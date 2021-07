Kühlungsborn

Es ist eine bestens eingeführte Veranstaltungsreihe, die vom 15. bis 17. Juli wieder in die Kunsthalle Kühlungsborn einlädt – die 21. Ausgabe des Jazz-Meeting Kühlungsborn. Zusammengestellt hat das Programm wie immer Kunsthallenchef Franz N. Kröger. Bei der Planung des kleinen Festivals hat auch geholfen, dass sich die Corona-Lage entspannt hat und Veranstaltungen möglich sind.

In diesem Jahr waren beim Jazz-Meeting vier Künstler beziehungsweise Formationen geplant. Nun sind es nur noch drei, denn die Schlagzeuglegende Günter „Baby“ Sommer ist leider erkrankt und kann nicht kommen, teilt Franz N. Kröger mit. So musste das Urknall Baby Sommer Trio leider kurzfristig vom Plan genommen werden. Nun beginnt das kleine Festival einen Tag später als geplant.

Bei vielen Konzertveranstaltern gibt es derzeit ein besonderes Problem. „Wir müssen mehr und mehr mit Absagen von Künstlern leben“, sagt Franz N. Kröger. Denn viele international erfolgreiche Musiker gehen vorerst keine Konzerttermine ein, weil sie wegen der unsicheren Corona-Lage keine sichere Reiseplanung vornehmen können. So erging es Franz N. Kröger mit dem schwedischen Gitarristen Ulf Wakenius und dem belgischen Jazzgitarristen Philip Catherine, die beide leider nicht kommen können.

„Wir Konzertveranstalter müssen nun regionaler denken“, sagt Franz N. Kröger. Das schlägt sich auch in der jetzigen Programmgestaltung nieder, die beim 21. Jazz-Meeting von deutschen Musikern dominiert wird. Am 15. Juli stehen die Pianistin Maria Baptist und der Saxofonist Jan von Klewitz auf dem Programm. Die beiden haben bereits in vielen Gelegenheiten zusammengearbeitet. Jan von Klewitz ist in Maria Baptists Orchester und auch in ihrem Trio zu hören. Nun gibt es die Konstellation Klavier/Saxofon, in dem die beiden Musiker künstlerisch offenbar noch enger zusammenfinden. Maria Baptist und der Saxofonist Jan von Klewitz haben gerade ein neues Album namens „Facing Duality“ aufgenommen, das sie in Kühlungsborn präsentieren werden. Dieser Konzertabend ist gleichzeitig ein CD-Release-Konzert.

Jacqueline Boulanger am 16. Juli

Als „Jazz-Diva“ wird Jacqueline Boulanger in diesem Festivalprogramm angekündigt. Die in Rostock lebende Sängerin ist natürlich in Mecklenburg-Vorpommern bestens bekannt. Denn Jacqueline Boulanger ist mit ihrer markanten Stimme eine unverwechselbare Erscheinung in der deutschen Jazzszene. Nach Kühlungsborn kommt Jacqueline Boulanger in einer größeren Besetzung, nämlich mit ihrem Quintett. Dazu gehören Tino Derado (Piano), Gabriel Coburger (Saxofon), Roland Schneider (Schlagzeug) und Joshua Ginsburg (Bass). Ihr gemeinsamer Auftritt ist in der Kunsthalle am 16. Juli angesetzt.

Und ein weiterer guter Bekannter aus der Jazzszene unseres Landes steht auf der Liste der Interpreten in Kühlungsborn. Der Saxofonist und Sänger Andreas Pasternack kommt mit seinem Swing-Trio in das Ostseebad. Damit ist eine zweite regionale Größe an Bord. Begleitet wird Pasternack von Enrique Marcano Gonzáles (Bass) und Christian Ahnsehl (Gitarre). Andreas Pasternack kommt mit seinem Trio am 17. Juli nach Kühlungsborn und bietet den Ausklang des diesjährigen Jazz-Meetings.

Damit ist das Jazz-Programm für die drei Abende hochkarätig, aber auch abwechslungsreich konzipiert. Die Kunsthalle Kühlungsborn zeigt sich mit dem Jazz-Meeting weiterhin als kultureller Anziehungspunkt in der Region. Und das mit vielen Angeboten. Bis Ende Juli ist in der Kunsthalle noch die hochkarätige Schau mit Arbeiten des Malers Rayk Goetze zu sehen, weitere Ausstellungen folgen in diesem Jahr.

Es gibt in der Kunsthalle Kühlungsborn wie gewohnt einen Kultur-Mix aus Konzerten, Kabarett, Lesungen und Ausstellungen. Eine wichtige Rolle spielt selbstverständlich die Musik: Franz N. Kröger hat in den aktuellen Jahresplan das 29. Internationale Gitarrenfestival gesetzt, es läuft vom 20. bis 27. August. Und danach kommt noch mehr. Nach der Corona-Zwangspause gibt’s für alle kulturell viel nachzuholen.

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr in der Kunsthalle Rostock, der Eintritt an der Abendkasse kostet für jede Veranstaltung 20 Euro. Karten gibt es in der Kunsthalle oder unter der Tel. 038293/7540.

Von Thorsten Czarkowski