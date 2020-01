Mutmaßlicher Eltern-Mörder von Rostock: Jetzt reden seine drei Brüder

Rostock

Schock, Wut, Verzweiflung – von diesen Gefühlen werden Nico W., Sven W. und Nils M. gerade fast zerrissen. Die Brüder sind die Hinterbliebenen der Familientragödie, die sich am Silvestertag in Rostock abgespielt hat. Marco W., der vierte Bruder, hat bei der Polizei gestanden, die gemeinsamen Eltern umgebracht zu haben. Tatsächlich fanden die Beamten anschließend in der Wohnung im Stadtteil Dierkow zwei Leichen mit Stichverletzungen.

„ Doppelmord“ – diese Nachricht über das Ereignis sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Nicht mit allem, was geschrieben oder berichtet wurde, sind die verbliebenen Brüder einverstanden. Am Freitag nach Neujahr fassen sich die drei ein Herz und wollen mit OZ-Reportern über ihre Situation reden, zunächst über das, was berichtet worden ist.

Äußerungen, ihre Eltern hätten sich im Haus komisch verhalten, weist das Trio zurück. „So etwas schreibt man doch nicht.“ Die drei sind wütend. Es geht ihnen darum, ihre Eltern so in Erinnerung zu behalten, wie sie waren. Ein älteres Paar, leidenschaftliche Schrebergärtner, bis sie den Garten später abgeben mussten, „weil es dann körperlich nicht mehr ging“, erzählt Nico W.

Isoliert im alten Kinderzimmer

Ihr Bruder Marco W. sei ursprünglich sehr auf die Großeltern bezogen gewesen. Nach Abschluss seiner Fleischerlehre hätte er nie richtig ins Leben gefunden, weder länger einen Beruf ausgeübt noch ein stabiles soziales Umfeld gehabt. „ Es gab mal eine Partnerin in Saarbrücken. In der Zeit dort war er glücklich, auch unsere Beziehung war damals besser“, erinnert sich Nico W. Nach dem Liebes-Aus kehrte Marco W. nach Rostock zurück und fand Unterschlupf bei der Oma.

Als sie starb, zog er zu den Eltern ins alte Kinderzimmer. „In den letzten zwei Jahren hat er sich immer mehr zurückgezogen, lebte isoliert, ohne Kontakte. Er ging nicht zum Arbeitsamt, saß nur im Zimmer und spielte Computer“, sagt Nico W. Ob es mit den Eltern Streit über seine Untätigkeit gab oder ob Marco W. an Depressionen litt – all das bleibt auch für die Brüder Spekulation. „Wir wissen nicht, ob er vielleicht an irgendetwas erkrankt war. Er ging ja auch nie zum Arzt.“

„Das sind wir unseren Eltern schuldig“

Die Frage nach dem Tatmotiv beschäftigt die Brüder. Ob sie Marko W. im Gefängnis besuchen, um ihn persönlich zur Rede zu stellen, wissen die drei noch nicht. „Gerade ist da unglaublich viel Wut“, sagt Nico W. Dass es mindestens ein Aufeinandertreffen geben wird, steht fest: „Bei der Gerichtsverhandlung sind wir in jedem Fall dabei“, betont der 34-Jährige. „Das sind wir unseren Eltern schuldig.“

Die letzte Handynachricht bleibt ungelesen

Marcos Bruder Nico W. spürt am Todestag der Eltern rasch, dass etwas nicht stimmt. Er lebt seit zwölf Jahren in der Schweiz und macht sich nach dem Weihnachtsbesuch am 30. Dezember um 20.30 Uhr wieder auf den Rückweg. Gegen 5 Uhr morgens ist er zu Hause. Waren die Eltern zu diesem Zeitpunkt bereits tot? Eine Handynachricht, dass er gut angekommen ist, bleibt ungelesen.

Am Vormittag des Silvestertages dann ein Anruf aus Rostock. Sein älterer Bruder Sven W. steht bereits vor dem Wohnblock in der Hartmut-Colden-Straße. Er reicht das Telefon an einen Beamten weiter. Die Eltern seien nicht mehr am Leben, sagt der Polizist. Details? Keine. „Ich habe gefragt, wo Marco ist – er lebte ja mit dort. Als ich dann hörte, dass er nicht da ist, war mir klar, dass er etwas damit zu tun haben muss“, sagt Nico W. Er setzt sich sofort wieder ins Auto, zurück nach Rostock. „Nach zwei Stunden Fahrt habe ich aus den Medien erfahren, was passiert sein soll“, sagt Nico W. Er liest auch das, was die Nachbarn den Journalisten über seine Eltern erzählen.

„Sie haben für uns gelebt“

Nicht nur durch ihre Trauer sind die verbliebenen Brüder wiedervereint. Sie hatten sich über die Jahre auseinandergelebt. Nun geben sie einander Kraft und Halt bei allem, was ansteht: Zeugenaussagen bei der Polizei, der Organisation der Beerdigung oder dem Abschiednehmen von den Eltern. Allein in die Wohnung im Rostocker Stadtteil Dierkow durften alle drei bisher nicht. „Aber für die Katze haben wir zumindest ein liebevolles neues Zuhause gefunden“, sagt Sven W. Es sind auch solche Kleinigkeiten, an die sich die Männer jetzt klammern. Sie müssen nicht nur mit Trauer und Wut leben lernen, sondern zugleich mit der Hilflosigkeit, dass sie ihre Eltern nicht retten konnten. „Wenn wir irgendwas geahnt hätten, wäre ich ja nicht gefahren. Nichts hat auf diese Tragödie hingedeutet“, sagt Nico W.

Immer wieder gerät er beim Erzählen ins Stocken. „Unsere Eltern waren beide liebevoll und fürsorglich, wir konnten immer auf sie zählen. Sie haben für uns Kinder gelebt“, erzählt der Wahl-Schweizer. Egal, welche Lebenskrisen die Söhne durchlaufen haben. „Sie haben stets verziehen und zweite Chancen gegeben“, ergänzt Nils M. Das wurde den Eltern nun offenbar zum Verhängnis.

Von Claudia Labude-Gericke und Benjamin Fischer