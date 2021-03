Rostock

Kunst und Kultur hinter verschlossenen Türen: Vier Monate waren die Museen der Hansestadt Rostock geschlossen. Nun dürfen Schaudepot, Kunsthäuser, Galerien und auch die Karls Eiswelt wieder öffnen. Die Corona-Krise hat den Blick auf die Kunst verändert. Schnell stellt sich die Frage: Wie sehr brauchen wir sie? Ein Blick in die Kultureinrichtungen am Wochenende zeigt nicht nur gute Besucherzahlen, sondern auch den dringenden Bedarf der Rostocker an kulturellen Angeboten in der Hansestadt.

Mehr als 350 Besucher im Schaudepot

Seit Samstag empfängt die Rostocker Kunsthalle wieder Besucher. Wobei das nicht ganz richtig ist. Die Kunsthalle wird gerade umfänglich renoviert und Kunsthallen-Chef Jörg-Uwe Neumann kann auf die beeindruckenden Räumlichkeiten des Schaudepots verweisen. Vor dem Eingang des gläsernen Baus steht ein weißes Zelt. „Wir würden hier in Zukunft gern Schnelltests anbieten, damit der Besuch noch sicherer ist“, sagt Neumann. Der QR-Code für die Luca-App ist das digitale Eingangsportal zur Kunst. Mit einem Klick ist man dabei.

Das sonst schneeweiße Schaudepot hat jetzt tiefrote Wände. Die Ausstellungen „Cur Deus. Warum Gott?“ von Michael Triegel und „Zwischen Erinnerung und Vision. Collage-Grafiken von Christo und Jeanne-Claude, Fotografien von Wolfgang Volz“ hängen hier. Mühevoll kuratiert, Triegel selbst ist durch die Räume gestreift und fand jedes Mal einen perfekten Platz. Dann kam die Schließung. „Heute sind wir unglaublich glücklich, wieder öffnen zu dürfen“, freut sich Neumann.

Im Schaudepot verteilen sich die Besucher. Paare, Familien, Studenten, Rentner. Ihre Augen schauen neugierig über die Masken auf die Werke. Auch Hanna Michael und Emma Brovold sind unter den Besuchern. Die Studentinnen leben in einer WG. „Wir sind hier, weil wir mal wieder einen richtig schönen Ausflug machen wollten“, sagt Hanna. Die Abwechslung sei ihnen mehr als willkommen. Eigentlich, so die Mitbewohnerinnen, konnten sie es kaum erwarten. Genau wie insgesamt 350 Besucher am Wochenende.

Hanna Michael (links) und Emma Brovold haben sich am Eröffnungstag aus ihren WG-Zimmern aufgemacht in das Schaudepot der Rostocker Kunsthalle. Quelle: Frank Hormann

Auch das Kulturhistorische Museum im Klosterhof hat wieder geöffnet. Hier sei der große Ansturm zunächst ausgeblieben. Etwa 100 Besucher kamen am Wochenende in das Museum, teilt Michael Lindner vom Sicherheitsdienst mit.

Diese Museen sind geöffnet Das Schaudepot der Rostocker Kunsthalle kann Dienstag bis Sonntag 11.00 – 18.00 Uhr wieder besucht werden. Die 17. Eiswelt „Expedition zum Kilimanjaro“ ist ebenfalls wieder geöffnet. Unter www.karls.de müssen Besuchertermine im Voraus gebucht werden. Für Outdoor-Spielplätze und Bauernmarkt muss sich nicht angemeldet werden. Die Galerie „Goldwerk“ im Klosterhof hat jeden Montag abends eine Kunst-Performance vorbereitet. Besucht werden kann die Galerie Montag bis Samstag 11:00 – 18:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. Auch das Kulturhistorische Museum ist Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr wieder geöffnet. In allen Einrichtungen gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Es wird empfohlen, die Luca-App zu installieren. Mehr Infos unter: www.rostock.de/kultur/museen-ausstellungen.html

Galerie in der Corona-Krise eröffnet

Der mutige Schritt von Mathias Goldberg, am 8. Mai 2020 die Galerie „Goldwerk“ zu eröffnen, wirkt wie ein Leuchtturm-Event für die Kultur in der Pandemie. Eigentlich, sagt der 49-jährige Galerist, habe er noch gar nicht richtig öffnen können. Die Eröffnungsfeier im Mai letzten Jahres wurde aufgelöst und von der Stadt mit einem 2000-Euro-Bußgeld quittiert. „Das Gesundheitsamt war damals noch so überfordert, die Regeln und Maßnahmen irreführend.“ Goldberg sagt das fast entschuldigend. Seine charmante Galerie im Klosterhof könne er nun wieder öffnen.

Maximal neun Personen dürfen sich gleichzeitig über drei Etagen verteilen. Eingecheckt werde per Luca-App. Immer montags 18 Uhr findet vor der Galerie im Klosterhof eine Kunst-Performance statt. Bis zum 1. Mai kann die Ausstellung „RaumSchau. Fotografie und Plastik“ mit Werken von Carlo Leopold Broschewitz, Wolfgang Friedrich, Georg Eichinger und weiteren Künstlern noch besucht werden.

Friederike Grüttner war am Wochenende mit ihren Eltern in der Galerie. „Perfekt bei Regenwetter“, sagt die junge Frau. Die Familie freue sich, endlich wieder in die Kunsthäuser und Museen der Stadt ausschwärmen zu können.

Eiswelt bei Karls mit Termin

Auch, wenn längst noch nicht alles so ist, wie es einmal war, ist Robert Dahl dankbar über die schrittweise Öffnung seines Erlebnishofes in Rövershagen. Nun könne auch endlich die beliebte Eiswelt als Kunstausstellung wieder geöffnet werden. „Wichtig ist, dass die Besucher sich vorher auf unserer Website anmelden“, erklärt Dahl. Damit wird vermieden, dass zu viele Menschen auf einmal bei Minusgraden die Kunstwerke bestaunen. Die Outdoor-Spielplätze durften inzwischen auch wieder öffnen. „Wir haben umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet und machen mit digitalen Angeboten weiter“, sagt Dahl.

Christin Böbe und Philipp Schimnick stöbern mit ihren Töchtern Thea (3) und Helena (5) im Bauernmarkt bei Karls. „Diese Zeit ist schwer für die Kinder. Da ist jede Öffnung, jedes Angebot ein Highlight“, sagt Christin Böbe. In Rostock seien die Kinder oft zu Hause oder auf Spielplätzen, am Wochenende wollten sie mal wieder los, „etwas erleben“, sagt die Familie. Die Hoffnung ist, dass tendenziell wieder mehr geöffnet wird und nicht der nächste Lockdown kommt.

Das findet auch Jörg-Uwe Neumann: „Wir wünschen uns sehr, dass wir nicht wieder schließen müssen.“ Der Kunsthallen-Chef plädiere für sinnvolle Maßnahmen, „Pauschalisieren hilft nicht weiter“. Hingegen kann die Kunst helfen in schweren Zeiten, eine neue Perspektive schaffen, Abwechslung sein und Hoffnung.

Von Lea-Marie Kenzler