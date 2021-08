Schönberg/Berlin

Einmal um die ganze Welt und dabei die Musik im Gepäck: Das macht die aus Schönberg stammende Saxofonistin Katja Lau. Sie war schon in Sydney, Kapstadt, New York und auf Mauritius. Die 48-Jährige leitet auf Kreuzfahrtschiffen der Aida Cruises den Workshop „Saxofon for Beginners – Ein Hit am ersten Tag“. Sie bringt Passagieren in Zusammenarbeit mit Yamaha Music die Grundlagen des Saxofonspiels bei – vom ersten Ton bis zum ersten Song. Ihr Versprechen: Schon nach zwei Stunden spielen alle Teilnehmer ein bekanntes Stück.

So haben es Frauen und Männer auch in einem Workshop in der Elbphilharmonie in Hamburg gemacht. Dort brachte Katja Lau 60 Frauen und Männern das Spielen des Instrumentes bei, für das sie sich vor vielen Jahren begeisterte. 2008 begann sie mit den Kursen. Seitdem hat sie mehreren Tausend Teilnehmern den Weg zum Saxofon geebnet.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon als Katja Lau in Schönberg aufwuchs, war sie Feuer und Flamme für die Musik. Sie erzählt: „Mit Flöte, Klavier und Gitarre fing alles an.“ Der Schönberger Musiklehrer und Chorleiter Martin Schirmacher regte an, dass das Mädchen in eine Musikspezialklasse der EOS „Johann Wolfgang von Goethe“ in Schwerin wechselt. Das bedeutete: 14 Stunden Musik pro Woche.

Saxofon-Studium in Berlin und Rostock

Drei Jahre später kam die Wende. Anstatt den musikalischen Weg weiterzugehen, entschied sich die Schönbergerin erst einmal für etwas, das besonders sicher erschien. Sie studierte in Hamburg Finanzwirtschaft, drei Jahre bis zum Staatsexamen. Doch dann kehrte Katja Lau zu ihrer Leidenschaft zurück. Zuerst studierte sie in Rostock Schulmusik, später Saxofon an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin und an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock.

Ein Kreuzfahrtschiff der Aida Cruises erreicht den Hafen von Sydney. Katja Lau lud an Bord zum Saxofon-Workshop ein. Quelle: privat

Katja Lau kam durch ein Konzert der Gruppe Funhorn zu ihr Herzensinstrument. Sie erzählt: „Es hat mich gleich umgehauen.“ Sofort verliebte sie sich in den weichen, satten Sound, in dem sich alle Stimmungen spiegeln können – von sanft einschmeichelnd bis energisch. Gleich am nächsten Tag kaufte sie sich ein Altsaxofon.

Auftritte mit Brass Appeal im In- und Ausland

Heute hat Katja Lau neben den Workshops ein zweites Zentrum ihrer Begeisterung für Musik. Sie spielt im In- und Ausland zusammen mit Natascha Zickerick (Tuba), Carolina Bigge (Percussion/Gesang) und Meike Goosmann (Tenor- und Sopransaxofon) als Gruppe Brass Appeal – und managt sie auch. Das Quartett ist Showact und Walking Act, Marchingband und Frauenband mit dem Motto: „Weiblich, witzig, wunderbar.“

2002 spielten Katja Lau und ihr Saxofonkollege Andreas Pasternack im „Ursprung“ in Rostock. Quelle: Thomas Haentzschel

Katja Lau sagt: „Mit anderen Menschen Musik zu machen, ist wundervoll.“ Sie ist froh, dass sie sich in den 90er-Jahren dazu entschied, Berufsmusikerin zu werden. „Den Weg möchte ich nicht missen und auch nicht die Menschen, denen ich begegnet bin“, sagt sie. Ihre Lieblingsmusik: Soul, Pop und Jazz.

Familie greift der Musikerin in der Corona-Zeit unter die Arme

Mit Brass Appeal spielte sie rund 70 mal im Jahr – bis Corona kam. Dann begann eine schwere Zeit für alle Musiker. Katja Lau wurde unterstützt: von ihrer Mutter und zwei Brüdern, die in Schönberg leben und einem weiteren Bruder, in der Nähe von Berlin zu Hause ist. „Dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar und sehr gerührt“, betont Katja Lau. Die Corona-Zeit nutzt sie, um ein Online-Saxofonprogramm zu erarbeiten. Ab Oktober soll es im Internet abrufbar sein.

Seit 2001 fühlt sich Katja Lau in ihrer Wahlheimat Berlin wohl. Am Freitag, den 13. August, tritt sie in einem Konzert von Brass Appeal auf, das sich für sie wie ein Heimspiel anfühlt. Die Gruppe musiziert in Schönberg. „Es ist für mich etwas ganz Besonderes, mein Ursprung“, sagt Katja Lau. Viele Schönberger kennen sie – und sie viele Schönberger.

Die Berlinerin freut sich, im Musiksommer aufzutreten und der Stadt etwas zurückzugeben. Sie sagt: „Es ist toll, dass die kleine Stadt so ein Festival hat.“ Für Freitag kündigen die Veranstalter des Schönberger Musiksommers an: „Ideal besetzt mit Drums, Tuba und zwei Saxofonen, spielen die vier Profi-Musikerinnen bekannte Melodien in geistreichen und witzigen Arrangements.“

Von Jürgen Lenz