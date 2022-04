Poel

Der Wind treibt Cumuluswolken über den Aprilhimmel und pustet durch die Silberweiden. Die Sonne taucht die Wellen der Wismarer Bucht in Gold. Am Ufer der Insel Poel sitzt Axel Steinhagen und blickt aufs Achterwasser. „Wird Zeit, dass ich mal wieder paddeln gehen kann.“ Noch liegt sein Boot auf dem Trockenen. Musikalisch aber nimmt es Fahrt auf: „Paddelboot“ ist einer der Titel auf „Rebel“, dem brandneuen Album von Mutabor.

Die Folk-Punk-Band hat Axel Steinhagen alias Axl Makana 1991 in Wismar gegründet. Der Combo ist geglückt, was nur wenigen im Musikzirkus gelingt: Sie hat sich eine Fanbase erspielt, die ihr seit drei Jahrzehnten die Treue hält – auch ohne Chart-Erfolge und Major-Label im Hintergrund. „Wir sind noch immer der Independent-Geheimtipp“, sagt Makana nicht ohne Stolz.

Der Frontmann ist in Wismar aufgewachsen, lebte aber viele Jahre in Berlin. Nun das Kontrastprogramm: Er tauschte den Trubel im Prenzlauer Berg gegen die Idylle von Poel. Hier im Inselsüden hat sein Vater in den 80ern ein schnuckliges Naturdachhaus gebaut. Axl Makana hat hier Urlaube verbracht.

Seit gut einem Jahr ist das Häuschen sein Lebensmittelpunkt. Hier wohnt er mit seiner Lebensgefährtin Kathleen Hoffmann und seinem Sohn, genießt Freiheit, Natur und Abstand zum Trubel. „Das tut mir gut.“ Und es inspiriert: Die Tracks des neuen Mutabor-Albums hat Axel Makana auf Poel komponiert.

Für „Rebel“ ging er buchstäblich und im übertragenen Sinne in die Tiefe: Im Keller seines Insel-Häuschens hat sich der Musiker ein Studio eingerichtet. Dort hat er Themen in Texte und Melodien verpackt, die seine Gefühle und Gedanken widerspiegeln. Ob Laster oder Liebe, Gesellschaftskritik oder Klimakrise – all das wird mit norddeutscher Ironie besungen und leichtfüßig im typischen Mutaborsoundgewand serviert: Blockflöten-Folk-Punkrock gespickt mit Einflüssen aus Pop, Ska und Reggae. Das geht ins Ohr und ins Tanzbein. Deshalb kommen die Songs live am besten.

Mit ihren energiegeladenen Shows haben sich Mutabor vielerorts Kultstatus erspielt. Doch die Pandemie hat der Band buchstäblich die Tour vermasselt. Konzerte unter Coronabedingungen, mit Zugangsregeln und Maskenpflicht – für Makana und seine Mitstreiter undenkbar. „Wir wollen die Menschen doch zusammenbringen.“ Umso mehr brennt der Liedermacher darauf, genau das nun wieder zu tun. Die Combo geht ab Ende April auf Tour und spielt auch zwei Konzerte in Mecklenburg-Vorpommern.

Für den Wahl-Insulaner Makana wird der erste Auftritt vor Publikum ein Befreiungsschlag. Denn beim Songschreiben im stillen Kämmerlein beschleichen selbst einen erfahrenen Musiker wie ihn Selbstzweifel, gesteht er. „Man weiß ja nie, ob die Leute das, was man macht, hören wollen.“ Sie wollen offenbar: Hunderte Tonträger von „Rebel“ sind wenige Tage nach der Veröffentlichung bereits an Fans verschickt.

Die neue Scheibe spannt den Bogen zum Erstlingswerk „Mutabor“, das 1997 erschien und genau wie „Rebel“ von David Bronner co-produziert wurde. Er hatte die Band 1996 in einem Berliner Anarcho-Club entdeckt und ihr den ersten Plattenvertrag mit Virgin Records beschert. Vom Label trennte sich Mutabor nach dem ersten Album. Denn in die Schublade „Mittelalter-Mucke“ wollte sich die Band nicht zwängen lassen, sondern lieber mit verschiedenen Musikstilen spielen. Sie gründete ihr eigenes Label MakanaBeatRecords. „Das entspricht meiner Natur: Dinge selber machen und mit dem Kopf in den Wolken das Unmögliche versuchen“, erklärt Axel Makana und lacht.

Mutabor: Neues Album und Tour 2022 Zum 30. Bandjubiläum ist das neue Mutabor-Album „Rebel“ erschienen: 10 Songs und 3 Bonustracks sind auf der vom Label MakanaBeatRecords veröffentlichten Scheibe zu finden. Diese ist ab sofort als CD und Vinyl im Handel sowie im Onlineshop auf www.mutabornet.de erhältlich. Demnächst geht Mutabor auf Tour und spielt live zwei Konzerte in Mecklenburg-Vorpommern: 21. Mai, St. Spiritus Greifswald, und 10. Juni, Mau-Club Rostock.

Mutabor will seit Beginn nicht nur Band sein, sondern ein Lebensgefühl. Symbol der Combo ist der Schmetterling. Für alles, was da kreucht und fleucht, hat Mutabor ein Herz und schwirrt selbst wie ein bunter Falter seit drei Jahrzehnten durch das Musikbusiness. Artenvielfalt in der Natur und der Kultur, Wandel und Verwandlung. Letzteres hat Mutabor selbst durchlebt: Die Besetzung wechselte über die Jahre. Axl Makana ist die Konstante und Triebfeder. Begleitet seit Tag eins wird er von Ohrwürmern wie „Liebe“ und „Amsterdam“, die bis heute zu den Klassikern zählen und bei keinem Konzert fehlen.

Treu sind auch die Fans: Viele von ihnen haben schon vor 30 Jahren die Clubs beben lassen, wenn Mutabor die Bühne enterte. Ihrer Fanbase hat die Band auch ihr neues Album zu verdanken. Die Produktion von „Rebel“ wurde per Crowdfounding finanziert. Dieser Rückhalt berührt Axel Makana. „Das motiviert uns und lässt uns auch Krisen wie Corona durchschiffen.“

Von Antje Bernstein