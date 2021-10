Musikvideopreis PopFiSH in Rostock: Coogans Bluff und Drall nominiert

Rostock

Am Freitag, 22. Oktober, ist es soweit: MVs größter und bedeutendster Musikvideopreis PopFiSH wird zum achten Mal verliehen. Und auch die OZ stiftet einen Preis: Der Filmemacher des Gewinnervideos der Online-Abstimmung darf sich über einen 200-Euro-Gutschein von Media Markt freuen. Zudem haben die Umfrage-Teilnehmer die Möglichkeit, einen Amazon-Gutschein zu gewinnen.

Von den mehr als 60 Einsendungen hat es die Band Coogans Bluff unter die besten zehn geschafft. Die Band geht mit einer Mischung, die sie als „Psychedelic Kraut Rock“ bezeichnen in die Ohren der Hörer. Beim PopFiSH sind sie mit ihrem Musikvideo zur Single „Sincerely Yours“ aus dem Album „Metronopolis“ nominiert, das von Milan Pfützenreuter realisiert wurde. Das Video zeigt die Band „Nordisch by nature“: Über den Dächern Rostocks, in der Molli in Bad Doberan und schließlich am Strand von Heiligendamm.

Für den Preis nominiert sind auch Drall aus der MV. Die vierköpfige Band tritt mit ihrem Video „Stacheldraht“ an, dessen Regie Terry Kraatz übernommen hat. Seit 2019 begeistert die Band aus der Müritzregion mit Deutschpunk- und Metalklängen und arbeitet gerade am nächsten Album für 2022.

Von Caroline Bothe