Rostock

Schon seit über 20 Jahren jonglieren Malte Steinmetz und Niels Seidel. Irgendwann machten sie aus dem Hobby eine Leidenschaft – und dann einen Beruf. Mit ihrem Bühnenprogramm begeistert das als „Spot the Drop“ bekannte Duo Städte in ganz Deutschland. Im Auftrag der Rostocker Stadtverwaltung traten die beiden Wuppertaler am Samstag in der Hansestadt auf und unterhielten zahlreiche Zuschauer in der Kröpeliner Straße.

„Die Stadt möchte, dass die Straßen sich wieder etwas belebter anfühlen“, erklärt Seidel seine Aufgabe an diesem Tag. Die Atmosphäre der Rostocker Innenstadt weiß der 44-Jährige zu schätzen: „Man überrascht die Leute, die einfach vorbeigehen, und es ist schön, sie mit auf die Reise zu nehmen.“ Die Zuschauer zeigten sich erfreut und applaudierten der Jongliershow, die nicht nur Bälle, sondern auch Klappstühle, Koffer, Taschen, Keulen und Tanzmusik beinhaltete.

Mobil und musikalisch durch die Stadt

Auch das Musiker-Quartett „The Four Shops“ aus Düsseldorf wusste zu unterhalten. Schlagzeug und Schlagzeuger sowie Lautsprecher befestigten sie an einem Einkaufswagen und wanderten durch die Straße. Mit Ukulele, Geige, Bass und Gitarre spielten sie Jazz und Musik im Stil der 70er-Jahre und zogen Schaulustige hinter sich her.

Humorvolle Sprüche und Interaktion mit den Zuschauern lockerten das Musikprogramm auf. „Wir wurden von der Stadt Rostock beauftragt, um euch zu unterhalten und euch zu sagen, dass ihr mehr ins Theater gehen sollt“, rief Sänger Sören Leyers, bevor er wiederholt „Geht mehr ins Theater“, ins Mikrofon sang.

„Tolle Aktion“

Die Rostocker Rudolf Holz und Hanna Keck schauten sich das Spektakel an. „Es ist wirklich cool und endlich mal was los auf der Straße“, sagte die 29-Jährige Keck. Das Straßenprogramm überraschte die Beiden, unterhielt sie aber auch sehr gut. „Wir wussten davon nichts, aber das ist eine tolle Aktion“, sagte der 26-jährige Holz. Besonders „The Four Shops“ gefielen ihm: „Diese vier Typen sind echt funky.“

Das Programm startete um 12 Uhr mit Jan Manske aus Berlin, der unter dem Name DJuggledy auftrat, mit sogenannten Diabolos jonglierte und sie mit Bändern bis zu 30 Meter hoch in die Luft werfen konnte, bevor er sie wieder auffing. Zu jeder vollen Stunde wechselte das Programm dann, bis „Spot The Drop“ um 18 Uhr auf dem Neuen Markt eine Abschlussshow aufführten.

Von Anh Tran