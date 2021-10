Musikvideopreis PopFiSH: Matti Klein und Children nominiert

Rostock

Welches ist das beste Musikvideo aus MV? Das entscheidet sich am kommenden Freitag, 22. Oktober. Dann wird zum achten Mal der PopFiSH – der größte und bedeutendste Musikvideopreis MVs – verliehen.

Auch die OZ stiftet einen Preis: Die Filmemacherin oder der Filmemacher des Gewinnervideos der Online-Abstimmung erhält von uns einen 200-Euro-Gutschein von Media Markt. Die Umfrage-Teilnehmer können einen Amazon-Gutschein gewinnen.

Unter die besten zehn der mehr als 60 Einsendungen hat es auch die Band Children geschafft – und zwar zum wiederholten Male. Das Pop-Duo, das in zwischen in Berlin lebt, kennt sich schon aus Kindheitstagen in MV. Die beiden Freundinnen singen auf Englisch und Deutsch und vor allem über ihr Leben in der Hauptstadt. Für den PopFiSH sind sie mit ihrem Song „Florales Muster“ nominiert, das Video hat Isis Struiksma realisiert.

Nominiert ist auch Matti Klein mit „River Journey“. Der Jazz-Pianist ist in Neubrandenburg aufgewachsen und hat eine klassische Klavierausbildung am Musikgymnasium in Demmin absolviert. Für das Video zum Song sind Denise van Deesen und Patrice Kienast verantwortlich.

