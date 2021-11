Rostock

Toni Krahl, Sänger der Rockband City, hat am Freitagabend auf der Moya-Kulturbühne aus seinem Buch „Rocklegenden“ gelesen. Das Buch enthält heitere Anekdoten aus seiner rund 50-jährigen Karriere als Rockmusiker in der DDR und auch danach. Mit Tourmanager Kai Suttner plaudert Krahl dabei über die einzelnen Geschichten und greift gelegentlich auch zur Gitarre. So sei er bereits 1975 als Sänger von College Formation im Keller des Rostocker Interhotels Warnow aufgetreten. Damals habe er ein Angebot von Berluc ausgeschlagen, als Sänger einzusteigen, und zeitgleich eins von City bekommen, als deren Sänger Emil Bogdanov zur Bulgarischen Volksarmee einberufen wurde. „Die haben den erstbesten genommen – erstmal auf Probe“, erzählt Krahl. Diese Probezeit sei erst beendet worden, als „Rocklegenden“ 2016 erschien. Bei einer Lesung sei Gitarrist Fritz Puppel aufgestanden und habe verkündet: „Du bist fest angestellt.“ Ungefähr zur gleichen Zeit habe Krahl seinen Rentenbescheid erhalten. Singend lässt Krahl „Poor Boy“ von den Lords hören sowie den selten live gespielten City-Klassiker „Traudel“. „Bitte nicht weitersagen, dass Toni den hier heute spielt“, sagt Kai Suttner lachend. Schließlich plaudern die beide über die Entstehungsgeschichte von „Am Fenster“ und als es um den 2020 gestorbenen Schlagzeuger Klaus Selmke geht, wird es emotional. „Das war der größte Schlag ins Kontor der Band, als Klaus gestorben ist“, erzählt Krahl. „Klaus war eine Zugmaschine, durch die Energie, die er ausstrahlte. Er war ein ganz wichtiger Pfeiler in der Band.“ Dann singt er „War gut“ – ein Abschiedslied für das Gründungsmitglied der Band. Die Abschiedstour zum 50. Bestehen der Band muss im kommenden Jahr ohne ihn stattfinden.

Von Ove Arscholl