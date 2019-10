Rostock

Anekdoten aus dem Rocker-Leben und handgemachte Musik: Die Rostocker Band Five Men on the Rocks spielt am kommenden Mittwoch (16. Oktober) im Saal des Medienhauses in der Richard-Wagner-Straße in Rostock. Bei einem musikalischen Interview, geführt von Chefredakteur Andreas Ebel, werden die Bandmitglieder Rede und Antwort stehen und einen Vorgeschmack auf die kommende Konzerttour geben.

Mittwoch um 18 Uhr im Pressehaus

Ab 18 Uhr beginnt das Konzert mit OZ-Talk, wo es die ersten Songs zur neuen Show „Five Man and Friends 2.0.“ und alle Informationen zum neuen Projekt gibt. Five Men on the Rocks wird nach dem Tourauftakt im OZ-Saal mehrmals im Theater des Friedens in Rostock zu erleben sein. Tickets gibt es in allen OZ- Service Centern.

Von Nora Reinhardt