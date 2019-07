Warnemünde

Bereits zum neunten Mal kommen am Freitag und Samstag Chöre der Region zum Shantychortreffen in Warnemünde zusammen. Auf dem Kutter MS „ Pasewalk“ sollen in diesem Jahr unter dem Motto „ Shantys und Me(h)er“ Tradition und Moderne, alt und jung zusammengeführt werden, um für ein abwechslungsreiches Programm auf dem alten Strom zu sorgen.

Als Norbert Ripka vor neun Jahren das erste Shantychortreffen veranstaltet hat, war er noch Mitglied bei den „Klaashans“ – ein Shantychor, der seit 1964 in und um Warnemünde fest verwurzelt ist. Und um der Leidenschaft für das traditionelle Singen eine weitere Bühne zu bieten, dachte er: „Warum lassen wir die Chöre ihre Seemannslieder nicht auf einem Schiff singen?“

Ein Kutter für die Chöre

Ripka ist Vorsitzender des Fischereikuttervereins „Jugend zur See“. Der Verein wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, die historische Verbundenheit des alten Fischereistandortes Warnemünde zum Wasser und insbesondere zur Ostsee zu dokumentieren, maritime Traditionen zu pflegen und auf Auswirkungen menschlichen Handelns auf die Umwelt hinzuweisen. Dafür verfügt der Verein über die Nutzung der MS „ Pasewalk“ – ein Fischkutter, der direkt am Alten Strom liegt. „Wir fahren mit Jugendlichen raus und vermitteln ihnen das Handwerk traditioneller Fischerei“, sagt Ripka. Außerdem findet seit 2010 auf dem Kutter das Treffen der Shantychöre statt.

Der Kutter ist 17 Meter lang und 5,60 Meter breit. Das scheint nicht gerade viel, wenn man bedenkt, dass jeder Chor mit bis zu 30 Mann anreist. „Insgesamt kommen da über 100 Musiker zusammen.“ In der Vergangenheit durfte man schon Chöre aus Nürnberg oder den Niederlanden begrüßen. „In diesem Jahr haben wir den MGV Shantychor aus Bisperode zu Gast. Die allein kommen mit 26 Chormitgliedern und 24 angehörigen Freunden“, sagt Ripka. Neben den Lokalmatadoren „Klaashans“ wird auch der Musikstammtisch „Warnemünder Jungs“ von Ripka auftreten. Er selbst ist nämlich seit sieben Jahren nicht mehr Mitglied der „Klaashans“.

Musikalische Vielfalt und Shantys

„Mit den ‚Warnemünder Jungs‘ treffen wir uns einmal wöchentlich in den Räumen meines Catering-Unternehmens und singen nicht nur Seemannslieder“, sagt Ripka. Ob Schlager, Pop oder Rockmusik: Mit Akkordeon, Gitarren und Gesang erhalten die Interpretationen der neunköpfigen Truppe eine neue musikalische Färbung. „Wir treffen zwar nicht immer alle Töne, aber wir haben unglaublich Spaß, Lieder neu zu interpretieren.“ Mit von der Partie ist auch Seemann Loschi. Der Berufsakkordeonspieler toure mit seinem Instrument durch die Welt, ist schon in Salzburg, Mailand oder New-York aufgetreten. Nebenher ist er auch Mitglied und musikalischer Organisator der „Warnemünder Jungs“.

Musikalische Vielfalt sei laut Ripka auch bei einem Shantychortreffen wichtig. „Auf den zweiten Samstag der Warnemünder Woche standen den ganzen Tag Shantychöre auf der Bühne. Wir wollen das etwas mischen und dafür sorgen, dass es nie langweilig wird, wenn Leute vorbeikommen.“ Wie er das machen will? Neben dem Chor aus Bisperode, den „Klaashans“, dem Frauenchor „Sing man tau“ und seiner eigenen Truppe darf Ripka das Prohner Blasorchester begrüßen. „Außerdem bieten wir einer jungen Rockband die Möglichkeit, ihr Können am alten Strom unter Beweis zu stellen.“ Für das Auge wird auch etwas geboten: Vor dem Kutter werden Trachten- und Linedancegruppen ihre Tänze präsentieren.

Santiano hat es vorgemacht

Klar sei es wichtig, die Tradition darzustellen und ihr den Raum zu geben, den sie verdient. Jedoch sei es ebenso wichtig, sich Veränderungen nicht zu verschließen. „Auch Shantys können peppig und modern sein“, sagt Ripka. So könnten sie durch weitere Instrumente ergänzt werden. „ Santiano hat vorgemacht, wie man alte Lieder, so aufbereitet, dass sie einem breiten und auch jungen Publikum gefallen.“

Für das kommende Treffen hofft Ripka auf gutes Wetter. „Dann bleiben die Leute gerne auch mal ein bis zwei Stunden stehen.“ Und schließlich ließe sich bei Sonnenschein auch die Freude, die die Sänger und Musiker auf dem Kutter haben, besser transportieren. Möglich ist das Event nur dank zahlreicher Sponsoren und der Tourismuszentrale Warnemünde. „Sie stellen uns die Technik“, sagt Ripka. Gagen bekomme keine Gruppe. „Wir sorgen für Speis und Trank und für einen schönen Abschluss mit allen Beteiligten und Musikern auf dem Fahrgastschiff ‚Käpt’n Brass‘.“

Das Programm Das Shantytreffen beginnt am Freitag, 26.7., auf der MS „ Pasewalk“. Zwischen 15 und 20 Uhr treten alle Gruppen einmal auf. Beginnen werden die „Warnemünder Jungs“; die Gäste aus Bisperode werden etwa gegen 17 Uhr den Kutter entern. Gegen 20 Uhr wird es ein großes Abschlusssingen mit allen Beteiligten geben. Am Samstag um 10 Uhr geht es dann für alle Gruppen nochmals auf die Bretter des Kutters. Bis 15.30 Uhr werden dann alle ihr Können am Alten Strom unter Beweis stellen.

Lesen Sie auch auf OSTSEE-ZEITUNG.de:

Moritz Naumann