Die Fotografie hat mich geschult“, sagt Stark, der in einem Findungsprozess Malerei, Skulptur und Fotografie zu verbinden versucht.

Die Aufnahmen für die aktuelle Ausstellung hat er auf Jahrmärkten oder alten Werftgeländen in Meeresnähe gemacht. „Das sind einfach Orte, an denen man eigenartige Situationen vorfinden kann, besondere Lichter und Farben“, sagt der Künstler, der 1990 sein Diplom für Malerei und Grafik an Hochschule für Bildende Künste in Dresden gemacht hat.

Stundenlange Suche nach dem perfekten Motiv

Teilweise brauche er Stunden, um das perfekte Motiv zu finden. Begleiten dürfe ihn bei seinen Ausflügen daher niemand, denn sonst könne er die Ruhe für das perfekte Motiv nicht finden. „Gruppendynamiken stören mich in diesem Prozess.“

Bei den Bildern seiner aktuellen Ausstellung war ihm vor allem eines wichtig: Die Fotografien dürfen nicht figürlich sein, nichts soll sich beim Betrachten sofort erschließen. „Der Rezipient soll ganz dicht herangehen, hereinwandern und in Spannung gehalten werden“, sagt Stark. Dabei habe er sich nicht selten selbst überrascht.

Das Warnemünder Munch-Haus Der Norwegische Maler Edvard Munch (1863–1944) – vor allem bekannt durch die vier Gemälde unter dem Namen „Der Schrei“ – hat von Mai 1907 bis Oktober 1908 in Warnemünde gelebt. Im heutigen Edvard-Munch-Haus Am Strom 53 erholte er sich von einer tiefen Lebenskrise. 1990 wird das Haus unter Denkmalschutz gestellt. Um das Andenken an Edvard Munch zu pflegen, gründete sich im Dezember 1994 der Förderverein Edvard-Munch-Haus e. V. Warnemünde. Seither wohnen, malen, schreiben und musizieren Künstler aus Deutschland und Norwegen vor Ort und präsentieren ihre Arbeiten anschließend der Öffentlichkeit. Die aktuelle Ausstellung „ Harøy und andere Orte am Meer“ ist bis zum 31. Oktober zu sehen. Das Munch-Haus ist von Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 17 Uhr, geöffnet. Separate Führungen können telefonisch (0381 / 54 866 08) auch neben den offiziellen Öffnungszeiten vereinbart werden.

„Unkenntlich und visuell magisch“

Denn erst im Nachhinein wurde ihm oft deutlich, dass er beim Spiel mit Unschärfe und Fokuspunkten eine „unheimlich breite Farbpalette“ in seinen Fotografien eingefangen hat. „Die Bilder wirken oft wie gemalt. So etwas verzückt mich ja“, sagt Stark und lacht.

Die Berliner Kunstwissenschaftlerin Dr. Julia Wirxel sagt zur Arbeit des Rostockers etwa: „Die Kamera wird zum Auge, das so sieht, wie wir nicht sehen können und einen anderen Blick, eine andere Wahrnehmung der Welt ermöglicht.“ Das Gegenständliche werde in der Detail- und Nahansicht unkenntlich und visuell magisch.

Galeristin Rita Helm ist ganz begeistert von der aktuellen Ausstellung: „Ich bin seit 1992 Galeristin und die Bilder, die Herr Stark hier präsentiert, sind etwas ganz Besonderes. Die Motive in ihrer Anordnung hauen einen regelrecht um.“

Geknipst und archiviert

Auf einer Reise sammelt Stark bis zu 250 Bilder. Anschließend folgt ein langer vergleichender Prozess. „Ich fertige von einem Motiv verschiedenste Varianten und siebe dann aus. Dabei wird kein Foto bearbeitet oder beschnitten“, sagt Stark. Doch der Rest wird nicht aussortiert, sondern wandert in seinen Reiseordner. „Manchmal hole ich ein Bild dort wieder heraus und sehe es mit ganz anderen Augen als noch vor einigen Jahren.“

Die Ausstellung findet auch im Rahmen der Aktion „Kunst heute“ statt, in der 116 Ateliers, Künstlerhäuser, Kunstvereine, Museen, Galerien, Schlösser, Guts- und Herrenhäuser Begegnungen mit Künstlern und Blicke hinter die Kulisse ermöglichen. Dabei gehe es nicht nur darum, der aktuellen Kunst im Land eine breitere Öffentlichkeit zu bieten, sondern Künstler auch miteinander zu vernetzen.

54 Werke in einem Fotobuch

Besucher der Ausstellung im Warnemünder Munch-Haus haben die Möglichkeit, die Bilder von Stark zu erstehen. 30 seiner Werke werden ausgestellt. Darüber hinaus kann man das Fotobuch „ Harøy und andere Orte am Meer“ mit 54 seiner Fotografien kaufen.

