Musikvideopreis PopFiSh: OZ-Preis geht an Neubrandenburger Matti Klein

Fast eine ganze Woche lang konnten OZ-Leser abstimmen, wer in diesem Jahr den Preis für das beste Musikvideo aus Mecklenburg-Vorpommern bekommen soll. Eindeutiger Sieger ist das Video von Denise van Deesen und Patrice Kienast zum Song „River Journey“ des Soul-Jazz-Trios um Matti Klein geworden.

Am späten Freitagabend wurden die drei Preise zum Musikvideowettbewerb PopFiSH im Dock-Inn-Hostel in Warnemünde verliehen. Der von der OZ gesponserte Onlinepreis ging an die drei sichtlich überraschten Jazz-Musiker. Matti Klein, aufgewachsen in Neubrandenburg, hat seine klassische Klavierausbildung am Musikgymnasium Demmin absolviert und lebt inzwischen in Berlin.

Spielte schon für Grönemeyer, Sarah Connor und Jimmy Somerville

Von Hubert Nuss, Wolfgang Köhler und Rolf Zielke an der Universität der Künste Berlin ausgebildet, tourte Matti Klein nach Beendigung seines Studiums nicht nur mit Mo’ Blow, sondern spielte und arrangierte auch für Popstars wie Herbert Grönemeyer, Sarah Connor und Jimmy Somerville. Darüber hinaus arbeitete er als Solist, Sideman oder Musical-Director mit vielen Größen des Jazz wie Nils Landgren, David T. Walker, Ed Motta, Allan Harris und Torsten Goods.

Den OZ-Onlinepreis für das Video zu „River Journey“ haben Regisseurin Denice van Deesen und Regisseur Patrice Kienast mit 32,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Die beiden Filmemacher bekommen von der OZ einen Media-Markt-Gutschein im Wert von 200 Euro.

Auf dem zweiten Platz landeten Coogans Bluff mit ihrem Video zu „Sincerley Yours“ und auf dem dritten die Rostocker Band Grüßaugust mit „Unter dem Tisch“.

Die Sieger wurden aus 227 gültigen abgegeben Stimmen ermittelt. Auch für die OZ-Leser gibt es einen Preis unter den Abstimmenden. Ausgelost wurde Kerstin Lockner von der Insel Poel. Sie kann sich über einen Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro freuen.

